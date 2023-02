El ataque de Mariel a la Universidad está escrito en los expedientes

El 19 de octubre de 2020 la Secretaría de Educación comandada por Emmanuel Fernández inicia el expediente 4078 – 222561 – S- 2020, solicitud de tierra para la Escuela N° 37. Es decir, el gobierno de Mariel Fernández comprendía todos los convenios existentes y la propiedad de la Universidad de tierra y edificio de Corvalán y Merlo.

Ese primer paso lleva la firma del Profesor Hernán Borghi, Coordinador General de Programa Educativo, y se dirige la consulta al Instituto Urbano Ambiental y Regional (IDUAR), con claras especificaciones que respondían a parámetros provinciales:

La Coordinación General de Programas de Proyectos Estratégicos del IDUAR responde:

Las áreas técnicas van dando forma al expediente en cuanto dimensiones, compensaciones posibles, observando que la Dirección General de Escuelas debe emitir opinión. Corrían los últimos días de octubre 2020. El 6 de noviembre se remiten las actuaciones a la Secretaría de Educación a fin que evalúe la ubicación del predio propuesto para el desarrollo del proyecto de construcción de la próxima Escuela Secundaria N° 37:

El 13 de noviembre de 2020, la Universidad cursó al Municipio una nota en la que, dado la conclusión del Convenio suscrito entre la Universidad, el Municipio y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), advertía de la necesidad de concretar la regularización dominial de la parcela generada como reserva en el plano del año 2012 para la reubicación definitiva de los usos preexistentes que precisamente preveía un plazo de 10 años para la transferencia definitiva, siendo que se hallaba enteramente ocupada y cumplidos los compromisos asumidos por la UNM. Con ambas medidas, quedaba regularizada la situación del edificio de la ESPUNM y el predio que ocupa. Por tal motivo, se pidió colaboración para poder materializar la nueva subdivisión, que la UNM asumió nuevamente, como ocurriera con la tramitación del plano 74-245-2012 (Parcela 2) del 2012 como consecuencia del Protocolo Adicional Nº 2 firmado con la SENAF; y, además, en el marco de las tratativas antedichas, la Universidad manifestó:

La voluntad de prestar el edificio de la ESPUNM a la Escuela Nº 37 hasta que se produzca su reubicación definitiva en un nuevo edificio propio a construir por la provincia con el apoyo de la Nación. El compromiso de dar comienzo a la ESPUNM, después de 7 años de impulsado el proyecto, en un espacio provisorio dentro del Campus Universitario, incorporando aulas modulares con el apoyo de la Nación. La incorporación del Instituto Tecnológico de la Universidad (ITUNM) el que funcionaria en forma articulada con la ESPUNM. La solicitud formal de la cesión de un predio municipal que permitiera a la Escuela Nº 37 contar con un nuevo edificio propio, conforme los acuerdos que se procuraba para regularizar dicha situación.

Trascendente es lo que ocurre el 14 de diciembre. Consejo Escolar junto a Fabián Scotti; Inspector de Educación, Gustavo Copes, Jefe Regional y la consejera Escolar María González, hace entrega de las llaves del edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 37 a sus autoridades y comunidad educativa presentes en el edificio, previa autorización del nivel central. La noticia así fue publicada por el portal Moreno Primero que añade: «A partir del conflicto por el edificio, en disputa entre la comunidad de la escuela N° 37 y la Universidad Nacional de Moreno, se acordó que la escuela hará uso del edificio hasta la entrega de uno nuevo para la comunidad que luchó incansablemente a lo largo del año«.

Dos días después el Rector de la Universidad Nacional de Moreno envía una carta documento a la Intendenta de Moreno precisamente por la entrega de las llaves. El instrumento cierra con un mensaje que, dos años después, sería un hecho: «… esta intimación exige su abstención inmediata, en los términos del artículo 778, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Todo ello, bajo reserva de iniciar las acciones legales que pudieren corresponder. Queda Usted Debidamente Notificada».

El 20 de noviembre se realiza el sorteo de la primera cohorte de la Escuela Secundaria Politécnica. Tiempo de pandemia, acto presencial y participaciones virtuales del Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta y del Secretario de Políticas Universitarias Jaime Perczik. De forma remota la Intendenta de Moreno que expresó: «Es una alegría muy grande para Moreno la apertura de un nuevo espacio educativo, porque necesitamos cubrir una gran cantidad de vacantes en nuestro partido”.

http://www.unm.edu.ar/index.php/noticias/1304-con-el-sorteo-de-vacantes-quedo-conformada-la-primera-cohorte-2021-de-la-espunm

Sorteo de vacantes y un Convenio firmado finalmente el 17 de diciembre entre la Universidad, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación de la Nación (el Municipio responde que no será parte), que resuelve en un plazo «de dos años para reubicar la Secundaria 37, con una prórroga de igual período».

El 26 de noviembre la Municipalidad, que no suscribe relocalizar la Secundaria 37, saca la carta. El Secretario de Educación Emmanuel Fernández, hermano de la Intendenta, expone el plan que seguiría un curso problemático, tanto a nivel político, administrativo y judicial. Una salida que «no podía ser ventilada en ninguna reunión institucional con representantes de la Universidad, gobierno provincial y nacional», todos juntos en una misma mesa.

Solicita al Coordinador General de Programa Suelo y Desarrollo, Dr. Federico Aliaga, que a través de un agrimensor, mida las parcelas correspondientes a equipamiento comunitario sito entre las calles Merlo, Corvalán, Vicente López y Planes y Dorrego (se anexa plancheta catastral). Dice la misiva: «El motivo de la solicitud es conocer las medidas exactas de los terrenos para avanzar en la SUBDIVISIÓN de las parcelas del Instituto de Formación Docente, Jardín de Infantes 938, Jardín Maternal Kesachay y el EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO y a su vez el traspaso a la Dirección General de Cultura y Educación del espacio libre para proyectar la construcción de la Escuela Secundaria N° 37 y de organismos provinciales descentralizados».

Ese mismo día, 26 de noviembre, interviene la Secretaría de Obras Públicas y la Coordinación General de Suelo y Desarrollo. Notable es la respuesta del Dr. Aliaga, sin que aparezca la firma del agrimensor /a que pidió el Secretario Fernández: «Se procedió a la realización de tareas preliminares a la subdivisión formal de toda la circunscripción, TITULARIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MORENO. Sugiere al área solicitante que especifique el cambio de inmueble propuesto para las edificaciones enunciadas. Cumplido, se sugiere la intervención de la Secretaría de Gobierno para emitir la opinión legal pertinente».

Además de emprender la subdivisión del equipamiento consolidado, asume como propia la lonja y dispone de la tierra para construir la nueva Escuela 37. La Ministra de Educación bonaerense en ese momento era Agustina Vila quien evalúa que construir una escuela Secundaria al lado de otra es «inconveniente» en grados operativos. Pero además, la propuesta de Mariel Fernández era (y es) quedarse con la tierra disponible ofreciendo las dimensiones necesarias para que la Provincia construya la nueva Secundaria 37, y el actual edificio de Corvalán y Merlo para la Escuela Secundaria Politécnica, una maniobra que reduciría ese proyecto original que lleva la firma de Alberto Sileoni, el actual ministro de educación bonaerense.

Pero como aspecto principal es que toda esa tierra y los equipamientos fueron responsabilidad de la Universidad Nacional de Moreno, mediante convenios que llevan las firmas de autoridades y organismos del Estado. Finalizado el proceso (reubicación de usos preexistentes) la UNM presentaba el plano correspondiente (con la subdivisión) e iniciaba la puesta en valor del edificio de la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico.

El gobierno de La Capitana ya había definido que la ESPUNM no tendría lugar en el terreno de la Universidad, cerrando cualquier mesa de diálogo y consenso porque el fin estaba escrito. No menor resulta advertir que la decisión política era bancar la lucha de la comunidad de la Escuela 37 para cristalizar la conquista del edificio… para siempre.

La maquinaria jerárquica desplegó todas sus cartas, que están en el expediente que permite realizar este informe.

Emmanuel Fernández (Secretario de Educación), Gonzalo Galeano (Secretario de Obras Públicas), Beto Conca (Secretario de Gobierno) y Federico Aliaga (Coordinador General de Suelo y Desarrollo) marcan el pulso del proyecto que rechaza a la ESPUNM y busca consolidar el nuevo Consejo Escolar y otras dependencias provinciales administrativas. El Municipio cree tener la llave para abrir el portón de la calle Merlo, a metros de Corvalán (hoy bajo custodia de la Universidad). Es el documento que yace en el folio 30 del expediente:

Si en el gobierno de Mariano West Intendente se inscribe que la «tierra» es RESERVA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO A CEDER, entiende Mariel Fernández que posee las condiciones legales para quedarse con todo. Claro que esa interpretación desconoce por completo que las instituciones que se encuentran sobre la «mentada lonja» son producto del Convenio que firmó la Universidad Nacional de Moreno con el gobierno nacional (Cristina Fernández de Kirchner Presidenta de la Nación). Al finalizar la relocalización de los usos preexistentes a la UNM, la casa de altos estudios elaboraba el plano de subdivisión, quedando con el remanente de tierra para la Escuela Secundaria Politécnica, el Instituto Tecnológico y el Campus Universitario.

El 21 de diciembre de 2020, la Dirección de Catastro municipal a cargo de la agrimensora María Laura Stecanella, observa cuestiones esenciales: «Para avanzar con el proyecto de subdivisión hay que tener en cuenta dos aspectos; EL MENCIONADO BIEN NO ESTÁ DENTRO DEL LISTADO QUE ENVIÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD, por lo que deberá tramitarse por medio de la disposición 1/82 la transferencia a favor de la Municipalidad de Moreno. El espacio en cuestión (lo que queda libre de la lonja) tiene en uso una cancha de bochas y una cancha de fútbol. Se sugiere averiguar en el IDUAR si EXISTE COMODATO u OTRO DOCUMENTO para la utilización con ese fin:

La intervención no hace mención alguna al origen del plano, ni el convenio antecedente que reconoce la naturaleza de reserva para relocalización de los usos que se identifican como “equipamientos comunitarios”, como así tampoco, sobre el titular y destinatario registrado de la citada partida, la Universidad Nacional de Moreno.

Debe ser registrado que en 2020 y hasta mediados de 2021, el plan no tiene intervención de los Administradores Generales del IDUAR (Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional), tal vez porque la opinión de Carolina Amaya y luego de Carlos Benítez eran ruido para la sintonía fina.

La conquista y batalla del Municipio contra la Universidad Nacional de Moreno sigue su curso naturalizado. El 13 de enero de 2021 la Dirección General de Obras Particulares y Catastro envía al Dr. Aliaga los informes requeridos y es él quien reactiva el trabajo (mes de julio) de empujar y obtener la inscripción de toda la parcela, a favor del Municipio de Moreno, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Dato para no olvidar: el asunto es tierra para Escuela 37.

El 2 de agosto, Federico Aliaga asume como Administrador General del IDUAR tras la renuncia de Carlos Benítez (Ateneo Néstor Kirchner). El criterio profesional de Aliaga, su conocimiento en materia de tierra, encuadra a la perfección con el objeto y objetivo fijado por Mariel. Sin embargo, la voracidad no es acompañada por los tiempos y el caso ESPUNM asoma en el horizonte político.

El trámite del visado del nuevo plano del 2021 realizado por la UNM, ingresó al Municipio el 24 de agosto de 2021 ante la Dirección General de Obras Particulares, a cargo de Gabriel Sarnovo. Se acompañó del Protocolo Adicional Nº 2, y tuvo la intervención correspondiente de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que reconoció los antecedentes y realidad actual de la ocupación, concluyendo el trámite en el ámbito del Municipio con el visado municipal correspondiente el día 23 de septiembre de 2021. Finalmente, el plano fue aprobado por la Gerencia General de Catastro de la provincia con el número 75-215-2021, el 10 de diciembre de 2021, reconociendo la titularidad del Estado Nacional Argentino, del que resulta que la Parcela 2, quedó subdividida en 5 parcelas:

Circunscripción I, Sección A; Fracción 1; Parcela 6 para el Instituto Superior de Formación Docentes N°110 Mercedes de Lasala y Riglos, propiedad de la Provincia de Buenos Aires, Circunscripción I, Sección A; Fracción 1; Parcela 5 para el Jardín de Infantes N° 938 Madre Clara, también de la Provincia de Buenos Aires, Circunscripción I, Sección A; Fracción 1; Parcela para el Jardín Maternal “Kesachay”, propiedad del Ministerio de desarrollo Social de la Nación, Circunscripción I, Sección A; Fracción 1; Parcela 3 para la Escuela de Formación Profesional del Municipio de Moreno. Circunscripción I, Sección A; Fracción 1; Parcela 2a para la Escuela Politécnica e Instituto tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno.

Las cédulas catastrales de cada parcela fueron registradas con fecha 25 de febrero de 2022, donde constan las restricciones al dominio correspondiente a cada uno de los ocupantes existentes y el 15 de marzo de 2022 se dio intervención a la Administración de Bienes del Estado (AABE), a fin de la convalidación de los usos antedichos.

Mientras la Universidad avanza, la Municipalidad de Moreno prosigue con su plan. El 11 de marzo realiza un ACTA DE CONSTATACIÓN DEL INMUEBLE donde afirma el EDIFICADO:

Lo que sigue es una acción deliberada, objeto de análisis riguroso acerca del expediente que llama a licitar el Polo Educativo, Consejo Escolar y otras dependencias administrativas provinciales, lo que certifica que ya no está la tierra para la construcción de la nueva Secundaria 37.

Arranca el 11 de mayo de 2022 por la Secretaría de Educación (Roberto del Regno, reemplazo de Emmanuel Fernández que había regresado a su banca de concejal). La nota plantea, en el marco de la Ley 26.075 y para “producir transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo” (sic), la construcción de las dependencias distritales de la Secretaría de Asuntos Docentes, Inspectora Distrital, Consejo Escolar, CIIE y Sede de Inspectores de la provincia en el “terreno contiguo” a la ESPUNM, en uso por la Secundaria 37. El 16 del mismo mes se agrega el anteproyecto de PEM (POLO EDUCATIVO MORENO), confeccionado por el Estudio MCL Arquitectura en la figura relevante de Juan Alejandro MICIELI GALEAZZI (autor del proyecto Polideportivo, Parque Las Flores y de la vivienda particular de la Intendenta), según consta por su logo en cada foja y surge del sitio web; el cual es refrendado en todas sus fojas e incorporado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos con esa fecha y es remitido a la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes.

El 26 de mayo la Intendenta municipal solicita a la Gerencia General de Catastro de la Provincia la anulación del plano 75-215-2021 que le fue aprobado a la Universidad Nacional de Moreno, visado previamente por la gestión Mariel. El fundamento es corto: «Hallándose ampliamente vencido el convenio originario del año 2010, no surge facultad o poder suficiente para realizar el plano de subdivisión gestionado por la UNM». Niega en esa presentación el Protocolo Adicional de 2021 que fue acompañado por la Universidad al presentar el plano a Catastro de Provincia.

El decreto que aprueba el llamado a licitación tiene fecha 6 de junio (tres meses después que el Municipio paralizará el inicio de obra del Instituto Tecnológico – ESPUNM porque el vallado era «antirreglamentario), sin intervención de ningún área técnica, solo por recomendación de las máximas autoridades políticas actuantes y los funcionarios de ley (Contador y Jefe de Compras). Se recibieron 2 ofertas que fueron formalmente admitidas mediante acta de fecha 13 de julio, suscrita por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Cultura, Educación y Deportes y notificada a los oferentes dos días después:

ILUBAIRES SA (CUIT Nº 30-69381186-0) con domicilio en Ing. Agustín González 2251, CABA, por $ 295 millones. DIPRONOR SA (CUIT Nº 30-58758050-7) con domicilio en Calle 42 Nº 142, Berazategui, por $ 290 millones.

En dicha Acta se notifica a los oferentes la apertura de sobres de la oferta económica a realizar el día 18 de julio.

Como la historia está escribiéndose, merece un capítulo diferenciado el 21 de julio de 2022. Un expediente de más de 1100 fojas está sellado. El Secretario de Cultura, Educación y Deportes (Roberto del Regno) recomienda adjudicar a la firma DIPRONOR SA. por ser la oferta más económica; pero por ser mayor que el presupuesto previsto solicita se ajuste. En la misma fecha, la Contaduría da cumplimiento y advierte que no se ha expedido la Comisión de Preadjudicación. La Subsecretaría de Gestión Administrativa y Dictámenes manifiesta que se han cumplido todos los recaudos para su adjudicación, llegando a ratificar la necesidad del cumplimiento del plazo de 15 días entre la publicación y apertura de sobres, lo que no se cumplió y que extrañamente no observa en su dictamen. En la misma fecha se constituyen en Comisión de Preadjudicación, la Secretaria de Economía (Mariela Bien) el Secretario de Gobierno (Alberto Conca), el Secretario de Cultura, Educación y Deportes (Roberto del Regno) y la Subsecretaría de Gestión Administrativa y Dictámenes (María Orecchia) y resuelven recomendar la adjudicación sin más opinión que esa. El 21 de julio convertido en «montaña rusa» la Intendenta Mariel Fernández dicta el decreto Nº 2.503 de adjudicación de la Licitación Pública Nº 33/22 por la obra POLO EDUCATIVO MORENO a favor de la firma DIPRONOR SA por $290 millones DE PESOS. La máxima velocidad no llegó al Boletín Oficial ni al sitio web del gobierno. Tamaño proceso no aparece.

El 22 de julio se emite la Orden de Compra N° 2265. DIPRONOR celebra porque sin solicitarlo es notificado del adelanto financiero. Firma el contrato el 3 de agosto y dos días después emite la factura por unos 87 millones de pesos (plazo de 30 días) que saldrán del Fondo Educativo, fuente que financia el gran proyecto del Consejo Escolar que busca sepultar la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico dependientes de la Universidad Nacional de Moreno. La empresa ganadora NUNCA visitó el terreno donde debe intervenir y por el que ya facturó.

Se adjudica la obra del Polo Educativo, dependencias provinciales, sin contar con algún signo de aprobación política del gobierno de Axel Kicillof, para el caso en particular, de Alberto Sileoni, el mismo que firmó en la Presidencia de CFK el convenio de construcción de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM.

Se adjudica la obra sin contar por lo menos con la anulación del plano que presentó ante el Registro de Catastro bonaerense.

Se adjudica la obra sin saber o conocer el resultado final del litigio, es decir, si el Municipio de Moreno podrá alcanzar el sueño de inscribir como propio un terreno llevando un plano vacío, sin los equipamientos que no solo están consolidados sino que integran el expediente para conseguir un nuevo terreno para la Escuela Secundaria 37.

Precisamente la anulación del plano por parte de ARBA, solicitado por Mariel Fernández, se materializa el 19 de septiembre de 2022 (la UNM tomará vista el 5 de diciembre, recurre la medida el 19 y la amplía en los primeros días de 2023).

Para finalizar el informe periodístico que busca e intenta socializar información pública a las comunidades que están en una esfera de alarma, preocupación y angustia, hay un documento que, una vez más, impone buscar certeza para descartar la posible comisión de un grave delito.

El 27 de septiembre de 2022, Mariel Fernández solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble inscriba a nombre del Municipio la parcela 2 del Plano aprobado en 2012, acompañando el Decreto 3004/21 y de la cédula catastral Ley 10.707 suscrita por el agrimensor actuante en 2012 y contratado por la Universidad Nacional de Moreno.

Son dos instrumentos que tienen el mismo profesional con una diferencia sustancial.

En 2012 el agrimensor Guillermo Meroño, contratado por la Universidad Nacional de Moreno pone su firma en la cédula catastral, destinatario, propietario de la parcela el Estado Nacional Argentino:

Diez años después en 2022 Mariel Fernández presenta la cédula catastral en el mismo organismo provincial con la firma del mismo agrimensor que dice destinatario – propietario de la misma parcela Municipalidad de Moreno:

¿Contrató el Municipio al agrimensor? ¿En qué expediente se encuentra la intervención del profesional?

La Universidad avanza en la causa que corresponde a la justicia federal.

El ex Secretario de Economía en la gestión Festa, Cristian Girard, responsable de ARBA recibe cartas documentos por la anulación del plano presentado por la Universidad y avalar otro que está vacío… como hace una década atrás