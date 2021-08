El femicidio de Karen y las voces en el Concejo Deliberante

Esta semana Moreno contabiliza un femicidio más en sus calles. Tristeza, conmoción, y un pedido de justicia moviliza a los vecinos y vecinas del distrito. El lunes Karen Bustamante, una joven de 19 años fue asesinada y es tristemente una nueva víctima de femicidio, víctima de un sistema patriarcal.

El pedido de justicia se hizo presente en una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante. Los concejales Horacio Chiqué y Carola Hernández, se manifestaron con un cartel en sus bancas, sumándose a este reclamo. Fue la concejala del Frente de Todos, Josefina Díaz Ciarlo quien ante una moción de privilegio verbaliza el nombre de Karen Bustamante y el pedido concreto de justicia, que fue acompañado por todos los ediles. Previamente, los concejales y concejalas se manifestaron.

La concejala Díaz Ciarlo puso en manifiesto que “tenemos que encontrarnos lamentando un nuevo femicidio, hoy nos falta a Karen, a una familia le falta Karen” y continuó: “Es voluntad del Frente de Todos hacer una comunicación para solicitarle a Nación y Provincia el acompañamiento para acelerar todos los procesos de búsqueda y acompañar en el pedido de justicia a la familia, queremos dejar en claro que acá a la familia se la va a acompañar”

Cais, concejal del bloque Juntos por el Cambio, preside y solicita una moción de privilegio para expresar: “Un repudio de lo que pasó el lunes a la madrugada” además, en un punto seguido apuntó concretamente a la inseguridad de Moreno, exponiendo que “me da vergüenza que seamos títulos una o dos veces por la inseguridad que hay en moreno, tenemos que pedir más seguridad. Hemos entrado a un Moreno de abandono total” y finalizó retomando sus palabras iniciales “Mis condolencias a la familia y que no vuelva a pasar nunca más en moreno.” Además el concejal pide un minuto de silencio.

Fueron las palabras tajantes que enunció el concejal Cais sobre la inseguridad de Moreno, que hizo elevar las manos de Horacio Chiqué perteneciente al bloque Frente de Todos, además de acompañar el reclamo con el pedido de justicia por Karen con un mensaje sobre su banca en el que llevaba la leyenda “Falta Karen” y su apoyo al pedido de moción de su compañera de bloque, respondió a los dichos de Mariano Cais, con una frase – concepto, “como varón tengo que pedir perdón” y continuó “no tenemos que enmarcar esto solo en la inseguridad porque estaríamos banalizando, no es un tema para banalizar”.

La pregunta es si es la inseguridad la que genera estos hechos aberrantes o si son los paradigmas estructurales que fueron diseñados en una sociedad patriarcal, pero en el que se abren los caminos para una nueva discusión clara, concreta y urgente. Son los feminismos que ponen nombre a un hecho que no puede tener lugar en una sociedad, porque atenta contra las mujeres, travestis y trans; así lo expresó también la concejala Josefina Díaz Ciarlo, “nosotras no sufrimos inseguridad, sufrimos violencia por la sociedad que está construida en un sistema patriarcal. Acá nos matan por mujeres, travestis, trans”. Acompañó sus palabras el concejal Emmanuel Fernández quien envió sus condolencias con la familia de Karen Bustamante y todas las victimas de femicidio y añadió: «Estos hechos tenemos que problematizarlos y no banalizarlos”.

La discusión no se propagó en el recinto y concluyó en una votación unánime ante el pedido de comunicación a los estamentos nacionales y provinciales para acelerar los procesos judiciales en respuesta a este caso que sacudió nuevamente a Moreno. Un nuevo femicidio en el distrito, y otro pedido de justicia que nace desde el dolor y la ausencia.