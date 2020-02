8 shares







CONSEJO ESCOLAR DE MORENO, UN CUERPO CASI PARALIZADO –

La situación procesal de la consejera Parentti no tuvo amplitud política para evitar las consecuencias menos deseadas. A la emergencia económico se añade la parálisis que lleva más de dos meses. El bloque oficialista considera que hay inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario, mientras que la estructura de oposición pide que se cumpla con la Ley de Educación.

Parentti es consejera escolar por Unidad Ciudadana – Frente de Todos. En dos causas penales que tienen pedido de elevación a juicio su nombre está en los procesos de investigación judicial. Sostiene su inocencia desde la convicción de lo hecho pero además lee un principio constitucional. Claro que, además de la Constitución Nacional, está el instrumento administrativo que debe activarse ante situaciones de sospechas o investigaciones.

No está escrito en la Ley de Educación que la consejera puede votar en sesión especial, tampoco dice lo contrario. Abierta la enésima interpretación, hoy había llamado a sesión especial respetando la ley. Presentes los diez consejeros escolares no hubo acción, defensa, análisis y decisión. Lo curioso y particular es que se solicita a la autoridad jerárquica superior que tiene el Consejo Escolar, la Dirección Provincial de Consejos Escolares, que decida la suspensión o no de la consejera Parentti. Se entiende que los pasos locales están agotados. De ser así, ¿cómo hace uso de la defensa la consejera cuando es función y atribución del cuerpo colegiado escuchar, evaluar y decidir con el sustento de las pruebas que están en la vía penal? Además, si hay convicción en el oficialismo que el voto de Parentti es válido la sesión especial se realiza, habría un empate y resuelve la presidenta, en este caso Sonia Beltrán que por supuesto como siempre lo manifestó dará entidad al principio de inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario.

Con un Consejo Escolar que no puede normalizarse, toma impulso la municipalización del SAE. De seguir la «grieta» no es impensado que también Infraestructura quede en manos del Municipio de Moreno. A la espera de los actos administrativos que ratifiquen la «medida política del SAE saliendo de la órbita normal», Parentti habló con Desalambrar sobre el acontecimiento: «Quiero aclarar que en ningún momento nos negamos a la sesión especial porque es un derecho que se activa cuando hay un tercio de consejeros que lo solicitan. En el recinto y en forma pública nunca me opuse a la sesión especial…»

Pero hoy que debió ocurrir se pasa a un cuarto intermedio

Bueno, lo que pasa que ellos (Juntos por el Cambio de cuatro consejeros y Ramón Vera Chávez del Frente de Todos) presentaron lo de la sesión especial, nosotros solicitamos que vengan a aclarar sus firmas porque en la solicitud era una copia. No lo hicieron y aún así nosotros elevamos el pedido a La Plata para que el ente jerárquico resuelva cómo seguíamos si ellos no certificaban sus firmas…

Ya vinieron y juraron, ahora hablamos de la sesión especial

Bueno, en la nota que leyó la Presidenta (Beltrán), al elevarse al ente jerárquico que está pidiendo documentación respaldatoria y resolver la situación, no correspondía hacer la sesión especial. Lo que hay es darle curso a un expediente que derivará en una resolución…

Pero siempre pusiste de manifiesto, incluso en la sesión preparatoria, que querías hacer uso de tu defensa atento a las causas judiciales que tienen pedido de elevación a juicio y que Garantías no resolvió aún. Pregunta, ¿si hay sesión especial votás o no?

El dilema si podía votar o no ya está fuera de discusión, y hay ejemplos y argumentos, como por ejemplo si a un senador o diputado puede votar si le piden el desafuero, pero por otro lado no encontramos en ningún caso como este que no se pueda votar…

Entonces hay cinco votos por lado y resuelve la Presidenta, es decir, pueden hacer la sesión especial

Exacto, pero como esto ya estaba elevado a La Plata por los otros consejeros la decisión de la Presidencia fue solicitar que resuelva el ente jerárquico superior que entiendo permitirá que yo haga mi descargo, con los dictámenes jurídicos que apoyan nuestro argumento.