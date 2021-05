El camino de la renovación democrática

TRAS LAS ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS –

Es la Vicepresidenta más joven de la historia, cargo de peso en el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez, pero la Dra. Romina Altamiranda comprende la ley y dice que «la juventud tiene que alcanzar mayor representación» sin desconocer la experiencia y los aportes de los mayores.

Es la construcción institucional el bien a fortalecer y preservar, y por ese camino no hay senderos que se bifurcan. La Lista 3, la segunda fuerza por obtención de votos el pasado 7 de mayo, está lejos de ser una expresión de coyuntura. Perspectiva, Pluralidad y Transparencia, tres valores de la propuesta que tiene un horizonte definido. La Vicepresidenta asume los desafíos del conjunto: «Cuando hablamos de transparencia tiene que ver con la representación, ser un canal de diálogo constante con los colegas. El colega hoy, necesita estar más cercano a la institución, nosotros sabemos que hay una lucha que es el Departamento Judicial, todas las listas coincidimos en lo mismo. Nosotros somos un aporte más en la construcción que tiene que ver con un departamento ejecutivo, con el legislativo, con una política nacional, provincial y municipal que acompaña el nacimiento de los Juzgados de Familia (6), que se están solicitando en el proyecto de ley que hoy está en la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, nos parece que tiene que haber un canal de diálogo más cercano al colega. Este año de pandemia nos atravesó a todos y ha demostrado que mucha gente en las diferentes profesiones se ha quedado sin trabajo, no ha podido solventar sus gastos. Nos parecía también que en el esquema de planteo de unidad, es llamativa la unidad porque son tres listas, entonces hay espacios que no se consideraron representados por esa lista (Lista 1 Unidad y Compromiso). En lo particular yo soy la Vicepresidenta más joven de la historia de la colegiación, eso es una realidad, pero represento a un grupo de jóvenes, no sería acorde a lo que pienso si me quedara únicamente con Romina vicepresidenta más joven de la colegiación. Hay un grupo de jóvenes que también merecen tener su voz».

¿Que vos seas la más joven no significa que hay espacio para la juventud, entendí bien?

No significa que se haya sentido interpelada y convocada la juventud, y cuando hablo de joven, digo… también hablo no es joven tirando y dejando de lado a las personas que tienen una experiencia, para mí es fundamental que quienes tienen experiencia acompañen en un proceso de renovación a quienes en algún momento tenemos intenciones de dirigir espacios de decisión.

En términos políticos suele decirse que cuando ingresa un joven y no se mueve la estructura histórica es que se está oxigenando esa parte en nombre de la juventud que va a llegar. Me parece que lo que vos estás trayendo es que siendo la vicepresidenta más joven, el Colegio de Abogados necesita una oxigenación mucho más acaudalada de jóvenes sin que los viejos vayan a ser tirados por la ventana.

Totalmente, es saludable porque ese intercambio también te lleva a que se re oxigenen las instituciones, a que el Colegio sea más cercano a todas las generaciones, a que acompañe al que recién arranca jóvenes y nobles más allá de la edad. Pero que también acompañe a aquel que se necesita hoy aggionarse a cuestiones que tienen que ver con lo digital y que son abogados que son grandes, y en este contexto también se ha avanzado a nivel provincial con el tema del token del expediente digital y eso también el Colegio debe acompañar a abogados de más edad que arrancaron cuando estaba la máquina de escribir.

Sino son excluidos tecnológicos…

Claro, totalmente. Más de una vez me he encontrado en el Colegio con colegas de más edad o mismo, uno mismo. Ser joven no te garantiza tener el acceso a la tecnología. Pero te piden ayuda justamente el mismo sistema está excluyendo, los está excluyendo a la hora de subir un escrito, más allá de que tienen toda la cuestión técnica y saben el Código Civil, y saben de qué forma ejercer lealmente la profesión. En ese esquema parece que, al no ser convocados a pensar una lista de representación dentro de la llamada Unidad era necesario que ese espacio tuviera representación porque es la vida democrática del Colegio y lo justo es que todas las voces sean escuchadas.

A mí me parece que siempre debe prevalecer lo que es la construcción colegial y el bien del matriculado y el de la matriculada. Hablar de los espacios de representación, claramente hay ideologías en cada uno de los espacios y hay métodos para quizás arribar a los mismos resultados o diferentes. Pero me parece que uno tiene que poner por encima la institución, más allá de las cuestiones personales, políticas o partidarias en miras de lo que es la construcción de la institución. En miras de eso nos podemos sentar a debatir, a trabajar por el colegio que todos y todas queremos, respetando que hubo una elección, que en ese marco hubo alguien que tuvo cierta cantidad de votos y otro que tuvo otra cantidad de votos pero que todos representamos a esos que nos vinieron a votar.

¿La lista 3 nació para quedarse?

Sí, claramente.

Esa es una buena respuesta la que me estás dando, es una lista que vino a conquistar espacios de poder sin perder de vista que lo central es la Institución, ¿sería así?

Exacto, pero igual más allá de eso también te quiero aclarar que esta lista no nace como motivo de la elección. Somos un grupo de colegas que ya venimos trabajando desde los diferentes espacios que ocupamos, no todos con cargo, algunos sí, otros no desde antes. Entonces no surge de un día para otro sino que, venimos trabajando desde hace diez años en el colegio..

Sreider, el actual Presidente del Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez, dijo que en las últimas elecciones hubo dos listas, estabas vos en el oficialismo. Ahora que logramos que la oposición venga con nosotros se desprende una parte nuestra, bueno hay algo que tendrá que explicarse en esta nota.

Habrá que ver por qué no todos nos sentimos convocados por esa llamada a lista de Unidad de cara al trabajo que se viene a futuro.

¿Qué ganó el Colegio de Abogados con la elección del 7 de mayo?

Que todas las voces sean escuchadas, que se dé un proceso democrático, que se dé una renovación en mayor o menor medida y también de cara al futuro que podamos trabajar en conjunto para dar respuesta a los colegas y a la comunidad.