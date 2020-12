0 shares







MENSAJE POR LAS REDES –

El ex presidente del HCD participó como veedor internacional en las elecciones celebradas en fin de semana en el Venezuela. Antes de abordar el avión que lo traía de regreso a Argentina, recibió el control médico que arrojó el resultado positivo de COVID.

En un breve mensaje Horacio Chiqué comunica la noticia:

A mis queridos amigos y compañerxs. Sucedió algo que pensaba reservarlo para mí pero hoy está llegando la delegación que viajó a Venezuela y se van a enterar por otros que lo hará sin mi. Sucedió que a poco de abordar el avión en Caracas fui apartado del grupo por dar positivo de covid. Fui el único; me encuentro aislado en un hotel sin saber todavía cuando regresó. Tengo días mejores y otros no tanto pero la luchamos. Tal vez joda más que el bicho el estar a miles de kilómetros y con las únicas personas que tengo unas mínimas charlas son con los médicos que me visitan a la mañana y a la tarde. Les pido que solo escriban (me canso hablando), y espero estar por allá para las fiestas. Ni un paso atrás.