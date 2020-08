0 shares







ACTO EN LA PLAZA SAN MARTÍN A DOS AÑOS DE LAS MUERTES DE SANDRA Y RUBEN –

Allí no hay invitación sino convocatoria. Es una radio abierta o la manifestación de personas que ponen en el centro los derechos de los niños /as. Son partes que hoy coinciden en diagnósticos y praxis por venir. Pablo del MST recibe la pregunta:

Si las muertes de Sandra y Rubén hacen un camino. A dos años de las pérdidas hay bifurcaciones lógicas sobre los pasos a seguir

Creo que la bifurcación tiene que ver con la confianza en que los procesos electorales puedan modificar la situación, pero si hay algo que quedó claro es que la lucha que se dio, que fue enorme e histórica en el distrito porque todos recordamos el Morenazo, pero eso no derivó en todo lo que nosotros pensábamos que podía resultar que es tener escuelas dignas. Hoy con la cuarentena vemos como se profundiza ese proceso con la brecha digital, creo que lo subyace es que muchos decidieron que esa lucha se convierta en procesos de confianza hacia algunos gobiernos. Aquellos que pensaron que los procesos electorales podían modificar la situación hoy nos convocan a actos virtuales, producto de que son incapaces de generar otro camino distinto.

Bueno, eso es una forma, una marca, porque se obtiene el poder. Muchos que estaban en la calle son funcionarios, y ese no es mi cuestionamiento, sino la práctica del poder y me refiero a que las escuelas se cierran y no dan la información, que en la práctica se anulen los comités de crisis, entonces los que están afuera de ese proceso tienen que recrear un proceso alternativo

Justamente estamos en ese proceso de disputa concreta en relación a dónde tiene que llegar esa lucha. Sandra y Rubén son el límite, qué más se puede naturalizar. Si eso no ha sido capaz de movilizarnos a pensar estrategias comunes entre los laburantes para nuestro bienestar estamos listos. YO entiendo cuando se va a una lucha política (electoral) pero lo que es cierto que eso no modificó un ápice las políticas que venían llevando adelante los gobiernos anteriores y es que la plata de los laburantes va a las arcas de las grandes riquezas, de las grandes empresas como las que proveen mercadería al Municipio, a la Provincia, lo hemos visto en este tiempo con los sobreprecios. Por eso hoy es muy claro hacia donde llevan la lucha algunos y hacia vamos nosotros.

AUDIO 1 PABLO

Porque el análisis político – electoral es evidente, desde ese resultado qué debe hacerse. Lorena del Partido Obrero expone: “Organizarnos contra todas las políticas que se están llevando a cabo, incluso lo que hace a la conducción de los gremios. Es necesario que se intervenga desde varios frentes. También es importante que se organicen los comités de seguridad e higiene en cada escuela, tanto como medida de lucha para que se cumplan los 12 Puntos Básicos porque hay que decirlo, después de dos años muchas escuelas no tienen esos puntos que son las condiciones mínimas. Creo que es necesario que la comunidad educativa intervenga, docentes, auxiliares, los estudiantes y las familias porque no están los 12 puntos y si mañana habría que abrir las escuelas no hay jabón, el alcohol no existe, el agua en el mejor de los casos es fría. Una de las cosas que planteamos es la apertura de los libros contables del Consejo Escolar y la Municipalidad para el control de la comunidad educativa”.

AUDIO 2 LORENA

Si hay familias familias hay comunidad, como un grito que sale de las raíces y busca eco, tal es la manifestación de Gabriela como Autoconvocada: “Yo creo que en el inicio fue masivo pero era el momento para enfrentar una lucha total hacia todo lo generado por esos asesinatos del Estado, era el momento de participación total, de conformar comunidades. Por ejemplo que los niños /as tomen sus propias formas de decisión porque debíamos tomar el interés superior del niño, había que tomar las escuelas, hacer un paro generalizado, tomar los sindicatos porque ni siquiera era presionar para que la burocracia haga lo que nunca hará ya que está en alianza con el gobierno, hoy son los que revuelven la olla de la comida que ellos seguramente no van a comer. Hoy las escuelas, más allá del coronavirus, tienen colas de personas que van a buscar comida vencida al tiempo que le exigen a las familias que los niños /as hagan la tarea, por lo tanto estamos muy para atrás en el nivel, que es muy reaccionario y no podemos tomar las decisiones que son desde abajo, desde la base. Debemos tomar esto en nuestras manos pero hay tantas vallas que derribar, tantos motivos para salir como es la represión y la militarización generalizada, pero no veo en la comunidad educativa que se haya avanzado en la propuesta, en la ideología y en las formas de resistencia. A lo largo de la historia los cambios se produjeron cuando los pueblos fueron a la calle, pero incluso hay un gran retroceso en lo simbólico y en el lenguaje porque se habla de todas las medidas que se aplican con el título de pacífico cuando ayer, a tres años de la desaparición y asesinato de Santiago hubo personas detenidas y algunas organizaciones se preguntan qué habrán hecho esas personas sin interpelar que se trata de la violencia ejercida como patrimonio del Estado. Eso no está pero si la bolsita y las ollas populares para la población excluida”.

AUDIO 3 GABRIELA

Otra vez, con la radiografía puesta en las oficinas de actuación, el qué hacer es el camino. Belén del Partido Obrero Tendencia describe: “Las condiciones que produjeron la muerte de los compañeros no cambiaron, las escuelas siguen en condiciones nefastas porque el Estado sigue aplicando un ajuste en la educación, pero además cuando termine la cuarentena las condiciones serán peores. El Estado está pensando como pagará la deuda y entonces no habrá el dinero que necesita la educación. La tarea de los trabajadores es poner en pie un gran movimiento de lucha que coloque al Estado en jaque. Hay que arreglar todas las escuelas de Moreno que están destruidas, que los trabajadores de la educación salgan a enfrentar el protocolo del Ministro Trotta que es nefasto ya que plantea que se puede volver a las escuelas en estás condiciones, planteando distancias entre los pibes cuando es algo imposible. Hay que salir a pelear por el propio salario docente, pero más allá de lo educativo es imprescindible la organización de los trabajadores para salir a enfrentar lo que se viene, que será más desocupación, más trabajo precario y más hambre”.

AUDIO 4 BELEN

Como integrante de Familias Por la Escuela Pública, María siente, vive, piensa y dice todo aquello que atraviesa en el segundo aniversario de las muertes de Sandra y Rubén: “En este tiempo me doy cuenta que la pelea que tiene Familias se hace muy evidente. En la reunión de Comité se habló de un proyecto de hermeticidad y cuando preguntó por qué me dicen que las escuelas tienen pérdidas de gas, a dos años de las muertes de los compañeros Sandra y Rubén. Hace un largo tiempo venimos peleando por una reunión de Comité pero este dato no lo sabíamos, no nos dieron la información que las escuelas tienen pérdidas de gas…”

Recuerdo que en el Comité de Crisis, en la Intervención del Consejo Escolar, se aprobó que cada escuela tenga un Libro de Infraestructura accesible a la comunidad, es ahí donde tiene que estar el certificado de hermeticidad y no se necesita ningún proyecto

Yo reclamé lo mismo, el Libro de Actas debe tener registrado ese estudio pero ellos me dijeron que van a presentar un proyecto en el Consejo Escolar para que todos lo voten, ya que están peleados por intereses internos que no viene al caso. Lo que me dijeron es que las escuelas de Moreno tienen pérdidas de gas, y es el mismo Ministro de Educación de la Nación dice que para que vuelvan las clases los edificios deben tener agua potable, cloaca, electricidad y gas. Bueno, el 80 por ciento de las escuelas de Moreno no tiene cloacas, pero además el gas no está habilitado, y los funcionarios de ahora hacen lo que hacían los funcionarios de Vidal, antes culpaban a los trabajadores y ahora a los chicos que rompen, como un chico se va a poner a patear un caño de gas..

¿Quién dijo eso?

Sonia Beltrán (Presidenta del Consejo Escolar) dijo que las escuelas tienen pérdida de gas porque los chicos rompen las escuelas, sin ir más lejos esa fue la declaración de Aníbal Asseff cuando le hechó la culpa a los trabajadores, pero ahora Sonia Beltrán culpa a los chicos, lo cual es peor porque los chicos son las víctimas de toda esta desidia.