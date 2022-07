El acto oficial por Evita en Moreno y la ausencia del Ateneo Néstor Kirchner

La enorme puesta en escena del Municipio al conmemorar los 70 años del paso a la inmortalidad de Evita tuvo una ausencia marcada: el Ateneo Néstor Kirchner que conduce el Vicepresidente del PJ de Moreno Walter Correa, con representación en el HCD (Marisol Gallardo).

La razón y explicación fue entregada por Carlos Benítez en un pasaje del programa Quórum: «Una priorización de ejes. Vamos a plantearlo para que nos entendamos claramente, veníamos haciendo pública esa discusión de que nuestro sector, nuestro espacio de la fuerza política, no se expresaba en la calle con el contenido de su proyecto político. Por supuesto que aceptamos la conducción de Cristina, por supuesto que nosotros aceptamos los términos y los contenidos que Cristina pone a cada discurso y cada observación que hace, pero eso debe estar acompañado por los contenidos de lo que se expresa en una fuerza política y eso no estaba apareciendo, entonces, cuando emerge la posibilidad del acto de nuestra expresión a nivel nacional, nosotros priorizamos esa posición política y así fue transmitida. Por eso no estuvimos presentes ayer en el acto, es cierto que uno puede hacerse el boludo y poner una representación de compañeras, compañeros y una banderita, entonces todo el mundo se sentía tranquilo, pero también nosotros necesitábamos dejar claro que también eso es parte de la crisis política que estamos viviendo. No se expresan claramente las posiciones políticas, por tanto el otro deja un gris donde vos no te entendés. Priorizamos la convocatoria nacional y es más, pospusimos un acto propio, el Ateneo, previo al lanzamiento y la convocatoria de Mariel y del resto del PJ al acto central ya tenía programado y planificado nuestro acto en la zona norte de Moreno (hoy a las 19 horas), allí donde termina Marcos del Bueno está el busto de Evita. Es no solamente la conmemoración a Eva sino también el reconocimiento a dos militantes históricos del Peronismo de esos barrios. No me estoy corriendo de la discusión, te estoy diciendo priorizamos y esa prioridad nos llevó hasta correr lo que nosotros por nuestra cuenta habíamos planteado como iniciativa para el 26 de julio«.