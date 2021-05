“El Estado municipal no persigue a ningún trabajador»

RESPUESTA OFICIAL DESDE UN CASO PARTICULAR –

Con 40 años de antiguedad en el Municipio de Moreno, Miguel Ángel Balvorín hizo publico en Desalambrar la situación laboral, económica, política y partidaria que vive, denunciando una persecución del gobierno de Mariel Fernández.

A raíz de esas declaraciones se solicitó a este medio más que un derecho a réplica un espacio para explicar e informar la situación laboral de Miguel Ángel Balvorín y las soluciones que le brindó al trabajador. El abogado y asesor de la Secretaría de Gobierno Dr. Javier Iriondo es el encargado de decir y aclarar cuestiones de la denuncia: «Balvorín se equivoca cuando dice que no pudo acceder al trámite de prejubilación cuando eso ocurrió en 2019 y se le otorgan tres categorías de prejubilable, de este modo en el mes de septiembre de este año va a poder acceder a la jubilación. La otra cuestión de su planteo es que se lo obligaba a trabajar, pero a él como a todos los trabajadores se les pidió que presenten una declaración jurada. Hecho ese trámite no se lo volvió a requerir, cobró su sueldo como trabajador de manera normal.

Entonces, en una sola oportunidad se le exigió a Miguel Ángel Balvorín que presente una declaración jurada referida a cuestiones de salud

Hubo distintos momentos en que se volvieron a exigir declaraciones juradas pero nunca se le requirió a él constantemente que se presente a trabajar…

Constantemente no, pregunto entonces, ¿se le planteó que debía volver a su trabajo municipal?

Luego de presentar la declaración jurada no se le pidió que se presentara a trabajar.

Balvorín, en la nota periodística, dice que le negaron las 40 horas semanales de trabajo que si se le otorgan a otros /as trabajadores /as municipales que tienen menos años de antigüedad que él

El problema es que ya está en el régimen prejubilable, y esto lo hablé con él en su momento. Una persona se jubila con el mejor cargo que tiene, siempre y cuando cumplas con los 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. No obstante, nosotros no le dijimos que no (NdR: a las 40 horas) pero cuando lo planteó le manifesté que existía este inconveniente lo que llevaría a que al momento de jubilarse obtenga una menor remuneración que la que le corresponde por el actual puesto y función, quiero decir, con las 40 horas cambiaría el cargo y no llegaría a tener la cantidad de tiempo (36 o 60 meses) para poder presentarse.

Balvorín presentó declaración jurada y el Municipio no lo persiguió; pidió las 40 horas y no se lo negó sino que hubo una explicación…

A Balvorín lo recibimos y yo personalmente tomé el tema, hablé con él en reiteradas oportunidades y nunca hubo una persecución. El Estado municipal no persigue a ningún trabajador /a, y siempre nos ponemos a disposición.

Balvorín reconoció al Secretario de Gobierno, pero señalás que el Municipio a ningún trabajador /a municipal, ¿entonces Balvorín miente?

No estoy hablando de mentiras, no me pongo a discutir con él, Miguel Ángel (Balvorín) se equivoca en algunas cosas, está pasando por un mal momento y yo en ningún momento dije miente. Lo que quiero dejar en claro es que no se persigue a nadie. No quiero polemizar con la persona, reitero, no digo que miente pero si estoy aclarando cosas porque por ahí está equivocado.

Como último eje de la denuncia de Balvorín, el Municipio en la palabra del Dr. Javier Iriondo (asesor de Gobierno) rechaza por completo que «le clausuraron los dos comercios en Francisco Álvarez» sino que hubo una actuación de inspección y se le pidió a Balvorín que se presente «regularizar la situación de sus comercios».