El día 23 el Municipio deposita el bono de 30 mil pesos para los /as trabajadores /as que perciben menos de 400.000 pesos

Simple, directo, placa informativa, modo y forma que caracteriza el modelo de gestión de La Capitana.

Suma fija no remunerativa, por única vez, de 30 mil pesos que estarán depositados en las cuentas de los /as trabajadores /as municipales que perciben menos de 400.000 pesos mensuales.

En consonancia con el gobierno de Sergio Massa, la Intendenta de Moreno ejecuta la medida (probablemente con asistencia del Fondo Especial creado por Axel Kicillof). Dos días después de la llegada de la Primavera florece el BONO.

Los gremios que reclaman diálogo, respeto y reconocimiento, mantienen el pedido de reapertura de paritarias porque hasta el mes de agosto la pérdida del poder adquisitivo, solo en este año, es superior al 24 por ciento.