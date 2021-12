«El camino es la unidad, ante la insensibilidad y el egoísmo»

PERONISMO DE MORENO, SITRAM PRESENTE –

Con las manos libres y confirmado como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Cosme reitera todos y cada uno de los conceptos sobre el gobierno de Mariel Fernández.

Participando y siendo protagonista de un encuentro de militancia, dirigencia y Peronismo de Moreno, Cosme definió sus pasos y el camino abierto: «Muy contento de estar acá, de la invitación del compañero Damián (Contreras) y todos los compañeros que están acá. Comprendo y entiendo que el peronismo es producto de la relación, de la discusión, del debate. Con muchos hemos tenido discusiones y diferencias pero nunca se ha perdido ese diálogo, y creo que lo que hoy falta es eso. El ser humano se puede realizar en la relación con otros y para eso tiene que haber dialogo; para poder poner en común el trabajo, ahora, si uno no puede conversar con el otro es difícil que se pueda lograr. Así que, nosotros estamos convencidos de que el camino es ese, la unidad, más allá de las diferencias que vamos a entender, entendemos que nos une nuestro pueblo, el trabajo, compañeros y compañeras peronistas que han mostrado una idea, que creo que eso es lo fundamental en cualquier idea, tener un proyecto, una idea de gobierno y poder plasmarla, pero siempre tiene que ser protagonista el trabajador y la trabajadora. Está bárbaro cuando se puedan comprar maquinarias y demás pero los que llevan adelante eso son los trabajadores /as, entonces no se puede dejar de lado la necesidad de poder buscar la justicia social primero con lo que trabaja nuestro pueblo. Yo creo y estoy convencido de que el camino es ese, por eso estamos acá y me parece que lo que viene va con mucha esperanza y creo que vamos a poder encontrar un rubro y por eso hay que volver a sus orígenes. Quiero recalcar el compañero Coco Lombardi que decía que en el pueblo de Moreno, abajo hay brasas encendidas, y me parece que es por ahí, hay muchos que vienen a la gestión y creen que entran al cine, que la película recién empieza cuando hace rato que comenzó, se van a ir y va a continuar. Me parece que eso es lo que pasa y lamentablemente el egoísmo y la insensibilidad están al orden del día. Estamos acá, esté es el camino».

AUDIO MARCELO COSME