Es el autor del proyecto que otorga valor, entidad y presencia de productos de elaboración local. La iniciativa quedó aprobada el pasado día jueves, por lo que se aguarda su reglamentación.

Si las condiciones y calidad resultan razonables en precio, la Municipalidad y sus entes descentralizados deberán adquirir los productos morenenses. Se destaca la perspectiva de género bien explícita en la ordenanza: «… se priorizará la producción de productoras mujeres e identidades disidentes cuyo porcentaje en total de los productores comprendidos no podrá ser menor al 15 por ciento».

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) «debe confeccionar el listado de productos y productores y enviarlo al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación».

Los productos HECHO EN MORENO estarán en las góndolas de supermercados e hipermercados:

Así lo explica el autor:

¿Puede definirse el proyecto como una ordenanza de Góndola local?

En realidad fue calificada así, en realidad el espíritu es la compra local donde influye no solamente que los productos, las producciones locales estén en los supermercados sino también determinadas producciones de PymEs, emprendimientos y demás que puedan ser proveedores del Municipio y ante precio y calidad parecido se obligue de alguna manera a las dependencias de la Municipalidad a comprar a los productores locales

Pero hay un porcentaje establecido ¿verdad?

Si, en el orden de la Municipalidad es un 5% a un 10%, nosotros eso lo dejamos abierto lo dice la Ley Orgánica porque sé que en muchos lugares han podido perforar ese piso, recordemos que la Ley Orgánica es del año 1958, digamos que hay que ir adaptándose. En la cuestión de los supermercados se pide un máximo de 20 metros lineales de góndolas y un porcentaje parecido a lo que tiene que ver con la línea de frío.

Esto tiene como un correlato con algo que se lanzó hace muchos años atrás que se llama Hecho en Moreno. Ahora se agregan algunas cuestiones más obligatorias, ¿qué rubros o productos pueden participar en las góndolas? ¿Qué hay para que lo Hecho en Moreno se vea al servicio del consumidor?

No, eso que vos decís Hecho en Moreno ha sido una iniciativa que tenía que ver con la producción de alimentos, de ropa, etcétera, tenía que ver más con la producción que se registraba en el IMDEL. Por ejemplo si uno va a Carrefour tiene ropa y así con otros rubros que pueden estar en esos hipermercados, que si hay producciones locales que encuadran en todos los rubros de estos grandes hiper y súper deberían tener un puesto aparte para ser exhibidos y puesto a la venta

AUDIO 1

Desde la Rendición de Cuentas hasta aquí registro una cohesión de todo el bloque Frente de Todos. Entiendo que existió una reunión con el Secretario General Ernesto Lombardi, ¿me puede decir si sellaron un acuerdo? Si es así, ¿en qué consiste el mismo?

No, no hay ningún acuerdo simplemente lo que estamos tratando en estos tiempos de COVID, que recién esta sesión se abrió un poco más, es el temario. En la misma sesión hubo un pedido de informe con los geriátricos, que no es mío, que hace bastante que estaba. Un pedido de informe muy fuerte de la oposición, acompañado por nosotros, que también hemos presentado pero reconocemos que con anterioridad fueron propuestos por el tema de SAE. Esto es muy importante, con el morfi de los pibes no, y así en otras cuestiones que entendemos que pueden ser beneficiosas para el distrito la vamos a votar y otras vamos a estar en la posición que estuvimos siempre.

La consulta tiene que ver con la Rendición de Cuentas que fue mucho más que light, si comparo rendición de cuentas del último de Festa y me voy a 2016 que se analizó el último año de Mariano West las diferencias son abismales

Entiendo que sí. Yo particularmente esperaba algo mucho más importante

No se acordó antes esa forma de tratamiento porque es importante lo que se viene, por ejemplo municipalización ,que en realidad es el tema mixto de la basura ¿no está eso en la mesa de negociación?

Te contesto las dos cosas: yo no fui parte de ningún acuerdo, yo no estaba en el Ejecutivo en esta rendición, ya era concejal. No hubo un acuerdo, vuelvo a decir en líneas generales fue light el de la oposición, eso también habría que verlo, y tampoco fue parte de ningún acuerdo así que creo que por ahí no fue la cosa. Me parece que hay una madurez en esto, lo veo en los concejales nuevos que al principio veían que todo estaba mal y cuando ven el desarrollo y demás hay un montón de cuestiones que hace a las cuestiones internas y propias del Concejo Deliberante, que no es parte ni de uno ni de otro, sino de cambiar un montón de cuestiones. Te vuelvo a decir la Ley Orgánica es viejísima y el reglamento interno es tremendamente nefasto, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en uno para cambiarlo de fondo. Cada uno que quiere sacar una ordenanza, hay una parte también de trabas, pero nunca estuvo de fondo la Rendición de Cuentas, por lo menos no lo vi o no lo hablé en ese sentido y mucho menos de nosotros de acompañar cuestiones como la del SAE, geriátricos. Todos los informes que seguimos demandando a la Secretaria de Salud, eso no estaba arriba de la mesa

Bueno, lo que se le pide a la Secretaría de Salud es que brinde informe, lo que se votó en su momento en la comisión después cuando fue al recinto no se llevó el Libro de Actas y pasó a ser algo bochornoso y de escándalo, lo que yo decía, el nuevo Concejo es peor que el anterior porque ni siquiera puede llevar un libro de actas para confirmar que si se había pedido la presentación de Analia Cabaña en la comisión de salud , bueno ahora llega este pedido de informe ¿qué es por papel o se tiene que presentar la funcionaria a la Comisión de Salud?

Tiene que presentarse a la Comisión que espero sea ampliada, podría hacerse cuando se cita a alguna autoridad, digamos donde no solo estén los miembros de la Comisión. Esto que vos decís es cierto, no se llevó un Libro y según lo que denuncio la concejala Asseff el otro día, que ella sacó una foto del libro y el informe del espacio de minoría era que tenían que venir al Concejo y lo que se llevó al recinto en ese momento era que no se pedía absolutamente nada

AUDIO 2

Puede desarrollar lo que hace y quiere Moreno de Todos, organización que conduce el ex intendente Festa?

Es un frente amplio, horizontal si bien hay un reconocimiento de los muchos que estamos ahí a Walter por su trabajo, por haber sido Intendente, por abrir los brazos a la mayoría de las organizaciones cuando lo fue, pero digo es un espacio que hoy que está en debate, en construcción de política, en la mirada esta que pensamos la ordenanza con el tema de la producción y demás, es un paso y una mirada en otro sentido que el simple asistencialismo, el tema de las ollas y demás, nosotros participamos porque el hambre en el pueblo no espera. El otro día cuando estuvo acá el Ministro Laroque fue a visitar 60 producciones locales con vecinos, con almacenes populares para llegar a los barrios con precios realmente justos, baratos y es una mirada distinta, que esta en una discusión distinta, te vuelvo a decir es una discusión horizontal, preparándonos para que ojalá el año que viene podamos tener, y que haya PASO, y que se permitan listas en el orden local

Con respecto a la última sesión ordinaria, en el recinto nadie habló pero si se sacaron fotos preguntando “Dónde esta Facundo” ¿Es correcto?

Si, es una pregunta que nos hacemos, que no vamos a dejar de hacérnosla hasta que tengamos una respuesta contundente y convincente de qué paso con el compañero que hoy seguimos buscando

Como usted es un hombre de honestidad intelectual ¿cuál es la pregunta que se tiene que hacer si esta es la primera decisión? ¿La segunda cuál es? No es la pregunta ¿Qué hizo la Bonaerense con Facundo, qué hace Berni, que hace Kicillof?

Si, si, la pregunta concreta es a la Bonaerense y en eso yo no tengo dudas de que no hay encubrimiento de ningún tipo, ni del gobernador y en el caso de Berni creo que tampoco, pero también está la duda de su posicionamiento, hace ruido parece que habla más Bullrich que él, así que eso también lo digo con la honestidad intelectual. Creo que es un Secretario de Seguridad muy activo, se ve por todos lados, pero en este caso yo creo que tiene que estar poniendo todo y tendría que estar día a día, como hace con otras situaciones, para saber qué paso y la aparición de Facundo

Bueno, el es Ministro y si no le da la orden Kicillof, porque la autoridad máxima es Kicillof y eso no hay dudas

Si, la orden la debe de tener, no tengo ninguna duda, lo que hace en este caso y ha pasado con otro, porque hay muchísimas cuestiones a atender pero con esta sobre actuación que suele tener él en muchas otras cosas, yo Horacio Chiqué pretendería que Berni estuviera continuamente ahí con esas personas que están buscando en este momento.

Dijo al pasar que se parece mucho a Bullrich, las posiciones que ha tomado en muchos casos incluso lo de Facundo Astudillo, le diría que hay una identidad, una semejanza increíble

Sí, que a mí no me gusta absolutamente para nada.