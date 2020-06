0 shares







MIEDO Y TEMOR DE LA FAMILIA DEL JOVEN –

El Milenio, Cuartel V. Los partes oficiales son útiles para cotejar los elementos que tiene una causa y lo que puede no estar en el expediente. El cuerpo sin vida del joven de Gabriel Icardi (18 años) no fue encontrado por personal policial en el cruce de San Fernando y Malabia sino en el interior de la casa que domina el campo «privado».

Segundo: escopeta, arma casera (tumbera), requiere de un movimiento claro para escupir el plomo.

Silvana es familiar directo (tía) de Gabriel Icardi. Vive en Cuartel V, en El Milenio, pero siente que ese lugar es propiedad de un PODER que lo domina, somete, instaura el miedo y mata: «Yo te digo, una escopeta casera no era y que se le haya escapado el tiro no, porque dicen que esta persona ya tenía costumbres, yo no lo conozco, dicen que tiraba al aire o a los pibes en los pies, los maltrataba. Eso era lo que nos contaba la gente, Gabriel no, yo siempre lo veía bien a él…».

Trabajaba allí, ¿quién administraba el campo? ¿Es esta persona que asesinó a Gabriel?

No, decían que él siempre iba ahí, que se daba una vuelta, que iba a ver que estaban haciendo. No sé si era un encargo, no tengo ni la más mínima idea, porque pusieron en el diario que tiene 33 años y tiene más. El día martes que pasa esto con Gabriel, el asesino pasa por la esquina, yo no lo vi porque estaba en la otra cuadra y él pasa con tres personas más en un auto. Una chica lo conoció pero ya iba más adelante porque si no lo hubiéramos corrido, pero vaya a saber que hubiera hecho el tipo capaz disparaba.

AUDIO 1

¿Cuando lo viste por última vez a tu sobrino?

Yo con él estuve el día lunes a las seis de la tarde acá en casa, él vino, hablamos. A las ocho de la noche me acuesto y viene mi nene (de 11 años) llorando diciendo que mataron a Gabi, yo le digo que no, que es una broma. Se fueron corriendo al campo, entonces yo me levanto y voy con mi hija, mi nieta y algunos vecinos y ahí me encuentro el cuadro, la policía ya estaba. No me dejaban entrar pero pasamos igual nosotros, y lo veo a él sin vida, pero a mi otro sobrino, hermano de Gabi, le hablan con una frase “dice Gabi que le traigas el documento”. Mi sobrino no quiere dar la cara en nada, para él es como que su hermano va a volver, ayer creo que lo enterraron porque no nos dejaron entrar a ninguno de nosotros, lo hicieron a cajón cerrado, ya habían pasado muchos días y tenían un turno para enterrarlo, no pudo tener un velatorio digno. Era un chico sano, muy querido, muy buen chico y la verdad que le quiten la vida así, la gente del campo no vino a hablar con la familia, nadie dio la cara, nadie nos da la cara de nada y eso es lo que nos pone mal, acá hay algo que no va. Yo te digo la verdad, tengo miedo porque tengo hijos adolescentes. Mi hijo también ha trabajado ahí, yo lo saqué porque no me gustaba el lugar, no quería que esté ahí, y tenemos miedo porque la verdad no sabemos quién está detrás de esto y a mi hijo lo conocen muy bien porque trabajó ahí.

¿Y en ese campo que tipo de tarea se realiza o qué trabajo realizaba Gabriel?

Estaba con el tema de los caballos, lo sacaba a pasear, a pastorear, los bañaba, todo lo que era caballos y algunos mandados. Hay cosas que no nos cierran a nosotros, ayer hicimos carteles, mucha gente no se pudo juntar, la gente me estuvo mandando mensajes si hacíamos una marcha o algo para poder contactarnos. La mamá la vi el día lunes, una madre destrozada, te digo la verdad es una pena porque yo lo vi crecer, iba a la escuela con mi hijo y eran inseparables. Yo ayer lloraba porque vi un video que subieron de él, y me parte el alma, no puedo entender como viene una persona y te quita la vida porque se le da la gana.

AUDIO 2

El asesino volvió al día siguiente de cometer el crimen y estuvo en la zona

Estuvo en la zona, hubo una persona que el día del disparo vio que salió una moto y que sacaron unas cuantas cosas de ahí adentro

¿Qué construcción hay ahí?

Hay casas, piezas solas, pero hay cosas que no me gustaron. El asesino miró para la casa de Gabriel, miraba para mi casa porque yo vivo a lado, están pegadas las casas.

AUDIO 3

Mataron a tu sobrino y tienen miedo de poder saber la verdad, eso es la impunidad

Nosotros, ayer que salimos al aire, mi hija me dice mete a todos los chiquitos adentro, porque nosotros vivimos solos acá porque uno no sabe, viene un coche te lo levanta, te lo lleva, no sabemos que pasa acá atrás. Hay mucha inseguridad, no hay luz en la calle, el otro día vinieron a abrir una calle que es la mía porque está cerrada hace años, vino la máquina dio tres vueltas y se rompió. Estamos en tierra de nadie, hay mucha inseguridad acá, tenés miedo de salir a trabajar porque te roban, tenés miedo por tu familia, muchas cosas. Donde esta el campo es una zona desolada y no hay luces.

¿A Gabi lo matan en esa esquina de San Fernando y Malabia?

Adentro del predio lo mataron, cuando fuimos lo encontramos adentro del predio. Yo fui el día lunes a hablar con la familia que vive ahí adelante para que ellos me expliquen que pasó y no había nadie, se habían mudado todos.

¿Sabés si dos personas declararon en fiscalía?

Dicen que se llevaron testigos, la mamá de Gabi me dijo que habían llevado testigos pero no tenemos noción de nada nosotros. Yo tengo miedo de acercarme a la comisaria y preguntar algo porque viste que te conocen, te ven la cara. Yo no sé qué hay detrás de esto, y yo como madre que soy sola, tengo miedo.