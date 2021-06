«El Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro rompió una medianera y desde ese día no tengo vida»

CONFLICTO CIVIL CON RAMIFICACIÓN PENAL –

Natasha Tamara Martinelli llevó a la justicia una serie de pruebas documentales para demostrar que las expresiones del Padre Daniel Linera, representante del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro son falsas, inexactas, agregando en esa acción una denuncia penal más por sentirse amenazada de muerte.

Los sucesos del sábado pasado que tomaron un alto estado público pueden significar el epílogo de un problema dominial que arrancó en el año 2017. Natasha trabaja en su domicilio de la calle Lucía Rueda 2594 un emprendimiento de reciclado de residuos (plástico y cartón). Adquirió el terreno en el que surge la disputa que plantea el Colegio Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: «Todo arranca en el 2017 cuando yo compro la propiedad del lugar donde estoy ahora, que no pertenece a la escuela, no pertenece. Todo arranca ahí”.

¿A quién le compraste?

Le compré de buena fe a una persona que vivía en este lugar en ese momento. Aclaro que esa parte que te estoy hablando no es de la escuela, yo vivo en la calle Lucía Rueda y no pertenece a la escuela.

¿Qué hizo el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para entrar en un conflicto de esta magnitud?

En el 2019, ellos supuestamente, la escuela estaba en Dastugue no estaba en mi propiedad.

¿Entonces la disputa cuál es si no estaba en tu propiedad?

La disputa que existe es que ahí entraron por parte de la escuela, rompieron una medianera, de parte de la casa que está en mi terreno y ahí empieza todo porque desde ese día yo no tengo vida, desde ese día no tengo vida.

Me podés ampliar, desde el año 2019 no tenés vida ¿por qué?

No tengo vida porque está tomado la mitad del terreno por parte de las personas que dicen ser de la escuela.

El colegio argumentó que compraron una sesión de derechos y empezaron a construir tres salones, ¿esos salones fueron ocupados por vos el fin de semana?

No hay tres salones tomados como ellos dicen.

¿Y qué ocurrió el sábado entonces?

Desde el colegio entraron a mi propiedad y yo tapé la parte del tapial por todo lo que estoy pasando, yo estoy amenazada de muerte, me quisieron prender fuego la casa, por la parte del colegio entraba gente a mi terreno, estaba abusada, siendo amenazada, personas de ese colegio me dijeron que me van a sacar de ese lugar y todas las cosas. Así que estoy viviendo desde ese día”.

AUDIO 1

Esto que pasó el día sábado, ¿quién amenazó a las personas? Hubo piedras a un colega, amenazas a dos concejales, incluso al Padre Linera

Son personas y ya está todo judicializado, no sé quienes son esas personas. Lo único que te digo es que no es parte del colegio, no hay una construcción por parte del colegio, yo estaba sufriendo muchas cosas, estoy sufriendo amenazas de muerte, yo fui y tapé un tapial a raíz de lo que estoy pasando. Estaban en mi terreno, yo estoy amenazada, no tengo vida”.

¿Quién se metió en tu terreno entonces?

Personas amenazándome con machetes, tengo la filmación de eso, no estoy mintiendo, está todo en el juzgado.

¿Esas personas con machete están vinculadas al Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro?

Entraron del lado de colegio, no es que entraron de otro lado, entraron del lado del colegio, tumbaron una pared, entraron por ese lado del colegio y yo estoy amenazada de muerte.

¿Vivís sola vos?

Vivo con mi pareja.

¿Esta irrupción de personas que entra a tu propiedad que día ocurrió?

Ya está todo denunciado esto con pruebas. Esto empieza a ocurrir desde el 2019, todo lo que estoy viviendo.

Estas personas que entraron con machetes no es que ocurrió el fin de semana, forma parte de este proceso que estás viviendo desde el año 2017

Este fin de semana es una bomba que estalló, que yo tapé un tapial que es mi casa porque me entraba gente del lado del colegio y yo me siento acosada por estas personas, recibí amenazas, está todo en la justicia y yo tuve que tapar una abertura que daba del colegio a mí casa, yo tapé eso a raíz de que no me entre nadie más a mi propiedad a amenazarme y yo sentirme acorralada, no hay otra forma que decir, que a vos se te metan en tu casa del lado de un colegio a amenazarte, tenés que cerrar esa parte por todo esto que estoy atravesando.

AUDIO 2

Me gusta esto: Me gusta Cargando...