DEFINICIONES DEL EX FUNCIONARIO DE MARIEL FERNÁNDEZ –

No rompe el silencio, administró el tiempo y evaluó que las condiciones objetivas están dadas. El Dr. Ernesto «Coco» Lombardi ya no tiene función ni cargo en el gobierno de Mariel Fernández:

¿Renunció o lo echaron?

Renuncié, tal como creo que es público, tuvimos una conversación con Mariel donde le presenté mi renuncia y le expliqué los motivos, en los mejores términos acordamos mi alejamiento.

¿Los motivos de su renuncia los puede explicar? ¿Eran tan sólidos y determinantes para que usted dé un paso al costado de la Secretaría General a la que había llegado con mucha emoción, impulso? Fueron cuatro meses y no se ordena un caos, que es lo que habría dejado Festa por las declaraciones públicas que se han hecho.

Creo que desde el momento en que renuncié, me llamé a silencio en el mismo momento en que hablé con Mariel y acordé mi alejamiento, todo lo que se dijo y salió a la luz no fue por mí sino por el Municipio y lo que se fue diciendo es para desdramatizar la situación. Nunca se trató de que yo fuera a ordenar un caos sino que hiciera un acompañamiento para ayudar, eso fue lo que en todo momento expliqué, la intendenta es Mariel Fernández y la responsabilidad de ese ordenamiento la tiene ella. Yo llegué a pedido de ella para tirar algunas líneas, desde el primer momento establecimos esa situación, mi rol no tenía que ser preponderante ni que obstaculizara o hiciera sombra de ninguna manera, se trató de tirar algunas líneas, abrir algunas puertas y generar algún diálogo. Pasado el tiempo que pasó, que no es ni mucho ni poco, consideré que estaba agotada la etapa y lo hablé con ella, y di el paso al costado, sin dramatizar nada. Todo lo que dije en su momento y sostuve sigue en pie, respecto de mi ubicación política, el apoyo, el cariño y el afecto.

Es una buena explicación política. A partir de que usted llegó al gobierno de Mariel Fernández, fueron muchos los dirigentes del peronismo en general que veían con muy buenos ojos por su conocimiento, experiencia y avocación para construir la unidad, que llegase. No sé qué pasa ahora que se fue, no es una cuestión de dramatizarlo sino de ubicarlo en tiempo y forma

El alejamiento es de la gestión nada más, es un problema de estar o no en la gestión, lo demás sigue en pie, mi esfuerzo, mi colaboración y apoyo para que se pueda lograr la unidad del peronismo sigue estando. No mezclar el área administrativa, la gestión y demás con la labor política que me gusta y estoy dispuesto a hacerla y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido, hay algo que me reconfortó el alma, que es que ni bien se enteraron los compañeros del Peronismo de Todos, donde hay una gran cantidad de dirigentes, hicieron un comunicado que fue una caricia para el alma en el sentido de agradecer o reconocer el esfuerzo realizado durante ese tiempo. Creo que se tendieron puentes, se establecieron diálogos, no pasó inadvertido ese gesto de buena voluntad que me pidió Mariel que tradujera, desde el punto de vista político fue eso, buscar abrir canales de diálogo que creo están abiertos y se llevan muy bien.

Su llegada y salida dejan una sensación de que no se pueden conectar las generaciones, que los viejos ya son viejos y los jóvenes están en su momento. Lo escuché en varios lugares, sobre todo porque este año la noticia política fue su llegada al gobierno de Mariel Fernández y vuelve a serlo pero porque se fue

De la gestión. No es el caso de Mariel el hecho de no querer aprovechar las experiencias pasadas, por eso yo voy a estar siempre agradecido de haber sido convocado a mis casi 70 años. Cuando me propuso esto de involucrarme un poco más, generar un impulso y ayuda, fue algo sorpresivo, nunca me lo hubiera imaginado, por lo cual siempre lo voy a reconocer. Tuve el acompañamiento de toda la dirigencia, por un lado me sorprende y por otro me llena de satisfacción. No es el caso de Mariel el no querer consultar experiencias anteriores, hemos hablado mucho, ella fue parte de alguna manera porque su mamá integraba los Consejos de la Comunidad en mi época. Hablamos mucho del peronismo comunitario, me parece bien la forma en que ella lo plantea, de ahí a como se desarrolle lo juzgara la historia. Todo cambio en un análisis dialéctico todo se resume en tesis, antítesis y síntesis, la síntesis es lo que viene a representar ella, disruptivamente, plantea una nueva forma y se genera una antítesis de lo anterior. Si ella quiere generar una síntesis, hemos hablado, tiene que realizar lo nuevo que propone conteniendo lo anterior, y eso fue lo que ella me propuso a mí, ver de qué manera se podía convocar al peronismo en su conjunto para sumarse a la nueva forma que ella le quiere dar. Me parece bien, en eso hice todo lo posible por ayudar y lo voy a seguir haciendo.

¿Usted intento regresar al gobierno luego de presentar la renuncia? Éscribí esa hipótesis tomando fuentes oficiales

No, no es así. Salvo los diálogos que mantuve con Mariel y con otros funcionarios no es una cosa que yo extienda mucho, fueron charlas muy reservadas y quedamos en el mejor de los términos. Que el alejamiento no fuera total fue lo que se habló en algún momento, que se transformara en algún acompañamiento a través de una Asesoría, se habló mucho de qué manera podría ser no traumático, pero el paso del tiempo fue demostrando que no hay nada de traumatismo en el alejamiento, es nada más una cuestión de gestiones y no estar todos los días en la administración, todo lo demás sigue igual. Intentar volver no sé en qué sentido, se habló, yo no lo dije pero ellos lo decían, se hablaba de una asesoría, pero quedamos en que no. Antes de aceptar y meterme con todo en la gestión yo mantenía un diálogo, una participación, era consultado y daba mis opiniones, que es lo que voy a seguir haciendo en la medida en que Mariel lo necesite.

¿Había diferencias importantes en cuanto a la gestión política, puntualmente en cuestiones de seguridad?

Los temas de Justicia, Seguridad y DDHH imagínate que en Moreno van a estar siempre en discusión, siempre habrá diferentes puntos de vista. Yo en algún momento pude haber planteado alguna cosa pero nada que fuera tan importante para llevar las cosas a los extremos. Es un área complicada, nada más y nada menos que el acceso a la Justicia, los DDHH y la Seguridad, es importantísima, por supuesto va a haber siempre distintas visiones sobre ese particular.

El Peronismo de Todos está esperándolo, ¿va hacia allí o no es necesario?

Nunca estuve del todo ni me fui del todo porque me siento parte. Soy profundamente peronista y mantengo diálogo con todos los dirigentes porque Peronismo de Todos no es una agrupación es un nucleamiento de organizaciones. Con ellos tengo la mejor de las relaciones. Sin ser un miembro orgánico, aunque no sé si hay una organicidad, me siento parte. Yo no tengo ni agrupación (propia) ni organización, lo que se reconoce es el esfuerzo por lograr la unidad que en este momento tiene un valor muy importante en todos los órdenes pero en el local fundamentalmente…

¿Se entiende el valor de la unidad? Tengo algunos registros que dan cuenta que si y otros que indican que no se rompe nada porque no es el momento pero se van acumulando las diferencias

Siempre en la unidad hay un grado de especulación, hablando desde el punto de vista político. La unidad no es una cuestión romántica, nosotros venimos de cuatro años de entrega del país, de una profunda masacre desde el punto de vista social, política y económica, una profunda degradación de la sociedad y de las instituciones que significó el gobierno de Macri. La gran alquimia lograda por Cristina Fernández de Kirchner cuando convoca a Alberto la bandera para lograr la unidad es lo que permite recuperar el gobierno nacional, provincial y local, bueno en lo local ya tenía este signo pero había que profundizarlo con Mariel. Pero volviendo a la pregunta, la política tiene un grado de especulación donde algunos tratan de adelantar la jugada, y la unidad no es solo que nos satisface sino que nos conviene.