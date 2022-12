«El acuerdo entre concejales de nuestra fuerza y el gobierno de Mariel es algo sucio»

El polémico y controversial expediente – convenio entre el terrateniente Jorge Bellsola Ferrer y Mariel Fernández por la tierra donde se levanta el Polideportivo Diego Armando Maradona (Cuartel V), dejó la cancha marcada en la interna de Juntos por el Cambio. La decisión política de los ediles Cigna, Naya y María Selva Aguilar de acordar el quórum y así obtener la aprobación del oficialismo de tres proyectos legislativos, es calificado por Florencia Asseff como «algo sucio» pero aclarar que «no le consta que haya habido intercambio de dinero, ni de tierras, ni de nombramientos ni de cualquiera de las variantes, pero yo lo considero sucio debido a todo lo que venía sucediendo en las últimas semanas donde habíamos solicitado una sesión extraordinaria para tratar el problema de infraestructura de las escuelas luego de la explosión de una cocina (Escuela 74), pero el llamado no fue en tiempo y forma, pero después se produce el acuerdo con concejales de Juntos y se llama a sesión extraordinaria para tratar los expedientes que son convenientes para el oficialismo. Me parece que ahí hay una contradicción, una cuestión ética que no correspondía».

Creo que el bloque de Juntos se fracturó

Lo importante es debatir diferencias, pero no podemos basar nuestra política en agresiones personales