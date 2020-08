0 shares







POR LA ESCUELA PÚBLICA –

Ayer radio abierta, hoy concentraron en la puerta del Consejo Escolar, desde allí pasaron por el edificio del Ministerio Público Fiscal y terminaron la marcha en la puerta del Municipio. Esa fue la intención y el desarrollo de la protesta de Familias por la Escuela Pública, el MST, Partido Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha, Izquierda Socialista y PTS.

El documento leído en el ingreso al Palacio de gobierno recorre las distancias que existen con las autoridades de gobierno:

Se cumplieron dos años de la explosión en la Escuela N° 49 y el crimen social de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Este hecho conmocionó y movilizó a gran parte de la sociedad morenense y comunidades educativas del país. Al día de hoy no hay ningún responsable preso, ni encausado, Sánchez Zinny y Vidal se pasean por los programas de televisión. No hay JUSTICIA. Es imprescindible seguir luchando por la condena a los RESPONSABLES MATERIALES y políticos.

Nos movilizamos hoy porque a pesar de los cambios de gobierno, las políticas económicas y sociales, y especialmente las referidas a educación, SIGUEN APUNTANDO AL RESCATE DEL CAPITAL (incluso EN MEDIO DE la PANDEMIA).

Kicillof prometió una insuficiente INVERSIÓN DE 800 MILLONES de pesos a principio de año. No sabemos a dónde fue a parar. Sin embargo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires es consecuente con el pago de la deuda externa de 250 millones de dólares. Siguen destinando subsidios a las escuelas privadas y a las clínicas privadas con dinero de IOMA.

EXIGIMOS QUE SE DEJE DE PAGAR LA ILEGITIMA DEUDA EXTERNA, que se NACIONALICE LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR y un IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS (anunciado por el gobierno, pero enterrado luego) PARA ASISTIR LOS GRAVES PROBLEMAS QUE TIENEN LXS TRABAJADORES y los SECTORES POPULARES. Los fondos educativos deben ser utilizados en obras para las escuelas, no queremos otros Sandra y Rubén. Todos los intendentes municipales (West, Festa y Mariel Fernández) desviaron y desvían estos fondos para otras cosas y no para las escuelas. Por esto es preciso que se abran los libros contables del Municipio y que haya un control popular de las cuentas.

Nos movilizamos porque le reclamamos al gobierno municipal, provincial y nacional políticas activas para cerrar la brecha digital, obligando a las empresas privadas a brindar servicios gratuitos de Internet y proveyendo de las herramientas informáticas necesarias a estudiantes y docentes para garantizar el derecho a acceder a una Educación gratuita y de calidad. Repudiamos y rechazamos el protocolo de vuelta a clases anunciado porque las escuelas no cumplen con los 12 puntos de habitabilidad (que firmó CTERA en el 2011), no están provistas con insumos de higiene, hay faltante de personal que se ocupe de la limpieza continua, No fue discutido por la docencia ni con el movimiento estudiantil. Las escuelas no se han equipado con los elementos necesarios y están todavía deterioradas para un regreso seguro a ellas. Estas maniobras muestran más claramente que la pandemia no trajo la crisis sino que la profundizó. EL ESTADO NO NOS GARANTIZA NI UNA VIRTUALIDAD EFECTIVA NI UN REGRESO A LAS AULAS SEGURO.

Nos movilizamos para reclamar que Kicillof siguió con la misma política que Vidal al municipalizar el servicio alimentario. Reclamamos también al gobierno municipal que deje de tercerizar el SAE en el que los únicos que se benefician son los empresarios que proveen la mercadería. Exigimos que la tarea sea llevada adelante por el Estado, asesorado por los estudiantes de las distintas carreras de la Universidad y bajo el control de toda la comunidad educativa y que con ese plata que se ahorre se extienda el servicio a todas las familias de lxs estudiantes ya que hoy solo la reciben quienes están anotados en los cupos. Vidal no actualizó los cupos del servicio alimentario y kiciloff tampoco.

NOS MOVILIZAMOS siempre en defensa de la educación pública y gratuita. Hoy más que nunca. Las representaciones sindicales y políticas que decían desde el Acampe en el Consejo Escolar que no descansarían hasta conseguir escuelas seguras, dignas y justicia por Sandra y Rubén, han profundizado su integración al gobierno y bajado esas banderas después de entregar el salario docente a principio de año y no reabrir paritaria ahora. Operan para convertir el 2 de agosto en una simple conmemoración y no en un día de lucha, su política es de colaboración con el gobierno. En este marco reivindicamos a las seccionales combativas de la Multicolor que siguen luchando contra el Pacto entre el gobierno y toda la burocracia sindical (CTERA, SUTEBA, ATE y otras). Luchamos por la NACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. Con el Protocolo Burbuja del Ministro Trotta no se puede volver a clases ya que las escuelas se encuentran destruidas, faltan insumos de limpieza e higiene personal. Es necesario la puesta en pie de comités de seguridad e higiene en cada escuela conformada por estudiantes, docentes, familias y auxiliar para que discutan los protocolos de vuelta a clases cuando la situación epidemiológica lo permita.

EXIGIMOS PLANES DE OBRAS BAJO CONTROL DE SUS TRABAJADORES Y de LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA que nuestras ESCUELAS tengan CONDICIONES SEGURAS y dignas. A su vez QUE GENEREN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, CON SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR, bajo convenio un colectivo de trabajo con APORTES JUBILATORIOS Y COBERTURA MÉDICA. Exigimos la universalización del servicio alimentario. DECIMOS NO AL VACIAMIENTO DEL IOMA. En defensa del IPS, por escuelas públicas, seguras, dignas, gratuitas y de calidad. Exigimos la apertura de los libros contables del municipio y de consejo escolar.

A DOS AÑOS DEL ASESINATO laboral DE SANDRA Y RUBEN, SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA!!! Castigo a los culpables. El Estado es responsable.

SEGUIMOS RECLAMANDO LA APARICION CON VIDA DE FACUNDO, EL GOBIERNO Y EL ESTADO SON RESPONSABLES!

VOLVEMOS A GRITAR: SANDRA Y RUBEN PRESENTES!