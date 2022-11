El Club Aurora se queda en su cancha, Gonzalo Galeano jugador clave en la expropiación de la tierra

Horas antes de la sesión extraordinaria, Fernando «El Pollo» Molina, integrante de la institución barrial de Moreno Sur, manifestó los pesares que evitaron el desalojo de la cancha, las reuniones que mantuvieron con autoridades de la actual gestión municipal, Federico Aliaga (IDUAR), Nahuel Berguier (Justicia) sin poder alcanzar una salida, recibiendo alternativas de otros terrenos para mudar más de 30 años de historia. Es Molina quien destaca la labor del concejal del Movimiento Evita Gonzalo Galeano, hombre de Cuartel V que conduce los destinos del Torneo Evita.

Y fue en la sesión, en su banca, con la comunidad deportiva de Aurora participando del hecho legislativo, donde Galeano habló de la expropiación que cierra por completo el fantasma del desalojo: «El fortalecimiento de los clubes y las instituciones que están al servicio de la comunidad son el corazón de la política de la gestión de Mariel Fernández. Como es el caso del Club Aurora que por el esfuerzo de vecinos /as, que hace más de 30 años dedican horas de su vida para mantenerlo de pie, realizando tareas de contención y promoción, tanto social como deportiva. Como siempre digo, una hora más en el club es una hora menos en la calle, y entonces éstas instituciones son un capital social que debemos cuidar y potenciar. Los clubes de barrio no solo son los que hacen rodar una pelota sino que cumplen una función estratégica en seguir construyendo comunidad para el pueblo de Moreno. Hoy como Estado nos sentimos en el deber de intervenir y priorizar los intereses fundamentales de niños /as y adolescentes, buscando las formas legales de proteger el espacio público físico donde no solo se desarrollan actividades físicas sino que establece vínculos afectivos, garantizando el derecho a la inclusión, recreación e igualdad de oportunidades dentro de su propio barrio. Por el mandato que nos dio la comunidad de Moreno, hoy tenemos la posibilidad concreta de solidarizarnos con esta institución, de establecer las bases legales para que el Ejecutivo encuentre los marcos normativos para proteger a los sectores más vulnerables, declarando de utilidad pública la tierra en cuestión. Aguante el Club Aurora y todos los clubes de barrio».