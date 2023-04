«El 20 por ciento de marzo fue devorado por la inflación, los /as trabajadores /as municipales exigen un aumento real en sus salarios»

El próximo 24 de abril es una fecha muy importante para los /as trabajadores /as municipales porque la discusión paritaria, recomposición salarial y anexos (Junta de Ascenso y Calificaciones), debe echar luz a la proyección total del año, sin desconocer que por el Pacto de Responsabilidad Fiscal, el Departamento Ejecutivo puede ser riguroso con la ley (en este caso) y comprometer erogaciones en un año electoral (segundo semestre).

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, explica el posicionamiento gremial: «Nosotros siempre planteamos la pérdida salarial que sufrimos los /as trabajadores /as en todo el ejercicio de gobierno de Mariel Fernández (NdR: en tres años más del 50 por ciento). El Ejecutivo lo desconoce y trajo, en primer lugar, el apuro para liquidar los sueldos de marzo. No hay que olvidar que la primer propuesta era del un 15 por ciento para este año, sin retroactividad. Luego del cuarto intermedio la cambian y bajan con la iniciativa semestral y a la baja de la inflación. Por supuesto que la rechazamos y, finalmente, se acordó una recomposición del 20 por ciento (mes de marzo), pero eso ya fue devorado por la inflación, los /as trabajadores municipales exigen un aumento real en sus salarios».

En este mes de abril entonces se abre la discusión, ¿qué postura llevará el gremio?

No se puede sostener una oferta salarial del gobierno que esté atrás de la inflación, por lo tanto lo que exigimos es «previsibilidad», señalando que el 20 por ciento otorgado cubre los primeros tres meses del año, recomposición que ya fue devorada por la inflación. En concreto, el próximo 24 de abril la propuesta debe ser superior a la inflación que calcula el propio gobierno (nacional). Por eso llevaremos nuestra inquietud de que la paritaria permanezca abierta, en una mesa donde el gobierno expresa condiciones y voluntad política, que no haga como el año pasado que la cerró en septiembre y recién nos volvimos a encontrar en marzo.

Lo que queda muy claro que el 50 por ciento perdido en tres años no se recupera más, no porque los gremios no reclamen sino porque el gobierno ejecutó esa política de ajuste. Pregunto, ¿cómo se cierra una paritaria anualizada en un año electoral?

Primero, ATE no resigna el reclamo por la pérdida del 50 por ciento. Segundo, el debate tiene que sostener una paritaria abierta. Sabemos que hay un primer tiempo que es hasta el mes de junio, pero el próximo 24 de abril debemos discutir la proyección anual. El Ejecutivo trae ahora que «está en dificultades económicas como para justificar el ajuste en los salarios». NO estamos en contra de las políticas públicas, por ejemplo que haya más calles asfaltadas, lo que no puede hacer el gobierno municipal es invalidar el reclamo de recomposición salarial de los /as trabajadores /as municipales, junto a las condiciones laborales que en algunos casos son deplorables. Entendemos que el gobierno puede pararse en cumplir con el Pacto de Responsabilidad Fiscal, no obstante en junio podemos definir el aumento y luego corregirlo en el mes de octubre. Hay que pensar que los ingresos que se perciben están cada día más lejos de una canasta básica familiar. Si no hay respuestas tenemos al alcance de nuestras manos las medidas de acción directa para seguir luchando, como marca nuestra historia.