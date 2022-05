ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ –

Los comicios están previstos para el próximo 6 de mayo. Dos listas en pugna. La estructura oficial tiene al Dr. Eduardo Sreider como aspirante a seguir presidiendo el Colegio de Abogados, como lo hace desde hace once años. La otra propuesta la encabeza la Dra. Romina Altamiranda quien manifestó críticas al ejercicio de hacer del Colegio un casi instrumento de la Secretaría de Justicia municipal:

Me parece que hay que hacer una diferencia entre lo que es el acuerdo político a lo que es la política partidaria, son dos estadios distintos

Es que es muy buena la aclaración, el Colegio no tiene política partidaria, o sea, por supuesto que hay integrantes de diferentes partidos dentro del colegio y siempre los hubo y los había en la Asociación de Abogados y eso abrió esa potencialidad, cuando teníamos que ir a golpear alguna puerta, bueno, alguna puerta golpeaba uno, otra puerta otro, la amplitud. Cuando uno mira toda la historia del Departamento Judicial, y se consiguieron cosas en un período, se consiguieron cosas en otro período con diferentes gobernadores de otro signo político, nosotros siempre conseguimos cosas. Un intendente era de un partido, el otro de otro y se trabajaba, se articulaba en la búsqueda de los objetivos colegiales.

Puede haber una coincidencia de lo que es la política que pretende el Colegio y las políticas públicas de una gestión, puede haber coincidencia, lo que decía Altamiranda la semana pasada es por qué si hay una campaña participa tanto la Secretaría de Justicia, me parece que va por ahí, la crítica y el cuestionamiento

El municipio con la gestión actual, estamos iniciando la articulación de diferentes trabajos que hacen a la comunidad de Moreno.

¿Tiene algo que ver con lo territorial?

La idea que la tenemos en el Colegio desde su inicio es que esté brindando asistencia jurídica en los barrios. Esto era lo que siempre quisimos y lo fuimos haciendo de a poco, cuatro, cinco lugares de atención, después vino la pandemia, bueno, ¿cómo lo rearmamos? Bueno, tenemos la idea, la inquietud de trabajar conjuntamente para llegar, para que la población de Moreno tenga un acceso lo más directo posible a su asistencia jurídica.

¿A cuánto estamos de que la población de Moreno tenga acceso?

Bueno, tenemos que trabajar sobre eso pero si hay una propuesta, esa propuesta se trabaja, eso no quiere decir que sea, alguno podrá elogiar la política general de Mariel, otros no, bueno, nosotros tenemos la idea de con quién esté de tratar de articular lo mejor para el justiciable de Moreno pero más que eso no hay, o sea, cuando armamos la lista nuestra, bueno, quienes están en la lista y están todos aquellos que hemos trabajado en el Colegio, quienes más son los que han trabajado en el colegio son los que integran la lista.

¿Y los que están en otra lista trabajaron en el Colegio?

Algunos sí y otros no, Romina trabajó muchos años conmigo, ella llegó de vocal suplente y llegó a ser la Vicepresidenta…

Que no trabajen en el Colegio es porque hay puertas cerradas o no quisieron trabajar

En realidad el que vino a trabajar lo hizo, y yo insisto que el cambio en el colegio, la refundación es lo mejor que podría pasar y eso comenzó en la elección del año pasado.

Por qué querés seguir, por qué buscás la reelección como presidente, cargo que tenés desde hace diez años

Eso me lo pregunta mi familia también

Son 11 años al frente como Presidente

Sí, y antes tengo veinte años de trabajo en la Asociación, ininterrumpidos. Realmente tengo mucha energía, muchas ganas de seguir y muchos objetivos que cumplir, nos faltan estos Juzgados de Familia, nos falta la instalación de la Cámara de Apelaciones, Juzgados de Trabajo, fiscalías y bueno, en toda esta experiencia de tantos años hemos articulado vínculos importantes a nivel provincial. En el Colegio de Provincia soy el secretario, estoy a cargo, trabajé activamente en la Ley de Honorarios que modificó la retribución de todos los profesionales de la provincia, coordiné la reforma de la Ley de procedimiento laboral provincial.

Has hecho un recorrido

Sí, y también trabajamos activamente para tener la Ley de Cámaras porque la ley inicial no tenía cámaras, la tenemos, falta que se llame a concurso y tenemos que construir el edificio nuevo también.

Hay dos listas, la elección es el 6 de mayo, por qué votarlos a ustedes

Porque tenemos gestión, tenemos eficiencia, tenemos trabajo, tenemos voluntad.