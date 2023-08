«El Colegio de Abogados no puede estar al servicio o ser un apéndice del Municipio»

Las aguas bajan pero el servicio electoralista nacional pronostica un tsunami que será evitable si los modos y costumbres operan la conciencia de octubre. Hacer retroceder lo que Avanza.

La Dra. Romina Altamiranda sostiene que «hay que militar y defender los derechos conquistados» y desde la autocrítica, alcanzar aquellos que en la práctica resultan abstractos. Como cuadro del Peronismo de Moreno, no duda un instante en afirmar que «militará con fuerza la propuesta de Sergio Massa y Axel Kicillof» abriendo un gran paréntesis en lo local porque para ella «el sometimiento y violencia política son los límites que no deben naturalizarse».

Si tras las PASO emergieron con mayor visibilidad las «ideas» de Milei en torno al CONICET, la educación pública y todos sus derivados, es oportuno preguntarse ¿cómo haría una campaña Mariel Fernández que, ideológicamente está en la vereda opuesta del libertario» pero decidió desde hace más de tres años y medio no solo romper el diálogo con la Universidad Nacional de Moreno sino bloquear todos sus proyectos?

En el marco del Día del Abogado /a (ayer 29 de agosto), la ex Vicepresidenta del Colegio de Abogados /as Moreno – General Rodríguez expresó que «esa institución no puede estar al servicio de la política municipal», argumentando la definición en algo incontrastable: en casi cuatro años de mandato del Frente de Todos, en los tres niveles ejecutivos, «no hubo avances para el Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez a punto tal que una ley perdió estado parlamentario en Diputados bonaerense».

Nota completa en Desalambrar Tv: