El Acampe: los barrios resisten, el gobierno envió a la policía y la justicia prepara la causa penal

Reja Grande, curva de San Enrique, Lomas Verdes, familias que no se enteraron de la consulta pública VIRTUAL, del estudio de impacto ambiental formateado en lo mínimo, guiño seguro del Ministro Cabandié y el fuego en Moreno no se apaga con agua porque el modelo de amedrentamiento está aceitado. Desde las 6 de la mañana, hombres y mujeres que quieren preservar su casa común acampan frente al Parque Industrial Ruta 25, un enorme predio que no cuenta con empresas radicadas pero tendrá en uno de sus vértices la Planta de Transferencia de la Basura que la Intendenta quiere y necesita en ese lugar que, desde el inicio, lo definió como innegociable.

Valeria que vive en Reja Grande. Su día y su vida están delimitadas por la Planta. La imposición de la Intendenta está comprendida por los habitantes que convivirán con los camiones y la basura domiciliaria, en ese enclave de transferencia de los residuos: «Pedimos que venga alguien del Municipio y que nos dé información sobre lo que están haciendo. Si bien la persona de la empresa constructora nos explica, nosotros queremos que venga el Municipio y ponga la cara…»

El gobierno afirma que es una planta de transferencia de la basura de última generación

NO va a ser así porque estamos informados del tipo de planta, parecida a una de Capital Federal y donde hay vecinos /as que denuncian la contaminación y malos olores…

¿Cómo es el buen o mejor vivir para ustedes?

La paz que siempre tuvimos en Lomas Verdes, San Enrique, Reja Grande, espacios verdes sin contaminación…

En el informe oficial que el gobierno de Mariel nunca dio a conocer los resultados de la consulta pública (virtual) y el impacto ambiental, aparece como oferta la creación de puestos de trabajo y el apoyo que brindan vecinos /as de Lomas Verdes, San Enrique y Reja Grande

Si se genera trabajo la pregunta es a qué costo. Mirá, lo que tenemos claro es que los camiones no van a pasar porque seguiremos con el acampe todos los días, cada jornada, porque queremos una respuesta…

¿Cuál?

Que la planta se traslade a otro lugar. Nosotros necesitamos plazas, un colegio, una salita más en la zona porque la que responde a la demanda, un jardín. Si el gobierno quiere dar trabajo ahí también lo puede hacer.

En horas de la tarde una policía de la Comisaría de Cuartel V llegó hasta el Acampe. Realizó su tarea de informar a los /as vecinas que «una denuncia sin carátula estaría en proceso en la Fiscalía N° 5″. Tomó nombres y apellidos de quienes NO impiden el ingreso de trabajadores pero serían señalados como los responsables de obstruir el acceso al Parque Industrial sin industrias… pero con una planta soñada por la Intendenta de Moreno.