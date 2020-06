0 shares







REUNIÓN DE REPRESENTANTES GREMIALES CON AUTORIDADES EJECUTIVAS –

Representante del Sindicato de Pasteleros, también de la CGT Regional Moreno – Merlo – Marcos Paz, delegada del Ministerio de Trabajo sede San Miguel. Objeto: escuchar la explicación del gobierno de Mariel Fernández sobre la planta de VIMAR y la medida de NO clausurar la empresa habiendo, hasta aquí, 16 contagios de coronavirus, trabajadores despedidos, empleados en negro y un procedimiento irregular de la empresa para evitar un control del Sindicato.

Matías Velázquez, Secretario de Organización de la CGT Regional Oeste, participó de la reunión con el Director de Asuntos Gremiales, Adrián Márquez, y el Secretario de Gobierno Beto Conca:

VIMAR es una demostración de trabajo en negro, despidos, flexibilización, riesgo sanitario. ¿Qué dejó la reunión en el Municipio?

En principio los compañeros, como parte de la representación de los trabajadores, solicitaron el informe sobre la actuación del municipio en el caso, teniendo en cuenta que para ellos el lugar debió clausurarse por la cantidad de contagios que hubo, se dieron las explicaciones pertinentes y el cumplimiento de lo que ellos entienden como protocolo que estaba saldado, por lo tanto la clausura que se le hizo al lugar fue de 48 horas y solamente a un turno, no se cerró la planta de manera íntegra

No se cerró la planta

Tal cual. El reclamo que hacía el Sindicato de Pasteleros y que nosotros ratificábamos, era evidente que había que tomar una decisión más profunda que era el cierre de la planta en función de que, acá hay dos cuestiones a entender; una la salud de los trabajadores en el marco de los límites de una fábrica, pero hay otra mucho más profunda que es un foco de contagio para el conjunto del pueblo de Moreno, entonces nosotros entendíamos que la decisión tendría que haber sido mucho mayor.

AUDIO 1

¿Se charló sobre la cantidad de compañeros trabajadores contagiados?

Sí, en ese sentido también hubo discrepancias porque los compañeros del Sindicato de Pasteleros tienen relevados 16 contagios pero el Municipio tiene 10, así que ahí habría un debate. Los compañeros del Sindicato de Pasteleros plantean con claridad que el reclamo es por la totalidad de trabajadores y el total de contagiados que al día de hoy son 16.

Estamos frente a una situación muy compleja y me parece que 48 horas no alcanza porque esto es más profundo

En eso coincido, no estamos de acuerdo que el cese de actividades sea de 48 horas y mucho menos que sea parcial, entendemos que para sanitizar el establecimiento se necesitan 48 horas completas y después hay que caracterizar a cada trabajador, quien tuvo contacto estrecho con los compañeros que resultaron positivo, y a partir de ahí establecer la cuarentena que marca el protocolo. En ese sentido entendemos que no se cumplió con el protocolo y los compañeros del sindicato entienden lo mismo. No se puede determinar que compañero estuvo en ese turno noche y que compañeros fueron reubicados en el turno que se habilitó, evidentemente se mezclaron los compañeros.

AUDIO 2

¿Puede decirme qué papel tiene el Ministerio de Trabajo en este enorme conflicto?

Actuó rápidamente, ahora a las 16:00 horas hay una audiencia donde se va a buscar avanzar en esta situación, primero hay reclamos concretos del Sindicato, aquellos compañeros que fueron despedidos sean reincorporados y después que se blanquee la nómina total de trabajadores. Hay compañeras embarazadas, estaban trabajando en negro y en condiciones como las que se han visto. Se retuvo compañeros y se los sacó a escondidas en camiones, en autos, se cortó un tejido del parque industrial para salir por otro lado, una maniobra rechazable y aparte de una inmoralidad terrible

Por ahí, hasta se puede hacer una presentación penal

Eso es lo que se estaba analizando en el marco de continuar resolviendo esta problemática, porque hubo una retención ilegal

Fue una retención ilegal y después cuando vemos los despedidos casi abandonó laboral y de persona, es una combinación explosiva lo que hizo VIMAR. Si fuese una empresa más pequeña ya estaría clausurada y con algunos procesos en marcha pero es VIMAR ¿no?

Yo creo que si, en este sentido soy muy respetuoso de como vienen los compañeros del Sindicato de Pasteleros planteando esta cuestión y creo que la están abordando de manera integral de todos los frentes y con todo lo que corresponde agotando todas las instancias, pero creo que VIMAR debería estar clausurado por lo menos en función de erradicar el foco de contagio que se produce y ahí no pasa por una decisión de los compañeros del sindicato sino que tiene que haber una articulación con todos los sectores, Ministerio de Trabajo, Municipalidad principalmente y el pedido que ya está hecho por el sindicato.

AUDIO 3 AUDIO

Si no está la nómina completa de trabajadores /as, no hay precisiones y certezas sobre el número total de contagios; si la empresa activó su protocolo rompiendo un tejido y así sacar a los operarios /as en la oscuridad de la noche; si las medidas de bioseguridad fallaron; si no hay aseguramiento respecto a trabajadores/as de turno noche que pasaron a la mañana; si este ALFAJOR evidencia una cadena de IRREGULARIDADES, ¿porqué la sanción epidemiológica y política fue cerrar un turno por dos jornadas? La salud, los protocolos, el respeto y cumplimiento de las condiciones laborales, la dignidad, ¿en qué Packaging están?