El Concejo Deliberante aprobó que la Planta de Transferencia de la basura NO se instale en Reja Grande

AHORA SE ESPERA EL VETO DE LA INTENDENTA –

Expediente con más de 300 firmas de vecinos /as que solicitaron al Concejo Deliberante se expida sobre la instalación de la Planta de Transferencia de Recolección de Residuos en Reja Grande.

Cabe recordar que el proyecto que financia el Ministerio de Ambiente de Nación a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es parte del plan integral G.I.R.S.U. Desde el mes de noviembre de 2020 y al finalizar gran parte de la relación del Municipio con Consorcio Trébol, la planta que ésta empresa tiene en Cuartel V dejó de ser útil por el valor de alquiler que se pretendía. Sin planta, los camiones recolectores deben hacer la descarga en el CEAMSE, lo que encarece el nuevo sistema por aspecto obvios: combustible y mantenimiento de las unidades.

La Planta de Transferencia de residuos debía estar en funcionamiento este año. El 16 de enero quien era el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Damián Falfán, respondió a las preguntas periodísticas cuando el rechazo vecinal a la planta iba creciendo:

¿La decisión política del Municipio es que se construya allí o hay otras alternativas?

No hay una cuestión caprichosa del Municipio sino que hay un filtro normativo y técnico de porque ese es un predio viable. Primero porque es una zonificación donde está permitida la actividad, segundo que es estratégico para lograr un buen servicio de recolección, eficiente, no sería lo mismo poner en un extremo del Municipio o en este que está justo en el corazón del distrito y permite distribuir las distancias equitativamente en todos los recorridos. Desde la Secretaría de Ambiente no es que elegimos el terreno sino lo que hacemos es un desarrollo técnico de propuesta para la construcción de la planta y después hay áreas que nos fueron proponiendo diferentes lugares que daban con la zonificación, con las características del terreno, y lo que junta las propuestas es este lugar físico que es lo más óptimo para que sea eficiente el proyecto

Está claro que no es un capricho pero la voluntad política es construirlo ahí

No hay opciones de poder trasladarlo a otro lugar porque el proyecto está financiado en función de ese lugar, incluso se adosan otros proyectos como lo es el ingreso a la planta, que es una preocupación, pero como parte de la financiación está la obra hidraúlica y pavimentación de la calle Don Bosco hasta Atahualpa, pero eso nos da la posibilidad de ampliar los proyectos y (pavimentar) Atahualpa, Moctezuma hasta llegar a la Autopista lo que nos daría una conectividad muy importante, obras que no solo es para el ingreso de camiones sino de otros vehículos, ambulancias, tránsito en los barrios que están en una zona bastante anegada

Pero el jueves pasado sucedió que la oposición con sus manos aprobó la solicitud de los vecinos /as de Reja Grande de rechazar la instalación. Claudia Asseff, Gisele Agostinelli y Juan Fernández, fueron expositores del proyecto de la comunidad que dice NO al lugar que el gobierno considera el ÚNICO y ESTRATÉGICO. Lucas Franco, presidente del bloque Frente de Todos, habló en coincidencia con los legisladores /as de la oposición, que la planta reduce ostensiblemente los costos del servicio, optimiza los recursos porque los vehículos tienen que recorrer tramos más cortos. Se han dado todas las explicaciones correspondientes sobre la instalación de la Planta (en Reja Grande) y hay un proceso en trámite, con financiamiento internacional (BID), con participación del Ministerio de Ambiente, y aunque suene reiterativo, dijimos varias veces que falta cumplimentar trámites del proceso, como el final de los estudios de factibilidad, la convocatoria a debate público que es parte del pliego y la licitación. Por lo tanto nos parece improcedente solicitar el traslado antes que se culminen los procedimientos administrativos el traslado. Rechazamos este pedido, no por ilegítimo por parte de la comunidad sino por considerarlo improcedente en relación al estado del trámite».

Puesto a consideración el expediente hubo nueve votos a favor de la NO INSTALACIÓN DE LA PLANTA EN REJA GRANDE:

María Selva Aguilar, Dolores Fábregas, Gisele Agostinelli, Juan Fernández, Mariano Cais, Mirko García, Roxana Ricart y Claudia Asseff, de los dos bloques opositores. También lo hizo Carola Hernández del Frente de Todos.

Por la negativa al pedido vecinal siete manos en alto de quienes estaban aún presentes en la sesión: Lucas Franco, Bona Galeano, Gonzalo Galeano, Zulma Gil, Nadia Olea, Karina Álvarez y Araceli Bellota

De esta forma se expresó el Concejo Deliberante.

Hay que esperar una firma, una acción y una publicación en el Boletín Oficial: el veto de la Intendenta Municipal Mariel Fernández, si confirma su real convicción: