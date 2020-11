0 shares







AL FRENTE DEL BLOQUE, EN DEFENSA DE UN PROYECTO CENTRAL –

Lucas Franco, «El Capitán» del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, justificó la adjudicación Gestionar como la fuerza de trabajo que desde el 9 de noviembre levantará la basura domiciliaria. Fue quien abrió el debate legislativo el pasado lunes, mientras Camioneros sostenía su vigilia de alegría en la puerta del Palacio: «Se inició un proceso en el que empezamos a sentar las bases de otro sistema, otra propuesta, discutimos entonces modificar la ordenanza que establecía un sistema de gestión integral de tratamiento de residuos, ya había un antecedentes que habían hechos concejales y concejalas que están aquí hoy presentes, y que nos llevó largas horas de debate parlamentario y largas horas de sesión aquí también hasta lograr una propuesta que sintetizó una idea integral del sistema de tratamiento. Después vinieron también, distintos momentos de encuentros con funcionarios del Departamento Ejecutivo para que nos desarrollen una mirada de la propuesta que se venía llevando a cabo y que venía proponiendo a este cuerpo para la convalidación de cada uno de sus pasos. Llegaron entonces la solicitud de las autorizaciones de los créditos leasing para poder adquirir camiones, para poder empezar a capitalizar el Estado. Hoy por la mañana, bien temprano esa primera instancia de capitalización del Estado empezó a ser tangible y empezó aquí cerquita, en las puertas de esta casa y en las puertas del municipio, concejalas y concejales han hecho fundamento histórico de los momentos en los que fue posible algún grado de capitalización del estado».

Tras ese pormenorizado trayecto recorrido, Franco ingresa a la fase de adjudicación: «Hoy nos convoca a esta sesión extraordinaria con la premura del tiempo porque estamos a muy poquitos días para que el nuevo servicio deba poder entrar en vigencia y pueda desplegarse y podamos empezar a ver también, a monitorear, a controlar, a evaluar la ejecución y el desarrollo de un sistema distinto en Moreno y nos toca hoy, evaluar el proceso de adjudicación, la decisión que toma el Poder Ejecutivo de adjudicar eligiendo entre dos ofertas. Yo quiero recordar y destacar una de las modificaciones que hicimos al pliego de bases y condiciones, es la edad del contrato que pasó de ser de 6 años a 4, entonces con eso también se modificó el presupuesto final, en este caso contratación de mano de obra para ese servicio es de dos mil millones cuatrocientos ochenta mil eso nos pone en alrededor de 622 millones de pesos anuales. La primera oferta de la empresa Serveco es casi 300 millones de pesos más cara, la oferta dos, que es la oferta finalmente electa por el Departamento Ejecutivo y propuesta para la pre adjudicación y que ha llegado como propuesta de adjudicación aquí es el de la cooperativa Gestionar que es más barata que lo que establecimos en el pliego de bases y condiciones estamos hablando de dos mil cien millones de pesos. La oferta que nosotros que nos toca evaluar si corresponde la adjudicación, si se ajusta a lo que establecimos en el pliego de bases y condiciones es un 9,9% más barata, si nosotros pasáramos a comparar esta situación con el contrato actual, la situación actual del Trébol con los procesos de readecuación nos va a llevar a gastar a fin de año en el monto acumulado mas de mil millones de pesos, hemos evaluado y sobreevaluado las facturas, que ha circulado en los medios de comunicación, y estuvo el análisis y la polémica alrededor de las cuadras, del famoso refuerzo de frecuencia 12 como servicio que se cobra dos veces por la misma cuadra, por lo tanto hay que evaluar las superficies sobre la cual se presta el servicio y estamos hablando de un servicio que le va a costar a este municipio este año, en el último año de ejecución y de andar de este contrato más de mil millones de pesos. Si nosotros tomamos en cuenta, perdón que lea pero no quiero errarle en los números, los valores de junio a noviembre de la cuadra servida que es la variable y es la forma de tipificar y de analizar como estamos monitoreando o como se está prestando el servicio, el servicio se cotiza por cuadra, en noviembre de 2020 la cuadra va a estar alrededor de 386 pesos. El valor tipificado en la oferta que resulta electa en proceso de pre adjudicación y la propuesta es de 159 pesos. La renegociación con los privados que persiguen como objeto principal la ganancia siempre implica una suba, es como si pensáramos en cualquier renegociación con un contrato privado que tengamos en nuestras vidas hay que pensar en una suba del costo de ese contrato, ese elemento de proyección no está contemplado formalmente pero si lo tenemos que analizar en los expedientes. No vamos a encontrar en el expediente una comparación entre lo que finalmente cuesta este servicio que se está proponiendo adjudicar versus lo que costaría la renegociación en las condiciones vigentes del contrato con la empresa que hoy presta el servicio, y este es un elemento para evaluar y ponderar la posibilidad real de ahorrar dinero capitalizando el Estado que no podemos perder de vista».

El tercer elemento que eleva como sustancia Lucas Franco, está en las precisiones económicas: «Hay muchos debates y son válidos, hay muchas posiciones y son válidas al respeto de lo que implica la precisión económica del ahorro posible de un sistema a otro, lo que no hay que perder de vista es que pasaría si tendríamos que renegociar y rediscutir con las empresas un futuro contrato con las condiciones actuales, seguramente estaríamos hablando de un contrato muy por encima de los mil millones de pesos, entonces ahí también hay que hacer una proyección y hay que hacernos la idea de que el ahorro debe ser valorado, comparado, analizado, evaluado. Esto no hay que perderlo de vista porque sino nos falta una parte, nos falta una parte en el análisis político, económico y también en la protección que todas y todos quienes estamos en esta casa tenemos que poder promover del Estado municipal, de las arcas municipales. Es una buena noticia que estemos dando un paso hacia un servicio distinto que le permite al estado capitalizarse, que le permite al estado adquirir bienes, es una buena noticia que podamos finalmente poner en discusión y poner a prueba también un programa distinto de tratamiento de los residuos, que el Estado municipal se atreva a modificar la relación con los residuos y haya hecho un planteo de un año de debate en distintas instancias es una buena noticia y tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad quienes estamos acá de poder controlar que ese servicio se preste de manera correcta, que la relación entre el Estado, los servicios públicos y la comunidad empiece a ser una relación que garantice dignidad en todo nuestro territorio, un servicio de gestión integral de residuos, donde uno de sus componentes es la recolección. Quienes aquí estamos hemos parido con mucho debate un pliego de bases y condiciones que le permitió a nuestro Departamento Ejecutivo convocar un proceso licitatorio y hoy estamos culminando esa etapa»