ESCUELA 84, LUEGO DE 21 DÍAS –

El 27 de marzo hubo cuatrocientos metros de fila, larga espera. Alcanzar esa ayuda de productos que reemplaza el desayuno, merienda y almuerzo, tiene otro valor cuando el hambre toma una centralidad inocultable.

Nunca el Servicio Alimentario Escolar cubrió La matrícula escolar COMPLETA. Desde el año 2016 (gestión María Eugenia Vidal) no hay AUMENTOS DE CUPOS pero sí redistribución de MATRÍCULA SAE.

Hoy toda la matrícula presenta URGENCIA pero no hay para todos /as, ¿alguien, de los gobiernos, municipal y provincial, pensó que esa responsabilidad de explicar a las comunidades no puede CAER sólo en las manos y rostros de directivos, docentes y auxiliares que no son los /as que deciden los productos, artículos, proveedores y presupuestos?

¿Nadie puede responder por qué el Bolsón Alimentos llega 25 días después, a la misma escuela, si la directiva provincial es cada quince días? El Servicio Alimentario Escolar es función del gobierno de Mariel Fernández que logró el objetivo de municipalizarlo.

Las respuestas no están en el Consejo Escolar sino en los funcionarios Emmanuel Fernández (Secretario de Educación), el Profesor Hernán Borghi, Director General de Educación del distrito de Moreno y Julieta Capizzi Coordinadora Administrativa del SAE

El 27 de marzo, bajo un sol de verano, las familias cubrieron sus rostros hasta llegar a la puerta de una escuela primaria de aulas modulares en el barrio Los Hornos. Hoy, como aprendizaje del ayer, Jefatura Distrital asumió el mando de hablar con los proveedores (en Cuartel V, proveedor empresa Lamazares) y cuando está confirmado avisa a las autoridades de la Primaria N° 84. Las madres y padres van a la escuela hoy, 21 de abril, sabiendo que deben cumplir con las siguientes pautas sociales:

Venir con DNI

No pueden asistir con niños bajo ningún motivo

Pueden retirar de otra persona si la madre del otro niño le da el DNI

En esta ocasión se realizarán seis filas (una para cada grado)

Recuerden que deben utilizar tapaboca ( nos cuidamos y cuidamos al otro)

Recuerden mantener la distancia social de un metro y medio

Es el único día de entrega así que se les solicita que acuerden con algún vecino para que si no pueden se la retire alguien con el DNI

Hay que tener en claro a que grado va su hijo/a, se demora muchísimo si no saben ese dato. También sirve saber el nombre de la maestra o el maestro.

Alimentar o prestar un servicio de comida en las escuelas públicas es transformado en Bolsones. El Consejo Escolar colgó en su facebook los productos (12) que deben llegar a cada establecimiento. Son catorce (14) artículos:

Es el gobierno de Axel Kicillof que triplica el presupuesto y arma la «asistencia extraordinaria».

El Bolsón que impuso la Provincia tiene 14 productos y 16 artículos, dos más que el Bolsón informado por Consejo Escolar. No se estaría entregando en Moreno:

Yerba Mate por 500 gramos (1 paquete).

Azúcar por 1 kg (un paquete)

Otras diferencias del Bolsón Provincia y el Bolsón Municipalidad de Moreno