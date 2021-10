El dueño de la mozzarella presentó una denuncia penal contra autoridades del Municipio de Moreno

POR HURTO E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO –

En la mañana de hoy Emiliano Moncayo presentó en la fiscalía de turno en Moreno (UFI N° 3), una denuncia penal contra las autoridades del gobierno que conduce Mariel Fernández por considerar que de manera ilegal «fue distribuido los 2.800 kilos de mozzarella que él compró legalmente el día 5 de agosto por un valor de 1.300.000 pesos». La figura a la que apela el denunciante, asesorado por su abogado, es la de «hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

En diálogo con Desalambrar, Moncayo explicó: «Hoy hicimos la denuncia penal por lo que ocurrió el pasado 5 de agosto con el tema de la mozzarella que me sacó Bromatología de la Municipalidad de Moreno».

Tomaste un tiempo para hacer la denuncia penal, ¿es porque esperaste una solución administrativa?

Nunca tuvimos una respuesta sobre lo que sucedió. Hoy también pasé por el Juzgado de Faltas y no hay resolución (del expediente) porque el Municipio no se expide con el informe que le pidió el Juez (Barcala), aún cuando lo pidió en dos oportunidades. La verdad es que no sé que están esperando ellos y así yo poder recuperar todo lo que perdí que es muchísimo.

¿Te recibieron en la fiscalía la denuncia que llevaste redactada con el asesoramiento de tu abogado?

Mi abogado la redactó para no estar perdiendo tiempo, atento a que seguramente la fiscalía tiene otros casos por resolver. Ahora esperamos que nos citen para empezar a aportar las pruebas que nos piden, aportando todo lo necesario para esclarecer esto que pasó porque sin lugar a dudas no la repartieron a la mercadería en los comedores, es todo mentira…

¿Por qué lo considerás así?

Porque cuando me acercó a Bromatología, más allá que no habían hecho el acta del secuestro de la mercadería, en menos de dos horas no pueden haber repartido 2.800 kilos de mozzarella, eso es imposible. De última me tienen que decir cómo lo hacen y yo aprendo de ellos ha trabajar así de una manera tan eficiente, pensando que la entregaron. Porque yo hago el trabajo de distribución, estoy seguro que en menos de dos horas nunca se puede repartir la mercadería.

AUDIO 1 MONCAYO

En la presentación penal que hiciste, ¿qué medidas de pruebas pedís para que presente el Municipio de Moreno o bien lo solicite el fiscal de la causa?

Lo que hicimos es un resumen de tres carillas con lo que sucedió. Obvio que después me van a llamar a ratificar la denuncia, que es lo que se hace como primer acto, pero yo voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca bien lo que hicieron con la mercadería porque tengo un 99 por ciento de certeza que la mozzarella no la entregaron a los comedores. Esperamos un tiempo prudencial para saber qué iban a decir, pero a casi tres meses que me sacaron lo mio no se puede cerrar la causa administrativa y recuperar lo que perdí. Nos siguen tomando el pelo, como si ellos fueran los dueños de Moreno.

En la reunión que mantuviste con el Juez de Faltas, Barcala, que entiende en este expediente, ¿te confirmó que el Municipio no le respondió el informe que acredite los lugares o entidades de bien público que habrían recibido la mozzarella?

Fui a ver la causa y justo estaba el Juez. Me dijo que solicitó en dos oportunidades el informe de lo que habían hecho con la mercadería pero no se lo responden. No sé a quien se lo tiene que pedir para que esto aparezca, no sé qué tanto tiempo tienen que esperar, si fue tan natural y normal como dicen ellos por qué no mandan el informe. Yo necesito recuperar todo lo que perdí (NdR: al mes de agosto 1.300.000 pesos) porque lo debo, tengo que saldar esta deuda que tengo hace tres meses.

AUDIO 2 MONCAYO

¿Cuál es la figura penal que se encuadra en este caso?

Hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público por desconocer a un juez (NdR: Delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público dicta resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales; o ejecuta las órdenes o resoluciones de esta clase; o no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe). Hacen un procedimiento y como ellos no establecen de quién es la mercadería, en una hora y media se la dan a la gente, aunque yo creo que la vendieron. No pueden desconocer la figura de un juez y lo que se hace con la mercadería, parece que son los dueños de todo lo que pasa por Moreno…

Este tema del decomiso y distribución de los 2800 kilos de mozzarella se trató en el Concejo Deliberante, ¿qué pudiste ver y qué interpretación te dejó?

Si lo vi. Una vergüenza, parece que trabajan en equipo para cubrirse entre ellos porque no pueden decir que se mandaron una flor de cagada. Continuamente es tapar todo y por eso decidí hacer la denuncia penal, hablé con mi abogado, nos pusimos de acuerdo porque esto no puede quedar así. Esta gente está totalmente equivocada, no sabe lo que hace, y más que hay que gente que se postula para concejal. Te aclaro que no milito ni pertenezco a ningún partido político, pero ahora me entero que esta gente se presenta para ser concejal. Es una vergüenza.

AUDIO 3 MONCAYO