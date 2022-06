«El capital de CABA le pide a Moreno una cárcel, galpones y planta para la basura»

SE VIENE LA CONSULTA POPULAR «MORENO Y SU DESTINO»-

La máquina de la consulta popular, los equipos de militantes comunitarios preparándose para recorrer cien barrios con el objetivo de preguntar y saber qué quieren, sueñan y piensa de Moreno y su Destino.

Eduardo Balán se expresa desde su historia de militancia y construcción social, también como parte del Frente de Todos: «Un poco la preocupación nuestra es que lo que vemos es que la fuerza del capital de las empresas, marca la agenda de un tipo de desarrollo para Moreno que es poca productividad industrial. Moreno influye mucho en el PBI interno de la provincia por el movimiento inmobiliario y por los servicios, poca relación también con lo que puede tener que ver con, por ejemplo, el tipo de industrias que se radican en Moreno, son la mayoría de logística, la verdad, galpones. O sea, lo que el capitalismo le pide a Moreno es tierra para galpones, es el tema, por ejemplo, lo que vos mencionabás, el tema de la cárcel, el tema de plantas de tratamiento de basura. Bueno, yo entiendo y entendemos que eso se pida de Moreno, que el capital de la ciudad de Buenos Aires pida eso de Moreno. Ahora, los morenenses ¿Quieren eso? O ¿Quieren otra cosa?

Te voy a responder, no en defensa del oficialismo gobernante, se votó hace poco el gasoducto y se va a pagar con dinero de los morenenses, entonces no habrá logística sino industrias. La pregunta es si ¿esas empresas responden al núcleo duro del capitalismo o es el proyecto estratégico de Mariel Fernández con su gobierno de las comunidades? Mariel los puede llamar y decir: Miren, ustedes están equivocados, nosotros estamos haciendo un gobierno de las comunidades.

Bueno, este tipo de democracia que tenemos exclusivamente representativa en donde un concejal puede pedir que le den derecho a la información y ser él abanderado de los intereses monetarios. ¿Ese es un modelo de democracia eficaz para el desarrollo del Moreno que queremos, o hay que pensar en un modelo de democracia participativa en donde, con consejo de la comunidad, con presupuesto, con instancias de cogestión con las sociedades de fomento y la entidad de cada lugar se pueda pensar proyectos a 2, 3 años, a 4 años de desarrollo, de infraestructura, educativos? En ese sentido me parece que también, te digo como militante del Frente de Todos, entiendo que también la etapa histórica da para que replanteemos la democracia y democraticemos efectivamente también los ejecutivos. Yo veo, por ejemplo, que es muy común escucharnos a los militantes cuestionar la necesidad de democratizar el poder judicial, estoy de acuerdo, pero el poder ejecutivo también hay que democratizarlo.

Como sería, ¿con Presupuesto Participativo?

Nosotros lo tenemos estudiado ese tema, con el 5% del presupuesto municipal de los 22 mil millones de pesos que tenemos en Moreno, con el 5% de ese presupuesto, en 100 redes barriales de todo Moreno se podrían implementar fondos participativos que van desde los 15 y los 20 millones de pesos por año. Nosotros acabamos de construir una escuela de gestión social en Cuartel V, la parte edilicia nos salió cinco millones de pesos, estamos endeudados para construirla, pero ahí está, tenemos 3 aulas, la dirección, todo, salió 5 millones de pesos. Si el Presupuesto Participativo se pusiera a funcionar en Moreno, en todo Moreno, tendríamos 50 mil metros cuadrados más de construcciones comunitarias por año y además tendríamos un montón de mano de obra de los barrios trabajando en esas construcciones y además el crecimiento de nuestra comunidad sería cuántico en ese sentido y estaríamos involucrando el trabajo en lo público a un montón de vecinos, grupos juveniles, centros culturales, centros de jubilados, gente grande que sabe cómo hacer determinadas cosas en el barrio y que hoy está descartada por la política pública, a mi me parece que es una oportunidad.

En la Intendencia de West se puso en marcha Presupuesto Participativo, estuvo Jorge Santucho al frente del programa. No llegaba al 1 por ciento del presupuesto total pero se exploró esa herramienta, con Festa no sé lo que paso, pero por la definición ideológica de Mariel Fernández diría: es este el gobierno para llevar la propuesta de presupuesto participativo, sacar de 22 mil millones de pesos el 5% y listo.

Nosotros no tuvimos oportunidad de comentárselo a ella en modo personal, a nivel institucional no se lo pudimos presentar, teóricamente nosotros entendemos que debería ser parte de la agenda que se impulse. Pero bueno, lo de Moreno y su destino, es un esfuerzo de un montón de organizaciones comunitarias que tiene 3 objetivos, primero: involucrar en 100 barrios de Moreno a grupos de familia en la información sobre qué es Moreno, que podría ser, y las alternativas que tiene que pensar hacia el futuro. El segundo objetivo es preguntarle a la gente: ¿Entre esta opción y la otra? A usted cuál le parece que es la que mas querría para sus hijos, para su familia. Y la tercera sería que con todo eso que diga la gente, divulgar esa opinión.

Proyectos de ordenanzas con toda esa información, imagina que van a presentar

Si, supongo que van a salir materias de varias ordenanzas sobre distintos temas. La idea es que la consulta va a tener 10 preguntas, no es una cosa muy larga, son 10 preguntas centrales sobre información de la realidad de Moreno y preparándola con las compañeras y los compañeros. Uno se enamora de Moreno, es cierto que a veces duelen las cosas que pasan, ¿no? Pero Moreno tiene 180 kilómetros cuadrados de los cuales 80 son todavía semi rurales y rurales. Hay tres distritos en el conurbano que tienen un desarrollo muy fuerte de lo que es economía social: Avellaneda, San Martín y el único del tercer cordón del conurbano es Moreno que posee 10 mutuales, 80 y pico de cooperativas, tiene 3 empresas recuperadas y tiene más de 1800 entidades intermedias en todo Moreno, si juntás centro de jubilados, grupos juveniles, merenderos, más de 1880. Digamos, si uno quisiera que el pueblo de Moreno protagonizará un cambio de la Argentina en el sentido de ir por el lado de las tecnologías de la comunicación, la producción de alimentos, la democracia participativa, la agroecología, todo lo que tiene que ver con los oficios del hábitat por ejemplo, los oficios que se necesitan para construir comunidades, albañilería, de electricidad., carpintería y los oficios del acompañamiento comunitario, por ejemplo, todo lo que es educadores, gestores culturales, animadores, con esas profesiones y con una voluntad política de demostrar otra forma de desarrollo, Moreno podríaa ser la plataforma de otro Moreno y de otra Argentina, por eso nosotros, insistimos mucho con el proyecto también de los Mil Pueblos Jóvenes, porque también lo que vemos es que el conurbano como lugar de destino de las próximas generaciones tiene problemas serios para que sea más vivible y estamos en un país que no podría condenarse a un horizonte que tenga que ver con abigarrarse en grandes centros urbanos que en época de pandemia van a ser más peligrosos.