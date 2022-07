«El asseffismo solo cuida sus intereses electorales, co-gobierna Moreno»

En el año 2021 Demián Naya toma protagonismo dentro de Juntos. Ritondo, Vidal, Santilli, acompañan al joven que proclama renovación en la oposición. La interna con tres boletas lo afirma como segunda minoría y, por porcentajes y pisos, Naya está en la lista general. Legislador, hombre del PRO, dispara fuertes críticas hacia la «familia Asseff», a quien ubica como el co gobierno que ha tenido el peronismo desde 1995:

¿Cómo está la oposición de Juntos?

Hoy veo una oposición mucho más consolidada que a pesar de las diferencias que podemos tener. Una oposición es Julián Cigna, Gisele Agostinelli, María Selva Aguilar, una oposición soy yo. Si clarificamos que esa es la oposición en Moreno estamos muy sólidos, trabajando juntos y dejando en claro los errores y las falencias del gobierno de Mariel Fernández que aparenta ser, recibe mucha plata, y nosotros no la vemos.

La primer respuesta deja afuera de la oposición a los cuatro integrantes del otro bloque de Juntos ¿por qué?

Es simple la respuesta, cuando vos tenés un bloque que vota en contra de que la intendenta venga a dar explicaciones al Concejo Deliberante, me parece que está claro para dónde se está jugando. Es el voto negativo de Juan Fernández, y la abstención de Mirko García en la convocatoria a la Intendenta de dar explicaciones con respecto al arquitecto que aparentemente le está construyendo la casa.

Son posiciones políticas, se puede pensar, y no estoy haciendo defensa de nada ni de nadie, son posturas políticas, eso no quiere decir que no sean oficialistas ni que juegan para el gobierno. ¿Por qué indicás que son funcionales a Mariel?

Porque no es la última votación sino aquel pedido de informe de los alimentos en mal estado y otras votaciones. Lo de siempre, el asseffismo siempre votó a favor del oficialismo de Moreno, a las claras está el resultado de como vivimos. Me parece que el desligar la responsabilidad de ese espacio, cuando pisamos barrio en los barrios porque las obras no están en condiciones, cuando los fondos fueron llegando en tiempo y forma y no se arbitró ese control, me parece que hace responsable a esa porción de la política..

¿Me estas diciendo que llegaron fondos y no se ejecutaron obras públicas? ¿Lo tenés acreditado a esto?

La semana pasada puse un video muy claro mostrando las falencias de una obra, Storni, financiada con fondos nacionales que quedó sin terminar. A los dos días de subido ese video exponiendo las dificultades aparecieron las obras que no estaban y la obra que se había abandonado. La obra hidráulica sin terminar, el asfalto sin concretar, los cordones destrozados, una obra de bajísima calidad con fondos nacionales que se debiera arbitrar y controlar el municipio.

¿Vos me estás hablando de la obra que hizo el gobierno de Festa o la reparación en la gestión de Mariel Fernández?

Exactamente, yo hablo únicamente del gobierno de Mariel Fernández, no me gusta mirar para atrás.

Bueno, vos arrancaste tu concejalía diciendo que querías ser una oposición responsable ¿cambiaste?

Lo soy. Soy la oposición responsable que le pide a la Intendenta que venga a dar explicaciones, no que le pide la destitución, no es que decimos basta Mariel Fernández, sino que continúe pero que haga las cosas bien. La diferencia está en ser la oposición constructiva y no oposición funcional.

¿Cómo te llevás con las autoridades nacionales del PRO? Larreta, Ritondo.

La verdad es que tenemos excelente relación con todos los candidatos, tanto presidenciales como para la gobernación. Es como te he dicho muchas veces a mí me encuentra parado siempre en el único lugar, nosotros somos parte del PRO desde hace más de quince años, siempre hemos estado en este espacio, no vendemos nuestros intereses ni nuestras ideas por cuestiones electorales o por la simple permanencia, sino es una cuestión de valores. A nosotros no nos viste con Manes el año pasado.

No, no estuviste vos con Manes el año pasado.

Obviamente, siempre estuvimos en el PRO y siempre vamos a seguir estando mientras el PRO siga defendiendo los mismos valores.

Cigna estuvo con Manes y vos lo reconocés como parte de la oposición responsable.

Ha tomado la determinación que compete a un opositor. Julián Cigna trabaja controlando al oficialismo local y no levanta la mano cuando al oficialismo le conviene, aprobó la interpelación de la Intendenta, lo cual es un hecho simple sin explicaciones sobre un hecho concreto.

Estuvo Larreta días pasados en Moreno ¿fuiste?

No, no fui.

¿No te llevás bien con Larreta o con esa estructura?

Nuestro espacio lo ha dejado en claro desde la hora cero, nosotros no vamos a compartir ningún espacio donde esté la familia Asseff que también es responsable que los morenenses pisen el barrio todos los días.

Es una declaración fuerte, porque la familia Asseff no gobierna desde el año 1995 Moreno

Pero co-gobierna permanentemente levantando la mano, no levantándola o prestando los votos para que nosotros sigamos viviendo como vivimos.

¿Vos creés que con estas declaraciones se rompe definitivamente lo que ya está roto dentro de Juntos?

Dentro de Juntos por el Cambio no hay nada roto, creo que el asseffismo sigue defendiendo sus intereses. Nosotros defendemos los intereses de Juntos por el Cambio, y particularmente del PRO.

Déjame decirte que si viene Larreta, que es un hombre experimentado en política, y está con Aníbal Asseff, es que algún mérito tienen.

No, me parece que falta conocimiento mucho de la provincia de Buenos Aires y que quizás apoyarse mucho más en aquellos que estuvimos y que estamos y que seguiremos estando en la provincia de Buenos Aires defendiendo los intereses del partido que es mucho más interesante que agarrar aquellos que se vendan al mejor postor. Porque recuerdo haber leído una entrevista tuya donde Aníbal Asseff decía claramente que había que acompañar a Manes y ha estado en la plaza del centro de Moreno acompañando a Manes. Eso no es el PRO. No ha sido el PRO cuando estuvo en el Frente Renovador en 2015, ni mucho menos cuando estuvo con una porción del kirchnerismo, me parece que deja en claro quienes siempre siguen del lado de los valores y quienes no. Me parece importante lo que dice Macri todo el tiempo “o somos el cambio o no somos nada”.

El Asseffismo es quien ostenta ese 25%, 29 o 30 por ciento de los votos, por eso también lo buscan.

Eso quedó demostrado que no es así en la elección pasada. En las PASO Juntos hizo una gran elección, pero luego cuando se metió el apellido Asseff en la boleta se desintegró, pasamos de una PASO muy competitiva a una elección General bastante pobre

¿Y esto a qué lo adjudicas?

A la presencia del apellido Asseff en la boleta. El vecino de Moreno sabe perfectamente los intereses que han defendido y que defienden desde hace más de 30 años.

