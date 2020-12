0 shares







BARRIO MANANTIALES Y LA FORMALIDAD DEL PROCESO –

Caso excepcional, situación social de similares características. Diciembre es el mes donde las familias que recibieron la tierra comienzan a recibir los pagos, afrontar la cuota, el canon. Carolina Amaya, Administradora General del IDUAR (Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional). entrega respuestas al conjunto de preguntas que circulan entre las familias re alojadas:

Explíqueme el proceso administrativo que tiene la relocalización en Manantiales

En términos administrativos sigue como se planteó desde el primer día que arribaron las familias y lo que se planteó también en el marco de lo que fue el diálogo con ellas cuando se planteó el re alojo, la realocalización, el Municipio iba a poner a disposición la cantidad de lotes que fueran necesarios para las familias en estado de vulnerabilidad que salieron del predio de La Bibiana y sobre eso se iba a vender esos lotes porque además todos manifestaron, la gran mayoría, su disponibilidad para el pago de los lotes porque lo mismo pasaba en La Bibiana, porque ya sabemos como son los mecanismos perversos e informales dentro de las tomas, mucho más dentro de estas tomas que tenían componentes más complejos

En La Bibiana pagaban 60 mil y no más, acá hay una…

Algunos pagaban todos los meses, algunos vivos que seguían cobrando. La trama es compleja, entonces lo que no queremos hacer es complejizar pero lo que si queremos es que el Estado esté presente y que el Estado también garantice algunas cuestiones que son necesarias en lo que son las políticas de tierras general del municipio. Nosotros tenemos un registro que ahora lo estamos reformulando que tiene 13 mil familias que también necesitan un lote. Esto fue un proceso judicial que se dio de una manera excepcional y sobre esto nosotros queremos seguir las mismas lógicas que le caben a muchos de los adjudicatarios que hoy pagan sus lotes, de otros que vienen acá, el IDUAR vende lotes de dominio municipal y se paga en cuotas, en ese entramado y en ese círculo que tiene el ciclo de la tierra como se lo llama, el IDUAR adquiere tierras pero también la pone a disposición, Mariel tiene esa idea de que podamos vender de forma más masiva, no de 15 lotes como se estuvo haciendo en la gestión pasada por año, sino salir a poner en oferta esos, bueno en La Bibiana fue un caso excepcional y no por eso queda exento de toda esta política del recobro y recupero

Esto se charló con las familias

Por supuesto. El día que firmaron las actas que se le dieron de tenencia de sus lotes se les explicó, además de que las podían leer, se les explicó que en un mes íbamos a volver al barrio ya con las primeras cuotas de lo que iba a ser en una primera instancia, un canon, y luego por supuesto acceder a la compra de la tierra por todos los procedimientos legales

AUDIO 1 AMAYA

¿Cuál es el tiempo de pago del canon?

Son tres años

¿no 18 meses?

3 años

Es un pago de canon de 3 mil pesos, ¿y después?

Estamos ahí con la Doctora Franco trabajando para que ese canon se compute, por llamarlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con la venta del lote a posteriori, hoy las cuotas rondaban en eso. Lo que se planteó y está en el decreto que se hizo para este caso puntual fue tomar, después hay que ver como impacta eso en la tasación de cada uno de los lotes pero a priori se tomaron dos salarios mínimo dividido para sacar cual era el monto de ese canon durante los tres años, si sube el salario subirá un poco el canon pero eso está explicado en el acta

Yo entiendo que por una cuestión legal se tiene que establecer la regla, no cualquiera firma sobre todo aquellos que entienden la administración pública. Me queda claro que en este caso hay una política de hacer que la tierra tenga un valor, tenga un uso, una funcionalidad, eso lo tengo perfectamente claro. Si son tres años lo que se paga de canon, se puede computar en el valor posterior de venta ¿las familias lo tienen claro?

Entendemos que sí, a veces parece que si pero no. Nuestros compañeros estuvieron el día lunes explicándoles uno a uno porque también quiero resaltar esto vinieron todos a buscar su boleta y para mí eso es importantísimo, no es que paga Dios, es el compromiso y esta buenísimo, así tiene que ser porque la gente le pone mucho valor a lo que el Estado acompañó, me parece que el interés de ir a buscar la boleta no tiene que ver con el no querer pagar sino en cómo pago, cómo me arreglo, seguramente habrá muchas familias que no puedan. Todo el recobro que hay sobre la tierra, sobre la gente que paga los Planes Federales de vivienda, porque la gente paga no es que paga. Todo esto viene y va y entra a cuentagotas en el fondo de tierras que es un fondo del siglo pasado, podríamos decir que es el que nutre toda la política de hábitat en cuanto a la recepción que entra por los recuperos, algunas donaciones que hemos tenido en algún momento y eso circula, lo que ya estamos tratando de ver es en una cuestión más operativa , contable, si el dinero que entra de las familias de Manantiales puede reservarse para ver si con las mismas familias participar en un presupuesto participativo donde eso se vuelque en el mismo barrio, mejoras comunitarias o es decisión de toda la comunidad ayudar a algunas familias o que haya un remanente de ese fondo que ayude a pagar a aquellos que no pueden pagar la cuota

AUDIO 2

¿Está escrito en algún punto qué si durante tres cuotas consecutivas no pagan las cuota se los sacan de allí?

Hay cuestiones que son formalidades legales

Digamos, que se tiene que hacer por formalidades legales

Y la verdad que sí, nosotros trabajamos. Hay cuestiones que son legales, luego tengo que decir que nosotros podemos trabajar los casos particulares por eso te digo, que cada familia haya ido a buscar su cuota quiere decir que algunos podrán y no tendrán problemas, otros quizás pretendan liquidar varias cuotas juntas y otros no podrán pagar, veremos como se trabaja con esto

Incluso me dijiste en la respuesta anterior que con el fondo además de las pequeñas obras podía ser como una vaquita para ayudar aquellos que no pueden pagar la cuota

Pero eso parte de que muchos pueden, la gran mayoría puede y se comprometen, que hagamos todos el esfuerzo de traccionar esta cuestión porque es esto además, tiene que ver con las responsabilidades que asume cada uno, cuando uno quiere ser dueño, como es este caso, hay un montón de derechos y unas pocas obligaciones, me parece que en esa línea estamos tratando de gestionar los derechos del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda, pero a la vez también conversando y dialogando con las familias para que algunas obligaciones se cumplan

AUDIO 3

Si de formalidad se trata, entregaron boletas con el nombre impreso de quien es titular registrado y arriba de éste, de puño y letra, de quienes llegaron o aceptaron re alojarse en Manantiales, ¿por qué?

Ahí si te doy la razón, eso fue entre el apuro nuestro de cumplir con nuestra palabra de que en un mes y medio íbamos a estar volviendo. Después la burocracia que nos atraviesa y que padecemos y de la que somos parte, de no poder llegar a poner el nombre de cada uno de los adjudicatarios. Si Dios quiere en el mes de enero vamos a volver, porque vamos a ir todos los meses a trabajar el tema de la cuota, en la boleta dirá el nombre de la familia o de la persona a la que le hemos adjudicado el lote. Eso fue un error nuestro.