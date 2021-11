«El Concejo Deliberante al deshacerse de su responsabilidad le abre paso a la actuación de la justicia sin ninguna limitación»

El abogado Joaquín Nogueira es quien patrocina legalmente a las tres concejalas del bloque Ahora Juntos por el Cambio que llevaron a la justicia el decomiso y distribución de los 2.800 kilos de mozzarella. En la presentación que tiene doce (12) carillas, se describe todo el proceso y el procedimiento. Explica Nogueira los fundamentos que evaluó con el tiempo debido antes de hacer la denuncia penal: «Todos los funcionarios públicos que por el ejercicio de su función conocen de algo que puede ser delito, no tienen que tener la certeza, porque la certeza va a estar después que se haga la investigación y cuando se resuelva finalmente la sentencia, pero ante la posibilidad de que pueda ocurrir un delito tienen la obligación de denunciar

¿Eso está escrito así?

Esto es el código.

Lo menciono porque en el debate legislativo se afirmó que los /as concejales /as no son ni jueces ni fiscales

Es verdad que no son jueces ni fiscales para aplicar el Código Penal. Pero son jueces y fiscales políticos porque el Concejo, puede hacer juicio político y para esto necesita información, por eso el primer paso es lo que plantearon los concejales, que fueran los funcionarios que habían intervenido a dar explicaciones, que es lo más sensato. A partir de ahí, haber quedado en la nada o podía haber efectuado la denuncia en el fuero penal que es el que tiene que investigar esto. En esa obligación, nuestros concejales cuando se analizó el pedido de informe vieron que era insustancioso. Primero no se decía a donde se había distribuido y yo recuerdo que Moncayo, dueño de la mozzarella, dijo que es imposible distribuir 2800 kilos de queso en horas porque no hay logística para hacer eso tan rápidamente. Esto es un interrogante, digamos que el funcionario ha tenido la obligación de decir “yo entregué acá”, una lista, después analizaríamos lo otro que es cómo decidieron entregarlo, que es otro delito porque, en el informe mismo dice que en la Secretaría de Seguridad Alimentaria decidió hacerlo porque el queso se podía estropear, dijeron que no tenían cámara para refrigerar, había que distribuirlo y actuaron tomando el artículo 50 del Código de Faltas y decomisaron.

Es una medida accesoria

No necesita ni interpretación, el único que puede hacer y que aplica el Código de Faltas es el Juez de Faltas. Punto. Indiscutible, nadie se puede arrogar esa función, esto es un delito específico, usurpación de funciones. Así que hay incumplimiento de los deberes del funcionario público, usurpación de funciones, hay hurto y hay, a mí criterio también el delito de estafa por retención indebida y, todo esto que se generó para poder disponer, esto fue un ardid, por qué, porque le dijeron al dueño del queso tiene que presentarse con documentación y se lo devolvemos y cuando a las 3 horas regresó lo empezaron a bicicletear.

¿En qué punto se puede diferenciar el ardid de la negligencia o la negligencia alimenta el ardid?

La negligencia y ardid es una elaboración de un plan previo. Yo no sé, eso será materia de prueba si lo idearon previamente o lo fueron desarrollando a medida que fueron sucediendo las cosas, pero, digamos, hay negligencia absoluta cuando vos detenés un camión que tiene un sistema de frío, sacás la mercadería del camión y no tenés donde guardarla. Entonces, vos tenés que prever y no descargarla del camión, por lo menos en un primer tiempo, después si no tenés y es necesario secuestrarla, tener que hacer un convenio con cualquier supermercado que tenga cámara para poder guardarlo, no podés decir que como no tenía más frío lo regalé, no es así, el funcionario público tiene la obligación de cumplir todos esos recursos, después desde el inicio lo detienen y creo que han intervenido el camión porque no tenía VTV, ni seguro y no puede circular porque la ley de tránsito dice que si no tiene VTV es peligroso para el tránsito y si no tiene seguro no puede responder si tiene algún siniestro. Ordenan el acarreo, y precisamente hablan de acarreo porque hay que sacarlo del tránsito al vehículo que no está en condiciones, ahora después le ordenan que lo lleve el chofer, con lo cual someten al tránsito a un riesgo y también al chofer porque si hubiera ocurrido algo hay responsabilidad. Todo arranca mal y termina peor porque decomisa quien no puede hacerlo y distribuyendo sin que haya constancia a quién se le distribuyó.

El propietario de la mozzarella realizó la denuncia penal y ahora está lo que ustedes presentan, ¿puede fusionarse todo en una misma causa?

Es probable, si bien tienen dos objetos distintos denunciamos el mismo hecho. Moncayo por su interés y nosotros porque es la obligación de los funcionarios públicos denunciar.

Correcto, imaginemos esta hipótesis que el Juez de Faltas cuando reciba la documentación que todavía no se por qué no la recibió, a dónde fue el queso, qué merenderos lo recibieron, se decide que hay que devolverle la plata a Moncayo y ese recurso sale del erario municipal

Por eso nosotros en la denuncia le pedimos al fiscal que va a intervenir que establezca las responsabilidades. El erario público va a ser responsable si los funcionarios actuaron dentro de la ley, si los funcionarios actuaron fuera de la ley, son en principio responsables los funcionarios y subsidiariamente es el Estado, pero el Estado siempre le va a tener que reclamar a los que fueron los que ocasionaron el daño por negligentemente, más allá de sus funciones.

¿No actuaron fuera de la ley?

Bueno, ahí hay una teoría que dice que hicieron esto porque no sabían mucho.

Se enojaron mucho con lo de Robin Hood

Sí escuché, vi el debate, se enojaron, pero esto es lo que hicieron, nosotros en la denuncia lo volvemos a recalcar, porque evidentemente alguien decidió en una nube de no sé qué, que Moncayo era un rico, y que había gente que tenía hambre, entonces ellos, sacaron al rico con un ardid porque no se lo podía secuestrar, incumpliendo la ley y se lo dieron, en el mejor de los casos, a los que necesitaban. Bueno, esto es lo que hacía Robin Hood, les sacaba a los ricos para darle a los pobres. No es el caso acá, sino que simplemente para poner en claro con una historia que conoce todo el mundo lo que hicieron, actuaron mal para darle teóricamente a los que necesitaban y esto lo dijeron en el debate. En el debate dijeron que los de Juntos por el Cambio eran insensibles al hambre y a la pobreza y esto no es verdad, uno no es insensible, lo que sí tiene moral suficiente como para saber que no tiene que salir a robar, a llevarle la bicicleta al del negocio porque quieren andar en bicicleta y no pueden, porque la política es la que ha generado la pobreza y tiene que revocarlo a través de acciones políticas, no acciones ilegales. Yo soy bruto y siempre digo lo mismo, la ley no protege brutos, así que si vos no sabías no estás protegido por la ley.

¿Por qué crees que puede prosperar esto?

Puede prosperar la investigación, el resultado es una interpretación. La Corte Suprema ha dicho que cuando alguien tiene la obligación de denunciar no tiene que hacer un análisis, sino que tiene que analizar la probabilidad, después la justicia será la que finalmente dirá, es independiente, es la que va a resolver finalmente. Esa no es función del Concejo, ni función del que hace la denuncia. Si es el análisis político y entonces, ir a denunciar es un razonamiento político, conocemos de algo que puede ser delito porque infringía los artículos de la Ley Orgánica, porque infringía así a simple vista artículos del código penal porque alguien había decidido por otro, con otra función y es obligación de denunciar de los funcionarios por lo que dice el Código Procesal de Buenos Aires. Así que desde ese punto de vista, perfecta la denuncia y yo creo que va a prosperar porque son funcionarios públicos que denuncian y hay funcionarios públicos que son denunciados, entonces al deshacerse de su responsabilidad el Concejo Deliberante, le abre paso a la actuación de la justicia sin ninguna limitación. Nosotros no hacemos más que cumplir con lo que es la obligación funcional de los concejales y yo soy asesor, por eso fui el que elaboró intelectualmente la denuncia, fundamentalmente la denuncia lo que hace es un análisis concreto del informe que dio Cabañas (Secretaria de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria).