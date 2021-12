El desafío: un Consejo Escolar que funcione

La jura en el Teatro Leopoldo Marechal. Ayer una foto de camaradería entre los integrantes de cada bloque, Frente de Todos y Juntos.

Este 10 de diciembre de 2021 ya tiene quórum propio: el oficialismo cuenta con seis manos. Indicar este elemento responde a que desde 2019 y hasta ayer, el Consejo Escolar tuvo muy pocas sesiones ordinarias a lo largo de 24 meses.

La jura de las /os consejeros /as electos /as dejó una primer certeza: quien encabezó la propuesta del gobierno pide licencia para continuar con su trabajo ejecutivo como Delegada Municipal. Valeria Ferreyra juró pero no asumirá las funciones. Por paridad de género ocupa esa banca María Natacha Aguilera.

“Al principio, este primer tiempo, voy a continuar en el Ejecutivo, Delegada en La Reja. Venimos con un proyecto grande que este año incluye muchas obras que gestionamos nosotros y quienes formaban parte del equipo, así que en esta primera etapa asumo pero voy a tomar el beneficio de la licencia para continuar el proyecto que teníamos en La Reja”, explicó la consejera escolar Ferreyra:

O sea que la idea es volver

Sí la idea es volver, una vez que acomodemos y terminemos el primer proyecto de la delegación es ir y además aportar lo que uno trae desde mi organización política (SOMOS) y desde mi experiencia educativa.

Desde la experiencia de la comunidad educativa, qué es lo tendría que tener impulso en el Consejo Escolar que no tomaba conformación

Bueno, surge que lo veníamos diciendo en la campaña, que también lo viene diciendo el equipo que trabajó hasta el momento desde el 2019, surge fortalecer las instituciones educativas, crear nuevas, así que ir tras eso, hay que ir que funcione un grupo de colegiados, que esté a la altura de las circunstancias y que lleguen nuevas obras y que nuestras escuelas sean dignas y seguras, que es lo que queremos.

VALERIA FERREYRA / FRENTE DE TODOS

La oposición con un bloque de cuatro pretende sumar, acordar, construir consensos sin dejar de peticionar la información. María Carla Verónica Santa ingresa al cuerpo colegiado, siendo parte de la estructura política de Leonardo Cóppola, al igual que Silvina Pérez: “Vamos a estar como oposición y consensuando trabajar juntos para llevar a cabo un buen Consejo Escolar y un buen trabajo”.

¿Cuál es la expectativa por lo menos en los próximos dos años?

Ayer en la reunión preparatoria estuvimos hablando, es lo que se viene de infraestructura, escuelas, de inscripciones, vacantes y empezar la mesa de trabajo la semana que viene así llevamos adelante eso.

Los últimos dos años estuvieron prácticamente paralizado por falta de quórum y no hubo intervención, ¿cómo van a tratar ese obstáculo? Va a apuntar a que haya sesiones

Por supuesto eso fue consensuado, estos dos años vamos a trabajar distinto, con el apoyo por supuesto a lo que corresponda apoyar, seremos oposición, estaremos al tanto también de todos aquellos que necesiten alguna respuesta para, como oposición también poner en orden las cosas que hay que poner en orden.

¿Cuáles fueron los desafíos de inmediato? el tema de infraestructura, el tema del servicio alimentario

Ambas cosas, por eso te decía que esta semana tenemos que tratar en sesiones que es lo que vamos a trabajar y priorizar.

MARÍA CARLA SANTA / JUNTOS

Gustavo Casal, hombre de la educación, dirigente político conducido por la diputada provincial Débora Galán Frente Renovador, también planteó las metas básicas en este nuevo Consejo Escolar: “Buscar la reactivación del trabajo en condiciones, la reactivación de las sesiones como espacio de debate, de discusión y la búsqueda de un consenso logrando así un punto de encuentro con los espacios que integran el Consejo Escolar, para también lograr y así avanzar y gestionar sobre las necesidades que tienen los establecimientos educativos”.

¿Cuáles son las necesidades que más han detectado ustedes?

Históricamente en Moreno, el crecimiento demográfico suma a la demanda histórica de los establecimientos educativos. Tenemos un crecimiento demográfico en Moreno muy exponencial donde los establecimientos educativos a nivel de infraestructura no están acorde a esa demanda.

Es inevitable la construcción de aulas o la construcción de escuelas

Tal cual, eso estamos esperando, en estos dos años que estuvieron trabajando las compañeras y compañeros del Consejo Escolar, gestionaron muchas intervenciones, el operativo de aulas modulares que va generando también dar respuestas a esa demanda de la matrícula que va creciendo año a año.

GUSTAVO CASAL / FRENTE RENOVADOR -FRENTE DE TODOS

Por último la palabra de la tercera consejera escolar por el Frente de Todos, Andrea Gisela Pasos: “El desafío es ponerse a la altura del trabajo que ya está haciendo Consejo Escolar y aportar para que sigamos avanzando y teniendo el quórum que nos permite sesionar en estos cuatro años, lograr mucho más de lo que ya se estuvo haciendo”.

GISELA PASOS / FRENTE DE TODOS