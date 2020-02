52 shares







¿SON VÁLIDOS LEGALMENTE TODOS LOS ACTOS DE GOBIERNO? –

La comunicación en las redes, el formato elegido y la consigna que siembra la esperanza, es una política muy definida por la Gestión Fernández. Tiempo atrás se informó (ante la proliferación de mentiras en red) que el Municipio comunica e informa por los sitios oficiales. La página oficial Municipio de Moreno tiene en su portada la foto de la Intendenta Mariel Fernández reunida con el nuevo y joven Director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega:

El camino en busca del Boletín Oficial es de dos clicks, Gobierno Abierto y Boletín Oficial. Está colgado (el vecino debe descargar) la última publicación que corresponde al mes de septiembre de 2019.

De allí a febrero de 2020 no hay nada visible y /o accesible en versión digital. Tampoco está en el SIBOM (Sistema de Boletines Oficiales Municipales), un instrumento con fuerza de ley vigente desde el año 2012 tendiente a facilitar el control ciudadano y la transparencia.

La inexistencia del Boletín Oficial actualizado impide, por ejemplo, conocer los decretos objetados de Walter Festa y los nombramientos; el Decreto de Mariel Fernández anulando los pasos de Festa, pero también las Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria 2020 con las modificaciones o la Ordenanza de Emergencia que permitiría saber si se respetaron los cambios que votó el Concejo Deliberante. De cara al futuro inmediato, acceder fácilmente al esquema de contratación directa de las empresas que la Municipalidad de Moreno elija para el Servicio Alimentario Escolar.

Giselle Agostinelli, concejal de Juntos por el Cambio, registra la ausencia visible de un documento vital: «El Boletín Oficial es donde se publican todas las decisiones y actos de gobierno, tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante. Es algo obligatorio, está establecido por Ley y debe hacerlo una vez al mes, por lo menos. Hoy eso no está y el gran problema es que todo acto administrativo o toda ley que se promulga debe estar publicada en el Boletín Oficial. Un ejemplo, la Ordenanza Tributaria y Tarifaria establece cuánto es lo que se le cobrará al vecino – contribuyente. Yo no la encontré publicada o está muy escondida. Debo señalar que la ley promueve el fácil acceso, pero además si esa ordenanza no está en el Boletín Oficial el gobierno no puede exigir al vecino el pago de las tasas».

¿Desde qué fecha no hay Boletín Oficial?

Hoy no hay nada actualizado. Entramos todos los días a ver y no hay publicaciones. Hay varios temas de importancia que deben estar en el Boletín Oficial, los despidos pero también los proyectos urbanísticos Barceló y Solares porque el HCD votó resoluciones relacionados con la continuidad o no de esos proyectos, se pidió que los empresarios presenten un montón de informes que dependen del Municipio y de la Provincia ya que queremos saber si son proyectos aptos. Queremos saber si el actual gobierno permite o no el avance de esos emprendimientos, pero no sabemos si está vigente lo que votó el Concejo Deliberante o si el Intendente lo vetó. Puedo decir que en los colectivos de empresa La Perlita está la venta que hace el proyecto Ciudad Barceló.

La palabra empeñada de más y mejor institucionalidad, garantía de acceso a informes y explicaciones adecuadas sigue acumulando deudas, nuevas y viejas

Bueno, ellos venían con el discurso de transparencia, de reinstitucionalizar, darle la impronta correcta tanto el Ejecutivo como al Concejo Deliberante porque lo anterior era nefasto, hoy tengo que decir que estamos peor porque ni siquiera accedemos a lo que se está haciendo.

Los concejales /as del oficialismo, ¿entregan explicación sobre la inexistencia del Boletín Oficial?

No tenemos una respuesta clara. Para cualquier iniciativa busco el consenso, en este caso preparo un proyecto que creo no será acompañado por los concejales /as del oficialismo pero buscaré el apoyo de mi bloque y de legisladores /as que vienen de la gestión anterior y que plantearon las medidas sobre los proyectos de Solares y Barceló, también la Ordenanza Tributaria 2020 porque quiero saber si las modificaciones que votamos en el recinto están reflejadas. Creo que los concejales /as tenemos que cumplir con nuestro rol que es de control y una de las obligaciones que tiene el Ejecutivo es publicar sus actos y el del Concejo Deliberante en el Boletín Oficial que debe estar publicado en la página oficial y ser accesible en la Municipalidad de Moreno, no hay más chances que esa.

La institucionalidad es una exigencia más que un reclamo. La vara alta de compromiso, transparencia y verdad, recorrerá cada momento en los años de mandato de Mariel Fernández, tanto o más es la palabra empeñada de los concejales /as que nunca antes ocuparon la banca y juraron sacar al Concejo Deliberante de la degradante – decadencia.

Giselle Agostinelli demanda los instrumentos básicos que hoy no están disponibles. Prepara un proyecto tras leer: «… las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial».