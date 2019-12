0 shares







PATRICIA ROSEMBERG EN NOMBRE DEL FRENTE DE TODOS –

Los dos temas, pero en particular la Super Emergencia, pudo haber llegado hoy sin artículos sensibles. Dicho de otro modo: no bucear en facultades que la propia lista ganadora dijo traer como renovación del aire político. Las manos del Frente de Todos están para votar, tal vez no todas las manos quieren bajar el debate propuesto que llevaría a una emergencia de la nueva política. Debe explicarse porqué se realizó un ensayo total de la Super Emergencia o de donde salió la idea que por supuesto tiene el aval de la Intendenta.

En lo posible, mañana la ordenanza será recortada por el propio oficialismo LEGISLATIVO ya que la oposición tiene «razones» para no aprobar algo tan DESMEDIDO.

Patricia Rosemberg habló con Desalambrar luego de finalizar la corta sesión, el inicio del cuarto intermedio y el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la conformación y labor de la Comisión de Legales:

¿Se puede trabajar un Presupuesto en tres días?

No solo el Presupuesto sino la Emergencia tienen muchas cláusulas y necesitamos más tiempo para trabajarlas, es el ejercicio democrático de este Concejo discutir, llevar a cabo intercambios y propuestas. Dijimos en campaña que el cuerpo Legislativo no debe ser una escribanía, que sea un cuerpo vivo que discuta y converse, no dieron los tiempos por eso el pedido de pasar a un cuarto intermedio y de tratarlo profundamente en comisiones que no fue lo que pudimos hacer.

¿Es necesario aprobarlo en lo inmediato, por qué en enero, febrero?

Sabemos que el Presupuesto es una herramienta que el Ejecutivo necesita para ejecutar su política. Ellos realizaron el Presupuesto en el mismo esfuerzo desde el 10 de diciembre junto con otras actividades, por eso el cuerpo Legislativo quiere acompañar y hacer el esfuerzo para que tengan las herramientas para trabajar.

Se dijo previamente antes de comenzar la sesión y de hecho Mirko García lo plantea en la sesión, que votar la super emergencia es bajar la persiana del Concejo Deliberante, ¿considerás lo mismo?

Dentro del bloque fuimos discutiendo diversas cuestiones en torno a la Emergencia propuesta que las conversamos con el Ejecutivo. Tenemos elaborados algunos articulados que vamos a votar con modificaciones y es lo que vamos a trabajar también en la comisión. Más allá de las declaraciones del concejal, es una tarea que venimos conversando en el bloque del Frente de Todos.

¿Cuáles serían las modificaciones?

No consideramos que los tiempos de la Emergencia sean de todo el año, sino que al revés apostamos a que el Ejecutivo pueda salir de ella. Eso tiene que ver con el Estado en que está el Municipio y que se necesita velocidad para resolver algunas cuestiones. Entendemos que no se puede gestionar así pero el Ejecutivo NO tiene la intención de trabajar siempre con la emergencia.

En cuanto a las contrataciones a empresas privadas y prórrogas de contratos, ¿puede haber modificaciones en esos puntos?

Si claro, es lo que estamos discutiendo dentro del bloque.

¿Qué pase por el Concejo sin superpoderes al Ejecutivo?

Exactamente, las emergencias tienen muchos puntos, la financiera, la económica, la de hábitat, la sanitaria…

Es íntegra, por eso mismo esto del Poder Ejecutivo como hacedor de todo

Es real que el Municipio necesita de una inyección Ejecutiva rápida, los vecinos a veces no pueden esperar los tiempos administrativos, que sin la emergencia son imposibles de sacar. Después, hay que discutir cada uno de los puntos.