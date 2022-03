El derecho a la identidad, al nacimiento, a la vida

Palabras de bienvenida. Pañuelos por la Identidad. Lectura de un poema que viajó por cada sala y pasillos. A las 11 horas de este 23 de marzo se realizó el descubrimiento de mosaico en la entrada. Previo al momento, Miguel Fernández dirigió algo más que palabras.

En nombre de la institución y quienes integran la Maternidad Estela de Carlotto, la licenciada Inés Belaustegui, habló con Desalambrar sobre el acto de conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia: «La verdad que siempre estas fechas son muy movilizantes, formamos parte de una institución que lleva el nombre de Estela de Carlotto, que es un poco el emblema de la lucha y de la identidad por la búsqueda inalcanzable. Entonces, siempre tenemos la responsabilidad, sentimos la responsabilidad de ser fieles con esa lucha e intentamos recuperar parte de nuestra historia, centrarnos en la identidad, el derecho de la identidad, en todo lo que nos pasó como sociedad, como pueblo, poder centrarnos en este trabajo cotidiano que hacemos que es garantizar la atención humanizada de los partos, respetada, garantizar el derecho a la identidad de los niños y las niñas que nacen acá cotidianamente, pero también recordar a todos estos hijos e hijas apropiados, desaparecidos, que todavía hoy no tienen su identidad recuperada. Los que no somos hijos de desaparecidos o tenemos o no tenemos familiares desaparecidos, de entender la importancia de ser, de saber nuestra identidad, de saber quiénes somos, no solamente con nuestro nombre, también con nuestra esencia, y esto es un poco lo que pasó hoy. A veces uno dice, como lo expresó el compañero en el final de su charla, que sentimos que esa época parece algo ajeno pero no es así. La verdad que la memoria nos construye todo el tiempo como sociedad, como pueblo, como institución, como equipo de salud, y es muy importante el saber quiénes somos para seguir garantizando ese derecho a la identidad, al nacimiento, a la vida.