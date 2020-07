0 shares







Ayer, distintos medios cubrieron por horas y a fuerza de repetición el Banderazo que pedía por la “libertad” y obviaron otro: el que trabajadores y trabajadoras de Vicentin llevaron adelante en Santa Fe y Córdoba en defensa de los puestos de trabajo y a favor de la intervención de la empresa. “Empecemos a ganar la calle, que es la que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora, y no a esos que defienden a empresarios y estafadores”, afirmaron. Por ANRed.

Rosario y Reconquista, en Santa Fe, y Tancacha, en Córdoba, vieron sus calles colmadas de trabajadores y trabajadoras con un único objetivo: manifestarse en defensa de los puestos de trabajo y a favor de la expropiación de Vicentín.

Los medios de comunicación que responden a intereses empresarios tomaron partido. Silenciaron el Banderazo de los trabajadores e inundaron la tarde con imágenes y palabras del otro Banderazo, el que exigía por “libertades” en un contexto de pandemia por el Covid-19.

El anuncio de intervención por parte del Gobierno Nacional a una exportadora del top ten desató la reacción de los intereses concentrados, que agitan el fantasma de la propiedad privada, obviando el fraude que llevó adelante Vicentin. Los medios se hicieron eco; eligen el segundo plano para hacer referencia al endeudamiento de la cerealera y la mayoría, directamente, deja de lado la postura de los obreros y obreras que ven amenazada su fuente laboral.

En este contexto fue que ayer se desarrollaron caravanas, banderazos y actos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la multinacional. No estuvieron solos. Vecinas y vecinos, así como otros sindicatos y organizaciones sociales, acompañaron su reclamo.

Reconquista: “Vicentin no quiere pagar, quiere que paguemos todos los ciudadanos”

Leandro Monzón, de la Comisión Interna Vicentin Avellaneda, afirmó que “el Estado es el único que está garantizando los puestos de trabajo. La empresa, en estos meses de conflicto, nunca nos dijo qué van a hacer y vienen cerrando procesos productivos. Además, el gobierno ejecutivo de la Ciudad sale a apoyar a Vicentin y cuando a nosotros nos cerraron dos procesos productivos nunca se solidarizó con los trabajadores”. Respecto a la deuda que Vicentin mantiene con sus acreedores, Monzón -como sus compañeros- considera que el dinero “está afuera, que la fugaron”, al tiempo que asevera que la empresa “está haciendo un gran lobby político. No quieren pagar, quieren que paguemos todos los ciudadanos”.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Reconquista, Dionisio Alfonso, sostuvo: “apoyamos la intervención del Estado porque es una alternativa para salvar los puestos de trabajo y la empresa en si. Cofco Valentín Alsina, en Buenos Aires, a manos de una empresa china, cerró sus puertas de un día para otro y dejó sin trabajo a 195 personas. Eso es lo que tememos en nuestra región. No queremos que otras empresas extranjeras vengan, compren nuestras empresas y después quiebren. Queremos que todo se solucione. La transparencia para nosotros es muy importante, las fuentes de trabajo también. Le quiero reiterar al gobierno nacional, a nuestro Presidente, que hoy fue una caravana de trabajadores”, concluyó, en alusión a las marchas promovidas por dirigentes políticos locales que hablan en nombre de los trabajadores y en contra de la intervención.

Rosario: “Queremos alzar el grito en defensa de los puestos de trabajo”

Marco Pozzi, secretario de salud laboral de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, aseguró: “damos nuestro apoyo como trabajadores a la intervención y expropiación de Vicentin. Queremos alzar el grito en defensa de los puestos de trabajo tanto en la aceitera como en la algodonera y darle el apoyo al gobierno nacional para que realice la intervención, la expropiación, y que haya una investigación y que paguen los que tengan que pagar. No nosotros con nuestro trabajo, sino los empresarios”.

En el acto de cierre de la jornada, que tuvo lugar en el Monumento a la Bandera, Daniel Yofra, secretario general de la Federación, expresó: “empecemos a ganar la calle, que es la que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora, y no a esos que defienden a empresarios y estafadores, no a esos que defienden a la Mesa de Enlace, no a esos que defienden a una clase que nos odia. Necesitamos un gobierno que realmente se ponga los pantalones, se ponga la pollera, y defienda a la clase trabajadora de una vez por todas. Si no ocurre eso, tendremos que salir, porque la calle es de los trabajadores, no se la podemos dejar a los empresarios”.

Tancacha: “El desguace ha venido lentamente”

Miguel Ferreyra, Secretario del Sindicato local, sostuvo que “es una barbaridad que en este país los poderosos, los millonarios, hacen lo que quieren, nadie les dice nada y los medios hegemónicos tapan todo. No estamos de acuerdo con esa lógica” y agregó: “si te ponés a hacer un análisis, solamente de trabajadores aceiteros de Reconquista y Avellaneda, que es donde nace Vicentin, del año 70 que tenía 1000 trabajadores ahora quedan menos de 200. El desguace ha venido lentamente. La trama de Vicentin es muy grande. Son empresas que exportan vía Paraguay o Uruguay para evadir impuestos y no pagar retenciones. Eso también es un fraude al Estado. Es importante que la justicia investigue y que los diputados y senadores también investiguen. Ellos se deben al pueblo, no a un grupo minúsculo de empresarios”.

Por su parte, desde el SOEIA, sindicato de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, acatando a la nueva Fase 1 del Aislamiento actualmente vigente en el AMBA, afirmaron que “nos hemos visto impedidos a manifestarnos, tal como lo hemos hecho una y otra vez a lo largo de los años, en las calles junto a nuestros compañeros de lucha” pero expresaron a través de un comunicado su apoyo y solidaridad con los trabajadores de Vicentin, al tiempo que reclamaron que “el Poder Judicial avance para investigar a fondo y hacer justicia a los responsables y beneficiarios de las maniobras fraudulentas, y que el Estado intervenga para honrar el compromiso públicamente asumido por el titular del Poder Ejecutivo, presidente Alberto Fernández, de garantizar los puestos de trabajo, los salarios y todos los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de Vicentin”.

Fotos y Videos: Gentileza Prensa F.T.C.I.O.D y A.R.A.