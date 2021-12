El Frente de Izquierda anticipa rechazo al Presupuesto de Mariel

PALABRA EN EL RECINTO Y MOVILIZACIÓN EN LA CALLE –

Lorena Pereira, concejal electa del FITU, adelantó su posición en la sesión del próximo jueves cuando el nuevo Concejo Deliberante trate el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2022: “Vamos a rechazar este presupuesto porque no resuelve los problemas urgentes de la población trabajadora de Moreno, es un presupuesto de ajuste, pero también “ajustado” a nivel provincial y nacional. Está claro que se redactó haciéndole las cuentas a Kicillof que debe reducir también su presupuesto para pagar los vencimientos de la deuda provincial con los bonistas”.

En un comunicado de prensa, Pereira señala la indignación que le provoca ver el monto salarial que cobrarán los municipales: “Mariel Fernández propone pagar $40.225 a los trabajadores municipales mientras ella va a cobrar 600 lucas. Es una burla a todos los trabajadores municipales que están por debajo de la línea de pobreza. Los concejales y la intendenta no pueden cobrar más que una maestra con doble cargo. Moreno tiene un déficit habitacional de casi 18.000 familias”, explicó Pereira, “pero este presupuesto proyecta construir 265 casas! Y no 600 como dice el texto. Sino 265! Porque las 335 restantes no tienen lotes asignados.

Pereira finalizó: “Tenemos que movilizar contra este presupuesto porque es indignante que quieren darle de comer a los pibes por $197 día. Con el Servicio Alimentario Escolar los pibes desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Pero el oficialismo proyecta utilizar $197 por día para los 97.000 pibes que están anotados al SAE”.