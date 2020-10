0 shares







AVANZA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO –

El Concejo Deliberante evaluó las inconsistencias, los incumplimientos de la firma Tallion, quien debía constituirse en una UTE para prestar el servicio de estacionamiento medido. Lucas Franco, presidente del bloque Frente de Todos , confirma la decisión que tiene el sello de la Intendenta:»Ese es uno de los puntos, no haber aparecido la constitución como Unión Transitoria de Empresa (UTE). Tenemos un ámbito que es la Comisión de Seguimiento del servicio que está integrada por concejales de ambos bloques y funcionarios del Departamento Ejecutivo, donde una de las cosas que planteamos fue no encontrar documentación formal ni un paso administrativo formal que consagre la conformación como (UTE), que era uno de los requisitos. La señalética horizontal y vertical es uno de los elementos también, el incumplimiento de algunas normas nacionales y provinciales, como el establecimiento de placas de estacionamiento en ambas manos que no está permitido por las leyes nacionales y provinciales, y lo que planteabas vos de lo poco beneficioso para el Estado Municipal, la comunidad y los trabajadores que resulta un contrato donde una empresa que ponía el software y la tecnología, y el Estado poniendo los trabajadores, la empresa se lleva el 60% y el Municipio registra un 40% de lo actuado. Son algunas de las consideraciones que venimos haciendo en la Comisión, emitimos un dictamen que es el trabajo de evaluación en el que quiero destacar los aportes de Gisele Agostinelli y Horacio Chiqué que son dos concejales que trabajaron mucho en este tema particular. Ese dictamen va a ser estudiado por la Secretaria Legal y Técnica del Municipio de Moreno, después habrá una decisión y definición por parte del Departamento Ejecutivo.

Consultado por la ausencia de la Presidenta del HCD, Araceli Bellota, en la última sesión, el jefe de bloque Frente de Todos, explicó: «No, ella faltó a esa sesión, la anterior la presidió ella, se sentía un poco mal, en la situación en la que estamos cada vez que un concejal se siente descompuesto o mal todos aconsejamos que no asista, estamos en una situación de riesgo, emergencia y crisis sanitaria. La realidad es que está en perfecto estado, ya se ha recuperado y la vamos a tener presidiendo la sesión que viene el jueves, estamos trabajando de forma (telemática) en comisiones y los trabajos que tiene que ver con lo administrativo con ella a la cabeza».

Sé que estás trabajando no solo en el Concejo sino también en territorio, se da esta situación en el marco de la pandemia y cuarentena, la Presidenta no va al Concejo y el Secretario tampoco

Son dos funcionarios que son personas de riesgo y corresponde que los cuidemos. No solo a ellos dos, hay otros trabajadores y concejales que por cuestiones de salud no han venido, de hecho la Presidenta del bloque de Cambiemos (Claudia Asseff) la última sesión manifestó que estaba descompuesta y en un sesión anterior faltó, pero es absolutamente correspondiente que se haga eso, es un ejercicio de cuidado no solo personal sino del resto. Todos los demás concejales que han sufrido alguna afección de salud, si son población de riesgo, pienso en otros concejales que son población de riesgo y ante la mínima duda han faltado. Es lo que corresponde y está bien, no hay ninguna polémica al respecto.

Con la presidenta del bloque Juntos por el Cambio ¿hay un buen diálogo? Me da la impresión que es muy abierta a escuchar lo que el oficialismo acerca, con diálogo telefónico o por Zoom con la Presidenta Bellota

Nosotros construimos una mecánica de trabajo donde dialogamos mucho no solo con la Presidenta del bloque Juntos por el Cambio sino con todos los concejales de la oposición y del oficialismo. Si vos mirás, en este tiempo super difícil hemos hecho muchas reuniones con funcionarios del Ejecutivo y las distintas áreas. Cada vez que hay un proyecto que viene del Departamento Ejecutivo vienen los funcionarios del área a participar de mesas abiertas de trabajo con todo el Concejo Deliberante. Tuvimos la semana pasada el primer encuentro con el Subsecretario de la Ingresos Tributarios para discutir la Tributaria, Tarifaria y Fiscal, vamos a tener la semana que viene probablemente otro encuentro. Vamos a estar discutiendo toda la elaboración del proyecto sobre cómo se van a componer las tasas municipales, tanto los concejales de ambos bloques y el Departamento Ejecutivo que lidera la tarea. Eso habla de una metodología, después tenemos distintas posiciones, hay debates que son más extendidos otros menos, pero hay un clima de diálogo institucional que hay que proteger.