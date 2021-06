LO AFIRMA EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES (SITRAM) –

Termina la reunión paritaria pasado el mediodía. La oferta es llevada bajo el brazo por los representantes gremiales para ser analizada con los delegados o en asamblea. No hay acta firmada, ni provisoria ni definitiva pero el gobierno cuelga en sus redes sociales y comparte a los medios de comunicación el ANUNCIO de avance y pago de un tramo:

La reacción de los representantes gremiales ante y frente al ANUNCIO que no se acordó en la PARITARIA DE HOY, ya tiene una fuerte definición política de SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno). Ariel González manifestó a Desalambrar que la medida de otorgar de modo unilateral el primer tramo de recomposición es, para arrancar, «una falta de respeto» por parte del gobierno de Mariel Fernández y agregó: «Es una falta de respeto a todos los espacios pero principalmente a todos /as los /as trabajadores /as municipales porque el marco de la Mesa Paritaria es lo que tenemos después de muchos años de lucha, que se logró con la Ley 14.656 y fortalecida con el Convenio Colectivo de Trabajo, lo que da origen a la Carrera Municipal y demás. Por lo tanto lo que hizo el gobierno lo defino como una tomada de pelo y una falta de respeto. Hoy hubo una reunión paritaria donde la propuesta del Ejecutivo fue nuevamente superadora, no la que queríamos pero al menos fue mejor, pero no fue aprobada definitivamente porque no hay una firma en acta paritaria. Por eso digo que es una falta de respeto el comunicado oficial. Nosotros podemos decir que el aumento lo queríamos para el mes de mayo, y que el 35 por ciento era de mayo a diciembre. También digo que es real que el primer tramo que se anuncia entra en el aguinaldo, que lo que entiendo del comunicado es que se van a modificar los escalafones (escalas salariales). No obstante lo tomó que si no está el acta paritaria parece que no importa lo que se defina y el Ejecutivo da el aumento de una manera autoritaria».

Lo que estás diciendo se ajusta a los hechos, hoy los gremios escucharon la oferta de tres tramos a cobrar en julio, noviembre y febrero de 2022 y se llevaron la misma para analizar y evaluar, pero dos horas después de la Mesa Paritaria sale el comunicado anunciando aumento. Se impone la pregunta, ¿no tienen palabra o la palabra no tiene valor?

La propuesta estaba para analizar, y mas allá que consideremos que es escasa, había otras cosas, el tramo de aumento para el mes de junio, pase a planta municipal y la recategorización de la misma, que produce un impacto en los salarios. Eso estuvo en la charla de hoy, como también una reunión en el mes de noviembre para evaluar (el impacto inflacionario), regularizar en el año 2022 los tramos de aumento salarial, y otras cosas más que tienen que estar en el acta porque precisamente parece que la palabra no vale y entonces hay que dejarlo establecido en un acta y firmarlo. Por todo esto decidimos tomarnos unos días para analizar, por eso sorprende el anuncio.

Cualquier entidad gremial sabe que la proyección de inflación está por arriba del 45 por ciento, ¿qué evaluación tienen ustedes, los delegados /as, los trabajadores /as municipales sobre esta propuesta (NdR: 25 por ciento para este año)? Siempre la recomposición tiene que ver con las posibilidades de la patronal, tanto como que siempre son los trabajadores /as que hacen el esfuerzo

Como lo dijo nuestro Secretario General, Marcelo Cosme, en la última sesión del Concejo Deliberante, siempre somos los laburantes los que hacemos el esfuerzo, también desde la entidad gremial, y sin embargo del otro lado no se recibe nada. Sabemos que tenemos la herramienta de la lucha, que es lo que mejor sabemos hacer los trabajadores y las trabajadoras, quedando abierto que viendo como se comparta el Ejecutivo con las y los trabajadores, en el mes de noviembre habrá una nueva mesa (paritaria), y veremos qué pasa con los gobiernos, nacional y provincial y las entidades gremiales que cerraron con un 29 por ciento y hoy ya están pidiendo reapertura y eso nos limita.

Cuando hablo del esfuerzo, es que si miramos la espiral inflacionaria y no se llega (con los aumentos) y se pierde un 15 o 20 por ciento, representa menos dinero en el bolsillo, pérdida del poder adquisitivo, eso se llama ajuste, y esa palabra se tiene que recuperar para entender también el esfuerzo y sacrificio de los /as municipales

El sacrificio lo hace el compañero en todos los sentidos, desde lo laboral principalmente, en las condiciones y sin lugar a dudas desde lo económico, y esa palabra ajuste está asociada a la derecha. Si duele que duela…

¿ Y estas políticas del gobierno de Mariel Fernández que son entonces?

Ajustar cada vez más en los compañeros y compañeras.