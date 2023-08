El día después de mañana

Las P.A.S.O sacudieron a todo el país con un resultado para muchos de asombro e inesperado, en consecuencias las medidas económicas y especulaciones políticas que golpean directo y llanamente en el bolsillos de los trabajadores.

El gobierno nacional devaluó, luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo pasado, y llevó el dólar oficial a $350 pesos, arrastrando a sus derivados, agro, blue, turista.

Dentro del paquete el aumento de la tasa de interés en plazos fijos a 118% anual, en julio era de 97%.

Pero el lunes 14 amaneció con los precios fueron remarcados e incluso comenzó la especulación financiera. Los aumentos estaban a la vuelta de la esquina y el pánico de los /as ciudadanos /as sube. Enésima vez que «una herramienta limitada» sale como salvavidas o salva precios: se congelan los valores en góndola de los Productos Cuidados por 90 días, trato que no está aún firmado con las cámaras.

Si la lupa es colocada en nuestra patria chica, los salarios municipales, competencia directa del gobierno de Mariel Fernández, solo en siete meses perdieron un 24 por ciento con respecto a la inflación del INDEC.

No hay indicador económico que ofrezca dosificar la fe en el duro y penoso peregrinar a octubre. Se podría anunciar un Bono (a nivel nacional) suma fija por única vez. ¿Que hará La Capitana en Moreno?

El día después aterra al común de los ciudadanos, que hoy viven el día a día… la incertidumbre agobia.