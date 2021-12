El gobierno bonaerense, a favor del pase sanitario

El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que el Ejecutivo bonaerense está «a favor» de la implementación del pase sanitario, señaló que están trabajando en ese sentido junto a Nación y dijo que miran «con preocupación» la variante Ómicron de coronavirus.



«Miramos con preocupación la variante Ómicron. Por ahora se sabe bastante poco; todo está en estudio. Hay que tomar las precauciones y estar alerta«, afimó el funcionario en diálogo con El Destape Radio al referirse a la nueva variante de Covid-19 y el primer caso confirmado de un argentino.



En ese sentido, remarcó la provincia de Buenos Aires está «trabajando junto con Nación en el pase sanitario» y lo consideró «un instrumento válido».



«Nosotros no tenemos el problema que tienen algunos países de Europa donde mucha gente no se quiere vacunar», remarcó Bianco.



No obstante, el ex jefe de Gabinete bonaerense argumentó que están trabajando «puerta a puerta para completar la vacunación» de aquellos que, «por alguna razón, todavía no se han vacunado».



«La vacunación contra el Covid no es un tema individual, es colectiva para cortar la cadena de contagios«, resaltó el funcionario, y reiteró: «Estamos favor del pase sanitario y estamos trabajando en ese sentido».



Sobre la temporada de verano, Bianco adelantó que habrá despliegue sanitario para los turistas en la Costa, dijo que «el año pasado estuvo centrado en el testeo porque recién empezaba la vacunación» y que este año se repetirá «el despliegue sanitario para el turismo y postas de vacunación en los lugares turísticos».



Advirtió al mencionar la situación epidemiológica, que «en CABA hubo un 46% de aumento de casos y nosotros arriba del 30% y eso, «preocupa».

