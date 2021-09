«El 14 de noviembre festejaremos que la izquierda tendrá trabajadoras /es en las bancas del Concejo Deliberante de Moreno»

El principal dato político es la «unidad», casi como la explicación que hace a una de las partes del resultado electoral. Pablo Lopardo, dirigente del MST, la segunda boleta en la interna del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, emite un diagnóstico que conduce a transitar el sendero abierto a noviembre para entrar en la historia de la IZQUIERDA en Moreno: «Para nosotros es excepcional la elección que pudo hacer la izquierda. Es un momento importante para nosotros porque nos deja ante la expectativa de que por primera vez en la historia de Moreno ya no tengamos que estar del lado de afuera del recinto sino del lado de adentro por las cosas que siempre hemos peleado, que tiene que ver con un mejor reparto de la riqueza y un mayor reparto en el ingreso. Somos optimistas por lo hecho el domingo pasado pero muy cuidadosas en cuidar, defender y mejorar la elección de noviembre».

Nunca la izquierda quedó tan cerca de un objetivo así en Moreno. Hay que fiscalizar, mejorar pero sobre todo dimensionar la posibilidad de ingresar al Concejo Deliberante

Por supuesto, y eso requiere de gran responsabilidad de nuestra parte, de todos los espacios que conformamos el espacio más grande la izquierda, pero que demanda o requiere la más profunda unidad. Hay diferencias que son visibles pero no tienen que ser un impedimento para que, a partir de esta elección histórica, en noviembre podamos conservar y aumentar los votos. Quiero decir que tengo la sensación que nuestros votos responden a un sector del peronismo que está cansado de un partido que no da respuesta, que no pudo compatibilizar sus diferencias internas, que antes de asumir nos prometieron la heladera llena, que volvía el asado y demás, pero nada de eso sucedió, muy por el contrario, seguimos retrocediendo en nuestra calidad de vida.

Mencionás el voto a la izquierda del peronista desencantado, ¿evaluás que se profundizó desde y por la gestión de Mariel Fernández que se vincula más con la precarización, tema que lo hablamos en varias oportunidades?

Bueno, nosotros que construimos sindicalmente dentro de los sectores municipales está claro el desprecio hacia los laburantes histórico del Municipio y eso tiene un rebote electoral. Al priorizar a las cooperativas para hacer trabajos comunales por supuesto que socava la confianza de los trabajadores /as municipales quienes pierden la confianza al gobierno, entonces eso también explica el vuelvo y voto a la izquierda.

¿Qué estará haciendo el Frente de Izquierda en la noche del próximo 14 de noviembre?

Festejando que una trabajadora /or puedan acceder a una banca, porque con eso lo que vamos a hacer es revolucionar toda la política del distrito.

