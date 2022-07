«El ataque a Mariel por supuesto que responde a un odio de clase»

Noelia Saavedra, sentada en su banca como concejala del Movimiento Evita, indica a la presidencia del cuerpo que tenga registro del pedido, el uso de la palabra. Salvo Gonzalo Galeano, el resto del bloque oficialista que hizo su vida militante, de organización barrial y construyó cada peldaño hasta llegar al máximo poder local, habló en defensa de La Capitana, la líder, Mariel Fernández por la que aún no pesa ninguna instrucción penal, solo una denuncia en sede judicial, un hecho de relevancia o no, dependiendo de los análisis que cada sector posea.

Noelia, ex Secretaria de Desarrollo Comunitario en la gestión de Mariel, volvió a sostener en el recinto de sesiones que el o los planteos de la oposición responden a un odio de clase: «Me causa mucha gracia, creo que es muy simple, sí hay odio de clase acá, por supuesto que hay odio de clase. Creo que un sector de la oposición piensa lo mismo de los sectores más humildes de nuestra patria, de los sectores populares. Para nosotros siempre reservan el lugar de víctima o de la vergüenza. Un montón de veces tuve que escuchar y saber que me señalan porque fui presidenta de la Cooperativa Ayelén y la verdad que yo estoy orgullosa de eso, ¿no sé qué buscan, buscan que yo tenga vergüenza de dónde vengo, de lo que soy, de lo que construimos con mis compañeros de la economía popular? Y la realidad es que yo estoy orgullosa. Buscan todo el tiempo ponernos en el lugar de la vergüenza o en el lugar de la víctima. Y la realidad es que la economía popular acá en Moreno y en cada rincón de la Argentina, construye poder popular, construye respuestas que el Estado no supo dar, construye relaciones sociales de todo tipo, que tienen que ver con la solidaridad, con el cuidado del ambiente, que tiene que ver con el cuidado de los más chicos, de nuestros barrios, con los niños. Construyen jardines comunitarios, espacios de promotoras, espacios de apoyo a aquellas personas que sufren violencia de género, aquellos jóvenes que tienen problemas de consumo. Construyen respuestas donde el Estado durante años no supo dar, no quiso dar. Yo estoy orgullosa de esto y yo sé que cada uno de mis compañeros y compañeras que son parte de este bloque también. Que cada vez que trataron de estigmatizarnos demostramos que organizados seguimos dando respuestas, seguimos cuidando nuestros barrios, seguimos construyendo ahí donde muchos no quieren ver. El ataque a Mariel, a nuestra compañera intendenta tiene que ver también con eso. No toleran que los sectores populares accedamos al poder, que accedamos a aquello que se nos fe negado durante todo este tiempo, a lo largo de la historia. Y que hoy estemos conduciendo los destinos de este municipio y de la forma en que lo estamos haciendo. Nuestra gestión volvió a ser legitimada en las últimas elecciones, con altos niveles de aceptación incluso en los sectores que sabemos que tradicionalmente votan a la derecha. Esta persecución mediática, trata de adoctrinar a una Intendenta que se animó a realizar los cambios que su comunidad necesitaba. En otro momento, yo creo que jamás escuché el cuestionamiento hacia otros intendentes, hacia otros funcionarios, tanto municipales, provinciales, nacionales, por parte de ninguno de los que está acá. Hace una semana procesaron a un ex funcionario del macrismo de Vialidad nacional, y acá nadie se pronunció. Creo que no hay mucho más sobre eso que entenderlo de esta manera. Hay una persecución, hay una operación mediática y una vez más, para nosotros buscan la vergüenza. Nosotros estamos orgullosos y orgullosas de lo que somos y lo que hacemos cada día. Habrá mucho para discutir en función de convenios, en lo que podamos o no estar de acuerdo, de lo que ya se votó en este recinto que tiene que ver con lo que se puso en cuestionamiento de los convenios con cooperativas, pero también hay que decir que eso ya se votó, se discutió en comisiones, ya se discutió en otros ámbitos, se discutió en la Rendición de Cuentas. Creo que acá son otros los intereses que se ponen en juego, y que hoy se pone en cuestionamiento también, y hoy eso me parece importante destacar, a la primera intendenta mujer de este municipio. Eso también tiene que ver mucho y dice mucho de cómo son los ataques, de qué se pone en cuestionamiento a la hora de hablar de Mariel Fernández y de qué cosas no han cuestionado ni dicho de otros intendentes, de otros funcionarios. Puede que haya mucho para debatir, pero nada de lo que traen tiene que ver con política pública que involucra un bienestar para nuestra comunidad, tiene que ver con otros intereses y acá más de una vez y parte de todo el bloque del que formo parte siempre tuvimos la apertura de querer rendir las cuentas, de debatir sobre lo que sea necesario, de explicar cada una de los cuestionamientos de los que nos han acusado. Por supuesto que tiene que ver con odio de clase, a mí no me cabe ninguna duda. Y acá estamos también para seguir construyendo el Moreno que necesita nuestra comunidad, y seguir haciéndolo con todos esos actores y esas organizaciones, esos espacios que también buscan la felicidad de nuestro pueblo.