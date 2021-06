«El comunicado del gobierno echa por tierra cualquier acuerdo» (paritario)

ATE Moreno califica como arbitraria, grosera y unilateral la decisión del gobierno que anunció ayer el pago de 12 por ciento (que ingresa en el aguinaldo) de recomposición salarial. Walter Cravero como Secretario General del gremio expuso que «se está analizando con los cuerpos de delegados y en estado de asamblea» las medidas a tomar en caso que la administración de Mariel Fernández no explique y revea la medida que impacta en los y las trabajadoras municipales.

«En Mesa Paritaria (de ayer) no hubo ningún tipo de acuerdo en acta provisoria de llegar a ese alcance del primer tramo» afirma Cravero e incorpora lo que ayer se le comunicó al gobierno: «Nuestra demanda, a la oferta del Municipio, es elevarla en algunos puntos porcentuales. Hubo una mejora en los tramos (la última propuesta es junio, octubre y enero, todo se percibe a mes vencido) pero ATE volvió a sostener que el acuerdo debe corresponder al año calendario (2021). Hablamos de eso y que todas las demás cuestiones que llevamos los gremios deben estar en el acta paritaria y quedó la propuesta de reunirnos el próximo martes, pero nos preocupa el comunicado que desconoce el ámbito paritario. Es un error garrafal si es que lo podemos llamar un error. Esperamos que haya una rectificación, si no lo hay de parte del Departamento Ejecutivo analizaremos junto a nuestros cuerpos de delegados y en los lugares de trabajo el ofrecimiento paritario. Lamentablemente, el comunicado del gobierno echa por tierra cualquier acuerdo. Hoy las condiciones son distintas, y quien tiene la obligación de salir a rectificar este comunicado es el Ejecutivo».

Si hay un ámbito paritario y una ley, pero a las dos horas el gobierno saca el comunicado que adelanta un 12 por ciento, ¿es porque no le importa lo que se discute en la mesa paritaria o tiene un gran convencimiento que la oferta saldrá como la Intendencia lo propone?

Si hay desconocimiento del ámbito nos preocupa, pero desde ATE ratificamos el ámbito paritario porque es una conquista de los /a trabajadores /as mediante las organizaciones sindicales, al tener una ley que habla del Convenio Colectivo de Trabajo. También como trabajadores estatales reivindicamos la lucha de nuestro compañero Germán Abdala que permitió que haya convenciones colectivas de trabajo en el Estado. Si el Ejecutivo municipal evalúa que ese ámbito no es el adecuado es un grueso error y una falta de respeto. Podemos entender desprolijidades pero el comunicado es muy lesivo para los /as trabajadores /as que esperan tener una recomposición salarial pero esto genera mucho ruido y mucha bronca, y compartimos ese descontento, pero quien tiene la obligación de tomar una medida unilateral y arbitraria es el Poder Ejecutivo. Las entidades gremiales vamos a seguir apostando al diálogo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y la paritaria que supimos conseguir en la calle».

Ustedes lo aclaran pero el comunicado de la Intendencia que anuncia el 12 por ciento que se pagará en el mes de julio está enmarcado en un avance de las paritarias

Te reitero, es una decisión unilateral que tiene un rechazo de nuestra entidad sindical y del resto de los gremios paritarios. Es así porque ese comunicado es violatorio de la Ley 14.656 y eso da pie a profundizar cualquier tipo de medida si no se rectifica la actitud …

¿Se encuentran en estado de movilización?

Hemos convocado a una reunión del cuerpo de delegados para definir algunas accione pero ya estamos haciendo recorridas ante este atropello y arbitrariedad.