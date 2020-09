0 shares







ACTO POR JUSTICIA, QUE HAYA VERDAD SIEMPRE, Y QUE NO FALTE LA MEMORIA –

Es Capital Federal donde los pasos recorren la distancia hasta el final de Facundo, ese pibe que en las paredes de su pueblo, Pedro Luro, pintó MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

En la calle los pasos interpelan la impunidad, de los asesinatos en democracia, de los desaparecidos /as en dictadura; denuncian el presente cargado de neo perversión de los amantes del poder ubicuo que no dudan en descalificar a las víctimas para proteger la opción electoral que viaja en auto, en moto, baja de un helicóptero y hasta desafía a los brazos sociales que TAMBIÉN son GOBIERNO.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, en este 3 de septiembre de 2020, produjo contenido.

«Como tantas veces pintara Facundo en las paredes de su pueblo, Pedro Luro, decimos: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS. NO NOS RECONCILIAMOS.

Compartimos el pronunciamiento consensuado por las organizaciones del ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

“Vuela alto, mi niño. Que suene tu redoblante tan fuerte que no les dé paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti, por justicia, hasta que nos volvamos a abrazar”. Eso dice el mensaje que tuiteó ayer Cristina Castro, la mamá de Facundo. ¡Que entonces aquí, en la Plaza de Mayo y en todo el país, suenen bien fuerte todos los redoblantes, los bombos y las gargantas, para que no les dé paz a quienes le hicieron tanto daño! No por esperable, la noticia es menos dura ni menos dolorosa. Ayer las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense nos han confirmado que los restos hallados son de Facundo Astudillo Castro. Nuestras primeras palabras son para acompañar profundamente a Cristina Castro en su sentimiento y por supuesto en su lucha por justicia. A los hermanos, familiares y amigues de Facundo. A los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, que llevan la causa. Y también para acompañar a las y los miles y miles que aquí y en toda la Argentina venimos reclamando verdad y justicia por Facundo. El caso conmueve al país. Estamos ante un crimen de triste memoria: una nueva desaparición forzada seguida de muerte. Por eso reafirmamos que el Estado y el gobierno son responsables. Porque ha sido cometido por una fuerza policial, la Bonaerense, esa misma “maldita policía” que en sus retenes de control de cuarentena detuvo dos veces a Facundo, lo interrogó, lo fotografió, lo trasladó en su móvil, lo llevó a una comisaría, lo desapareció y todavía sigue mintiendo que no sabe nada. ¡Y después de todo eso no hay ni un solo policía preso! Semejante impunidad sólo se puede explicar porque las fuerzas policiales y de seguridad encuentran aliento y protección desde otros poderes del Estado. Desde que empezó la cuarentena ya van 102 asesinatos a manos del aparato estatal y exigimos justicia por todas las víctimas. En el caso de Facundo, además de la Bonaerense también son responsables la jueza Marrón y al fiscal Martínez, que vienen demorando, desviando y obstaculizando la investigación. Pero es responsable también el poder político, de la Provincia y de la Nación. Porque como bien decía años atrás Rodolfo Walsh: “El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”. Los premia cuando el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, arenga a la fuerza policial que dirige. Los premia cuando Berni dice que “nada involucra a la Bonaerense”. Cuando desmiente a Cristina Castro y amenaza a sus abogados, todo lo cual repudiamos.

Por eso hoy, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia volvemos a exigir con toda convicción: ¡Fuera Berni! ¡Fuera, fuera, fuera Berni fuera! El sistema los mantiene, como decía Walsh, cuando a pesar de todo lo ocurrido el gobernador Axel Kicillof sigue manteniendo en su cargo al represor y encubridor Berni: sí, lo mantiene. Y lo mismo cuando el presidente Alberto Fernández les dio a la policía y la Gendarmería la potestad del control total de la cuarentena: los premia. Cuando les da a los militares más equipamiento y aumento salarial: los premia. Cuando elogia a la cana y dice que “les tenemos que agradecer”: los premia. Cuando ahora utiliza el problema de la inseguridad para desplegar en el conurbano su “Plan Centinela”, con miles de policías y gendarmes más en los barrios populares: los premia y los mantiene. Es así: cuando por arriba se empodera a las fuerzas represivas, por abajo se reprime a las luchas sociales, las tomas de tierras y los reclamos ambientales; crece la violencia policial y de las demás fuerzas, hay más torturas y muertes en comisarías y cárceles, más gatillo fácil y más desapariciones forzadas seguidas de muerte, como la de Facundo. Compañeras, compañeros, compañeres: Ayer se confirmó la identidad de los restos. Y ya se sabe que no fue suicidio ni accidente: fue por asfixia. Por eso exigimos que se investigue a fondo, se llegue a la verdad y así se logre el juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos de su desaparición forzada seguida de muerte. Para que así, como dice su mamá Cristina Castro, “no tengan paz los que le hicieron tanto daño” a Facundo.

Juicio y castigo a los culpables

Fuera Berni ya

El Estado y el gobierno son responsables

Facundo Astudillo Castro, presente / Encuentro Memoria, Verdad y Justicia / Ciudad de Buenos Aires, 3 de setiembre de 2020