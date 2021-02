0 shares







¿Y EL COMITÉ DE CRISIS? LA FARSA DE LA PRESENCIALIDAD Y EL ROL DE LOS SINDICATOS

Antes, y con recorrido tomando impulso, la palabra recargada sale de las comunidades con un NO A CUALQUIER PRECIO O COSTO. Recuerda que los PARCHES no solo fueron condenados sino que se llevaron dos vidas. A propósito, la cuarentena instaló que antes de la economía, la políticas y las planillas de Excel, el bien a resguardar es la vida. Entonces, si los establecimientos carecen de los tres puntos básicos (la bandera de la victoria tras las muertes de Sandra y Rubén), hoy no habría análisis si es posible la presencialidad, DEBERÍA provocar una profunda y real interpelación a los protagonistas que estuvieron en la calle, en el Acampe, en las movidas, pero que hoy son el GOBIERNO.

Obligatoria traducción: el año pasado ¿qué recursos para la infraestructura escolar administró el Consejo Escolar y la Municipalidad de Moreno (vía Subsecretaría de Obras Públicas, una estructura que fue desmantelada en enero)? Para ejercitar la memoria y las marchas de color sepia, ¿cuánto y cómo se ejecutó el Fondo de Financiamiento Educativo 2020? ¿Qué empresas y cooperativas intervinieron? Aumentado por el coronavirus ¿cuál es el mapa o la radiografía sobre riesgo de inicio? ¿Cuáles son las asociaciones civiles e Iglesias que abrirán sus puertas para que allí haya presencialidad, si es que seguimos una de las resoluciones de Agustina Vila (Directora General de Escuelas)? Epidemiológicamente, ¿de qué manera se sigue la trazabilidad en los trabajadores /as que para obtener un ingreso digno viajan por varias escuelas? ¿Alguien con poder de decisión colocó en alguno de los dos platillos de la balanza que los servicios, Primaria y Secundaria, suelen compartir edificios y que el hacinamiento es la muestra más categórica del fracaso de las políticas? Si las distancias son obligatorias y la nueva normalidad exige protocolos, ¿qué ocurrió con las vacantes a crearse para cumplir con la ley, la obligatoriedad y el derecho?

El 2021, año electoral, de acuerdos que anticipan excusas que no llegarán ni a discursos, tiene el 1° de marzo una cita con el uso y ejecución del poder, de escribir con el codo porque nunca se hizo ni con el mano.

Enrique Elías, docente, militante de izquierda, delegado gremial de SUTEBA, protagonista del Morenazo, trabajador de la educación, ofreció a Desalambrar una síntesis de la educación hoy en Moreno: «El tema de la presencialidad, el marketing que se hace a través de esa palabra. Por un lado, la presencialidad de los docentes como si fuera la exigencia de marketing mediático de decir que vayan ya, que se abran ya cuando la presencia de los docentes fue en todo momento y en situaciones bastantes riesgosas, en situaciones de bastante vulnerabilidad casi en un estallido social por el hambre donde los docentes hicieron asistencia alimenticia y psicológica sin recursos tecnológicos, sin Internet, sin conectividad y se hizo un trabajo pero tremendo de primera línea junto a los trabajadores de la salud y otros que se vienen arriesgando hace rato. Hablar de presencialidad cuando la única falta de presencia es la del Estado que se manifiesta en las cuestiones de infraestructura de las escuelas, estábamos subiendo una foto hace poco en las redes donde en un salón de la escuela secundaria de Villa Nueva N°32 los pájaros hicieron un nido y se ve que la ventilación funcionan bien porque los pájaros pueden entrar, salir, la naturaleza sigue, sigue todo su ciclo pero dentro de un salón.

Así que la presencialidad pasa por otra cuestión, por la atención concreta de la situación real que están viviendo las comunidades»

Ahí detengámonos un segundo, Kicillof y Agustina Vila dicen presencialidad ya los trabajadores/as tienen que ir, no importa como están las escuelas, no sé los protocolos, que tanto se habló el año pasado, pregunto ¿a qué están jugando? ¿A la construcción de la falsedad, a correr el arco o volvemos por lo menos acá en Moreno a los los 12 puntos, era dignidad, pero parece que hoy las cúpulas están negociando todo

Totalmente de acuerdo. El rol de los sindicatos desdibujado, la lucha que tuvimos acá en Moreno por Sandra y Rubén, la lucha de las comunidades docentes fue de años porque la escuela pública se sostiene a través de la lucha no por una cuestión protocolar o una cuestión de formalidad que el Estado va asistir todo esto, no, acá es mediante la presión de la organización social de las comunidades que hemos tenido algunos logros. Después las condiciones de las escuelas, es tremendo el esfuerzo que realizamos y que hemos realizado, no están en condiciones de abrirse, no están en condiciones porque no se hizo nada y esa lucha de Sandra y Rubén genuina quedó en mano de los docentes que tomen esa dignidad que fue el Morenazo y las comunidades de base que realmente no quieran que sus hijos se mueran por la situación de la pandemia. El 2 de agosto de 2018 dio una lección muy grande a la comunidad, donde van a estudiar sus hijos, en que lugar van a estar, en una escuela que explote y vuelen por los aires sus hijos, donde tengan una comida digna y un lugar seguro, escuelas dignas y seguras fue el lema de nuestra lucha por la justicia de nuestros compañeros también, pero eso no se abandonó y como docente sigo depositando la confianza en las bases y el laburo de aquellas escuelas del distrito donde los docentes se comprometieron con su comunidad sin careteadas, donde hubo compromiso, hay construcción social

AUDIO 1 ELIAS

Lo que más escucho es la hora de la presencialidad sin antes hablar o balbucear sobre en qué condiciones deben asistir trabajadores /as y niños/as, adolescentes

A los que estamos poniendo la cara nos hablan de protocolos, 8 protocolos en Moreno y quien realmente diseña las políticas educativas y los protocolos están sentados en un escritorio a kilómetros no viven la realidad, podemos contarle nosotros cuando se nos muera un pibe, cuando hay hambre llevamos bolsa de cebolla, juntamos guita porque los merenderos proliferan, las ollas volvieron a los barrios, seguimos con eso y quien diseña las políticas educativas está muy lejano a la realidad…

Kicillof

Kicillof, los sindicatos, nosotros estamos cruzados por la realidad. Los docentes somos la primer línea en poner la cara y el corazón donde estamos trabajando. Entonces los tiempos electorales, lo mediático de correr presencialidad, escuelas abiertas ya, un debate que se instala en enero cuando ni siquiera las paritarias se trataron. Parece que no hay otra discusión de fondo que se quiera tratar, como la pobreza, que es algo estructural histórico y quienes la generan no van a discutir eso, entonces en un sistema donde se vende lo mediático, lo que vende es esto: presencialidad, que empiecen las clases ya, la competencia con CABA y nosotros vemos que está desdibujado la figura de los gremios a nivel docente también, el esfuerzo de sostener una lucha de 2018 con la escuela pública fue el rol de las familias, de las comunidades que se comprometieron y a eso tuvieron que subirse. Hay una historia que no pueden contener más y esa historia se va a desarrollar con esta lucha y el gobierno Provincial que tanto se dice ser Nacional, popular y progresista, realmente es corrido por lo mediático y por la agenda electoral impuesta por la derecha, lamentablemente es así. De hecho el 19 de febrero vamos a cumplir dos años de sumarios, sumarios que puedo decir públicamente porque lo hemos hablado con Agustina Vila (Directora General de Escuelas) y Claudia Bracchi (Subsecretaria de Educación bonaerense) que se iba a levantar y hasta el día de hoy no ocurrió, y una de las quejas más grandes y reinvindicación de que estamos peleando los docentes que realmente tenemos un compromiso muy grande con la escuela pública es decirle ¿hasta cuándo van a seguir ocupando lugares estratégicos en la Dirección de Cultura y Educación de la gestión Kicillof personas que estuvieron en la gestión de Vidal?

AUDIO 2 ELIAS

Cuáles son los problemas reales que construyen el conocido y también olvidado y negociado riesgo de inicio de clases

Riesgo de inicio, estamos hablando de más del 80% de las escuelas de Moreno que ya no tuvieron mantenimiento, pónganse a pensar, que los compañeros auxiliares toda la limpieza que se hace con los pibes todos los días, imagínate con las escuelas cerradas con pandemia, ahora hay que volver ¿cuánto tiempo llevaría acomodar todas las escuelas que tienen meses de abandono? Incluso donde los pájaros ponen huevos y tienen nidos en un salón; el agua de los tanques de las escuelas hay que ver un estudio de cómo está el agua después de tanto tiempo que estuvo eso ahí, la limpieza, los insumos, no se llegaría incluso si las escuelas estuvieran con todas las condiciones de higiene, con lo que siempre se demandó históricamente, un bidón de lavandina, dos trapos de piso y nada más, a la situación que estamos ahora de que un pibe por protocolo tiene que lavarse las manos cuando entra, cuando va al baño, cuando sale del salón y eso es inexistente, sabemos como se va a sostener esto y en ese desmadre no creo que sea posible. Hay un riesgo de inicio hace rato en Moreno, los relevamientos de infraestructura se hicieron en plena lucha porque había un pueblo organizado y exigiendo esto, por eso el relevamiento, pero el mismo sindicato (SUTEBA) no ha hecho relevamiento porque no nos han preguntado a los que estamos en el territorio cuál es el problema de tu escuela, el Sindicato no me preguntó nunca desde noviembre del año pasado, Elías ¿cómo esta tu escuela? ¿cómo esta Villa Nueva? Y el riesgo de inicio es éste, en qué situación van a estar los pibes, ¿van a venir más contagiados? A la comunidad le queda cerca la escuela, pero el docente se tiene que tomar hasta 3 colectivos, está en tres comunidades distintas, ¿y cuántos protocolos habrá en ese sentido? Lamentablemente el pobre es carne de cañón y vamos a ver si acá con la organización popular lo frenamos, yo creo que lo vamos hacer, donde hubo construcción, militancia de los docentes y lo digo, militancia no es mala palabra es algo muy bueno, es tener convicción y es llevar adelante lo que pensamos, soñamos y creemos. Lamentablemente la agenda la pone gente que no come, no vive y no siente como pueblo, y esos son los que delinean políticas para nosotros

AUDIO 3 ELIAS

Pregunta final, ¿y el Comité de Crisis que después fue categorizado como de Seguimiento?

El Comité de Crisis prácticamente es un comité donde tienen pautadas ciertas cosas, son bloques de poder que dicen, si atacamos al oficialismo nos ponemos a la derecha o si nos ponemos a la izquierda y realmente no cruza los intereses prácticamente populares que son intereses de AHORA, ya, de tomar decisiones. Creo que habrá un cambio porque Moreno tiene historia de lucha, el 2 de agosto no pasó en vano, cambió, es una historia que hemos acumulado para seguir peleando y va haber una decisión de las comunidades de bases, de aquellas que estén dispuestas a pelear y yo creo que va haber un vuelco y que muchas docentes, muchos sectores, tienen que oxigenar esta nueva forma de concebir el sindicalismo más que nada a nivel docente, yo creo en una postura nueva, más allá de las diferencias de Multicolor, Bordó, Celeste y todos los demás colores, hay gente que realmente puso nombre a ésta parte de la historia de Moreno y la va a cambiar, de eso tengo la firme convicción.