El concejal Naya pide conocer el contrato que cerró el Municipio con la mega estrella Nicki Nicole

Antes que este medio diera a conocer la noticia de la llegada de la artista a Moreno, prevista para el próximo 21 de septiembre, el concejal del PRO Demian Martínez Naya deslizó esa posibilidad sentado desde su banca. Ahora es quien solicita al Departamento Ejecutivo que entregue la información en detalle de la contratación, por unos 16 millones de pesos que la Provincia financia en un 80 por ciento, según fuentes oficiales: «Tenemos un gobierno que es absolutamente poco transparente, que no planifica ni publica las contrataciones como debiera. Hoy es muy difícil ver en qué gasta la plata del municipio, cada vez es más raro los procedimientos, que lo pueden contar los propios municipales como de a poco les van quitando facultades justamente para que estas cosas no se sepan, justamente son los propios municipales los que nos alertan a nosotros de que hay situaciones irregulares. Mi comentario sobre Nicki Nicole no fue casual, iba justamente a las ocupaciones y preocupaciones primordiales que tiene el gobierno de Mariel Fernández. Por ejemplo (NdR: al momento de la entrevista) recién vengo de hablar con una madre de la Escuela 84, que tiene los pozos llenos y por eso mismo no hay clases hoy (miércoles pasado), pero estamos contratando artistas por 16 millones de pesos y no solo Nicki Nicole, sino también al grupo Miranda. Me parece que las prioridades están un poco desfasadas, me parece que el gobierno de Mariel Fernández ya lleva tres años de gestión y no resolvió ninguno de los problemas históricos que tiene Moreno».

En otro pasaje de la entrevista en el programa Quórum, Naya adelantó que están «ultimando los detalles de una denuncia penal por la mala prestación en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) municipalizado.

El hombre del PRO calificó a la gestión de Mariel como «un gobierno de ricos que trabaja para los que más dinero ostentan», en alusión al Convenio que suscribió La Capitana con el empresario Bellsola Ferrer, de fuerte vínculo con el grupo ZAG, por la cesión de 8 hectáreas donde ya se está construyendo el Polideportivo en Cuartel V.

Para concluir, Naya habló de la interna en el PRO, cuestionó la mirada de Diego Santilli y marcó su lugar junto a Ritondo.