SIGUEN ENCADENADOS EN LA PUERTA DE PALACIO –

Mariel Fernández conduce su gobierno y toma decisiones que son administrativas y políticas. Lo primero está basado en expedientes, reordenamiento de los trabajos y tareas. En segundo lugar, toma las riendas del conflicto y define que el poder municipal está por encima de cualquier grupo o facción. Lo distintivo del cuadro que pergeña una película son los signos y símbolos. Los y las trabajadoras /as municipales encuadrados en la dirección y disposición de Gabriela Santolaya, resisten en una permanencia activa desafiando el Poder de la Intendenta.

Ayer por la mañana por lo menos cinco trabajadores se encadenaron a uno de los ingresos que tiene el edificio principal de la comuna. Por la noche llegaron colchones y frazadas y el Acampe es todo un hecho política.

Amanecieron bajo la custodia de la policía. Gabriela Santolaya expresa su convicción de no ceder en un reclamo: volver a sus lugares de trabajo, sin reasignación de nuevas funciones: «La señora Mariel Fernández pasó delante nuestro como si fuéramos plantas sabiendo que hay una pandemia, nos ignoró totalmente. Ella cree que nos desgatamos pero se equivoca porque no nos vamos a desgastar porque no vamos a dejar a nuestras familias sin comer y menos en una época como la que estamos pasando. Vamos a permanecer acá y la señora Mariel se va a tener que hacer cargo como Intendenta de las consecuencias de si alguien se enferma por la pandemia y las condiciones de frío, lluvia, va a tener que responder. Para ella es un capricho pero nosotros somos trabajadores, levantamos basura, no estamos en ninguna jefatura, levantamos mugre, hicimos un reclamo y nos costó nuestro puesto».

No han sido echados, les tienen que reasignar tareas según el comunicado que les envió el Secretario de Gobierno Alberto Conca.

Si vos me mandás una carta y no me dejás presentarla ¿Cómo hago para que llegue? Parece que es esperando que pasen los días los compañeros no van a cobrar y que pongas “Abandono de trabajo”, que es lo que están queriendo conseguir y no van a hacerlo, por eso venimos donde tenemos que venir, no cortamos la ruta para no perjudicar a la gente, estamos donde tienen que darnos la respuesta que es en la Municipalidad de Moreno, estamos sin hacer problemas ni disturbios. La señora Mariel estaba queriendo provocar con la policía continuamente, nos vallaron y nos pusieron cualquier cantidad de personal policial como si fuéramos delincuentes cuando somos trabajadores que estamos reclamando nuestro lugar de trabajo, nuestra área de donde fuimos sacados injustamente. Dijo Coco Lombardi que Mariel Fernández y él “tienen el poder y hacen lo que se les canta las pelotas” esa fue la respuesta.

¿La noche de ayer cómo fue? ¿Rodeados de policía o disminuyó la presencia de efectivos?

No, estuvieron todo el tiempo, teníamos una patrulla enfrente nuestro y después en la radio no sé qué cantidad de policías y en el COM también, pero estaban adentro. Había policías de civil, la fuerza de choque en la puerta principal donde estamos nosotros pero del lado de adentro. Continuamente queriendo ver si provocamos algún disturbio o queriendo picanear para que pase, pero no va a pasar porque no queremos eso sino estaríamos cortando rutas y haciéndole daño a la gente que no tiene nada que ver con esto. Estamos acá, ni siquiera levantan el teléfono porque no les interesa, eso es de persona inhumana, no se puede describir de otra manera a esa señora.

Una forma de salir del conflicto desde la posición que tienen ustedes es que les restituyan el lugar de trabajo, ¿es eso?

Por supuesto porque fuimos sacados injustamente, nosotros trabajábamos, levantamos basura no estamos en Jefaturas ni en nada donde ganemos millones de pesos, levantamos basura y sin ningún tipo de recurso. Es una ley, somos de planta y ellos tienen que entender que hace más de diez años, quince o siete algunos, hay una ley que los ampara, no pueden decidir sacar a 70 compañeros de un lugar y mandarlos donde quiere porque ellos tienen el poder como dijo Coco Lombardi.

¿El acampe no se levanta, duermen esta noche allí?

Esta noche, mañana, pasado y pasado… hasta que esta señora nos reincorpore a nuestra área de trabajo, no es un capricho nuestro sino de ella, fuimos sacados del área por reclamar lo que corresponde.