El abusador está suelto

Son 2.568 las denuncias que se contabilizan desde septiembre 2020 hasta el momento este según el SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia). con dolor las infancias siguen siendo violentadas. En Moreno, Natalia vecina de Villa Anita relata, denuncia y pide justicia por A., su pequeña hija que hoy tiene 14 años, abusada por su abuelo.

A veces, la lentitud y los procesos burocráticos hacen de un tiempo largo o que no lleguen a un dictamen final. La Justicia, hace tiempo debe de incorporar una mirada integradora, comprensiva y eficaz para contener, abrazar a las infancias y no vulnerarlas aún más. Las agrupaciones feministas y diferentes espacios políticos hace tiempo piden la implementación de leyes integradoras y capacitaciones como por ejemplo, Ley Micaela.

Hoy Natalia, lleva la voz de su hija A., la justicia debe de oír y actuar en consecuencia porque las infancias deben ser libres y sanas.

¿Qué fue lo que sucedió?

Mi hija en una charla, con miedo, me cuenta lo que sucedió. Le dije que felicitaba su valentía por poder contarlo porque yo tardé 20 años en hablar.

¿Hiciste la denuncia?

Si, la hice en la Comisaría de la Mujer, la tuve que llevar A al médico forense pero todavía no me dieron el informe

¿De la fiscalía se comunicaron con vos?

No, solo me llamaron para ver si A. necesita contención psicológica. Ella está bien ahora, pero me dijo que si quiere ir al psicólogo.

¿Cómo fue la atención?

Re bien, en la Comisaría me atendió una chica, Romina se llama, hasta me dio su número, la verdad no me puedo quejar.

¿A. sufrió abuso por parte de quién?

De su abuelo paterno, se llama Felipe Duarte. Además cuando mi hija hablo, mi sobrina también se animo a contarme. Hasta ahora son cinco las chicas víctimas de este viejo, pero yo sola hice la denuncia. El chabón cuando una de las chicas lo escracha en Facebook, se escapa.

Vos me decís que además en Villa Anita hay denuncias de 20 abusos más, el viernes hacen una marcha en el barrio ¿es así?

Si, es gente del barrio que anda como si nada. Necesitamos que se visibilice y la justicia haga algo. Por eso nos juntamos el viernes a las 18:30 horas en la plaza.