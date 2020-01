0 shares







Los contratos o acuerdos políticos siempre tienen vigencia y trascienden cuando el proyecto está por encima de la rutina que arrastra a todo dirigente / a que queda sumergido en ella. El comienzo del gobierno de Mariel Fernández ratifica lo que la Intendenta dijo en campaña y tras el triunfo en las urnas: revisar la planta de personal no es sorpresa. La cantidad anunciada si lo Es. El método de comunicación en Red puede enredar. Hasta el 9 de enero no hay revisión del listado entre las partes en conflicto, Poder Ejecutivo y entidades gremiales.

Patricia Rosemberg, jefa del bloque legislativo del Frente de Todos, ofrece respuestas desde su convencimiento, de pensar y trabajar en la gestión:

Las comunicaciones no son claras, tal vez porque el conflicto es grande o porque no se tiene en claro qué hay que hacer

No solo porque el conflicto es grande sino porque siempre cuando uno anula decretos que son de impacto para la vida de otros, y esos otros son muchos, hay situaciones que son justas e injustas. Los problemas de comunicación que puede haber, de formas y no de fondo, tiene que ver con que involucra a las personas. Dentro del decreto que se anula es algo que se está repasando y se armó la Mesa Técnica que se reúne todos los días con la mesa del gobierno y los representantes gremiales.

Hasta ahora no se revisó nada, las mesas técnicas son una muestra del listado, no se entrega, y se está en una posición, no diría intransigente aunque algunos sostienen eso, que es “400 se tienen que ir”. Se tendrá que explicar y ser muy claros en eso porque es en parte un ajuste, a partir de lo dicho por la intendenta que el Municipio está quebrado.

Hay distintas situaciones, un decreto que es el de las recategorizaciones es escandaloso, cada uno de los que hemos sido funcionarios en distintos grados y con diferentes niveles de responsabilidades, cuando se es funcionario de una gestión éticamente te vas con esa gestión. Cuando Festa en la última acción de gobierno se liquida su sueldo, aguinaldo y vacaciones junto con el de otros 53 o 57 funcionarios, marca por un lado el real desprecio por los trabajadores que no habían cobrado el 10 de diciembre, y los funcionarios con altos sueldos se liquidaron el día 9. También marca que los únicos que se fueron son 53, ese es el listado, y funcionarios son muchos más. En el área de Salud por ejemplo, un director de un centro de salud es un funcionario del Intendente porque en la carrera municipal no existe el director por concurso, eso es algo que hay que cambiar. Necesitamos que se concursen esos cargos para generar estabilidad, proyectos, profesionalizar el rol del director. ¿Y los 40 directores de los centros de salud tienen filiaciones políticas? Seguramente no. ¿Qué se hace con ellos? Se pone a disposición la renuncia para que el próximo intendente tenga posibilidad de armar su equipo, eso es lo que se tiene que hacer. La gestión de Festa recategorizó funcionarios para que los que no tenían cargo de planta no perdieran su sueldo, hay un montón de situaciones justas e injustas, un trabajador que está 30 años en la carrera municipal y que en ese tiempo logró una cierta cantidad de recategorizaciones y el que entró hace dos, tres, cuatro, cinco años y tiene 14 recategorizaciones.

La dimensión que estamos viendo es que si durante 20 años hubo una estructura y se manejaba la continuidad en el cargo, no se discutía que la política porque así funciona. Ahora emerge que la política hizo de lo público una fuente de trabajo, necesaria, si vemos la crisis nacional, pero en clara tensión

Es complejo, por un lado ¿el Estado debe ser una fuente de trabajo? Tenemos que discutir conceptualmente que Estado queremos, pero cuando hay una crisis tan grande como la que tuvimos estos últimos cuatro años y cuando hay problemas estructurales grandes que trascienden los últimos cuatro años, hay gente con la que el Estado debe ser solidaria y aportar una fuente de trabajo. Pensemos en el cupo para personas con discapacidad, personas trans, mujeres en cargos ejecutivos, ¿Por qué existen los cupos? Porque la sociedad es desigual. Ahí no hay un cuestionamiento, hoy socialmente está mejor visto. Una persona que, por distintas situaciones generacionales que no son electivas, nadie elige ser pobre, no tener acceso ni a la educación formal e informal, no tener posibilidad de acceder al trabajo, no consideramos como Susana Giménez que la gente se tiene que ir al campo a trabajar, el Estado tiene que pensar en estas generaciones y las que vienen, tiene que formarse como un posibilitador de trabajo, tiene que favorecer que haya acceso a la tierra, al trabajo, a la salud. Son equilibrios complejos. Por otro lado el Estado tiene que ser eficiente, no podemos tener un estado quebrado que gaste más de lo que ingresa por recaudación o coparticipación, porque eso nos genera no poder prestar servicios.

Las cuentas, para tener una valoración política: si el ajuste, que para mí lo es, representa 16 millones voy a preguntar por qué no se ajusta a El Trébol por no prestar servicios y si se le descuenta o no cuando incumple en la prestación de servicios, sino estamos en peor de lo mismo, y quedará la sensación de que el ajuste cayó sobre los trabajadores que injustamente han salido del Estado

No se está ajustando sobre los trabajadores, eso es lo que está discutiendo la mesa técnica, al trabajador que trabaja no se le está tocando la fuente de trabajo, ese listado que está y tienen los gremios que no se lo llevan pero lo leen. ¿Por qué no se hizo el 11 de diciembre? porque hubo un trabajo en cada área, secretaria de ver quien está, quien no. En el Concejo pasa lo mismo, un listado de trabajadores que hay que emprolijar. ¿Es ajuste? No, si alguien cobra un salario por estar en un lugar tiene que demostrar su trabajo, no hay un ajuste con lo trabajadores sino con los no trabajadores.

Entonces la discusión es, si tenía una función acotada en un Municipio como el nuestro, debería mejorarla o incrementarla, pero surge si puedo o no pagar esa función, de ahí que la palabra ajuste no es de chicana sino de reconocer los mismos tópicos que fueron planteando ustedes antes de llegar al gobierno

Nadie quiere que el trabajador cobre después del 10 y que eso le genere un endeudamiento usurero, los créditos a los que acceden de manera informal y formal son usuras, si cobra después de fecha tuvo que pedir un crédito donde pudo para pagar lo que no pudo el 10. Tenemos que recuperar la previsibilidad. La ley sobre cuántos trabajadores debe tener la Municipalidad según la cantidad de habitantes es como preguntar cuántos hijos puede tener una familia, los que quiera, pero por otro lado hay que poder mantenerlos, darles educación, alimentación, salud. Hay que dejar en claro que seguro puede haber problemas de comunicación, las cosas se pueden hacer mejor, pero lo que está en tensión es como cuidamos y no como descuidamos al trabajador. Entiendo la angustia de aquel que se queda sin trabajo, se va a revisar porque tenía un trabajo, hay un listado y no hay 500 personas golpeando las puertas del Municipio.

Todavía no

Tendremos que ver cuántos realmente, el que trabajaba no es el problema, el problema es el asalariado que no cumplía función.

Hay un esquema de opinión donde la medida es obra de Marcelo Gradín, ex Secretario de Gobierno y hoy asesor Legal en la gestión Mariel Fernández. El Doctor tiene conocimiento y experiencia, pero es Asesor. La Aplicación del Poder está en la firma de la Intendenta que recibe la recomendación, la toma o la deja. Acerca de este juego interno y externo que se produce y reproduce, Patricia Rosemberg concluye: «No hay que subestimar a Mariel, los que dicen que fue Gradín o tal o cual, es subestimar la figura de Mariel, no solo como intendenta sino en su posibilidad autónoma. Esto es algo que se viene planteando desde el momento en que ganó las elecciones. Decir que Mariel hace tal o cual cosa porque hay otros hombres detrás es subestimarla como intendenta, como dirigente y como mujer. Es un fantasma que tienen otros y no nosotras».