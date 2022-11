Laura Bogado de CICOP: “El gobierno convirtió al Posadas en el hospital insignia de la precariedad y los bajos salarios”

Izquierda Diario.- Una nueva jornada de lucha volvieron a protagonizar en la puerta del ministerio de salud trabajadores y trabajadoras de los Hospitales nacionales como el Garrahan y Posadas. En el transcurso del día Laura Bogado, como miembro del Cicop Posadas fue entrevistada por la CNN radio, FM La Tribu, Radio Universidad y la Radio UNDAV a raíz del conflicto de salud.

A las 9 de la mañana, se juntaban nuevamente en el hospital Posadas rumbo a CABA, para encontrarse en las puertas del Garrahan y allí, cerca de las 10 de las mañana marchar juntos los trabajadores y las trabajadoras de los dos Hospitales nacionales hacia el ministerio de Salud para llevar sus reclamos.

Hablando de condiciones de trabajo Laura Bogado denunciaba en los medios, «un médico con más de 20 años de antigüedad no alcanza a cobrar 200 mil pesos por mes, que un médico sin antigüedad cobra 140 mil pesos, al igual que un residente, que no llegan a cubrir la canasta básica!, y de ahí para abajo imaginate los técnicos, el sector de mantenimiento o de limpieza, que cobran menos de 100 mil pesos.» A ello se suma, que el 80% de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Posadas, realizan sus trabajos con contratos que se renuevan todos los años, mostrando allí la inestabilidad y precarización de los trabajos bajo el gobierno de CABA, como de Provincia como de Nación. “El principal reclamo, es un reconocimiento salarial que alcance la canasta básica, y una suma de 100 mil pesos”. Este es el maltrato que se recibe, de quienes trabajaron en la pandemia garantizando la salud de la población.

Otro punto que se ha remarcado a lo largo de la jornada es la defensa de la salud pública, en un momento donde este sector sufre el ajuste de presupuesto, la demanda cada vez crece más, y con problemáticas mayores. “Nosotros queremos pelear por la defensa de la salud pública, pero que sea de calidad”, para eso se necesita mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero con salarios acordes a la canasta familiar, con recursos para la atención adecuada”.

“El gobierno de Fernández, como respuesta a sus reclamos les dice “no hay respuesta”, no hay nada, argumentando que no puede afrontar los costos, ¡como si la salud pública fuese uno!, por otro lado, el gobierno de Kicillof no tuvo ningún reparo en amenazar con medidas punitivas a los residentes de hospitales bonaerense si no se garantiza el normal funcionamiento para usuarios, cuando los que no garantizan el normal funcionamiento de la salud pública es el propio gobierno de nación y provincia, que vienen ajustando y desfinanciando la salud pública para pagar la deuda al FMI, con el costo de la salud de la población” afirmó Laura Bogado en la entrevista que le realizaron en la radio.

En CNN, fue que habló del cerco mediático con la lucha del Posadas, cuando durante la pandemia quisieron hacer del Hospital Posadas una insignia del gobierno nacional, mostrando todos los días cómo nos preparábamos para los famosos picos de la pandemia, y la verdad es que se ha convertido en la insignia de la precariedad, la insignia de los bajos salarios, la insignia de una atención sanitaria que no puede ser de calidad porque son cada vez los pacientes que llegan solicitando un turno y la atención de urgencia, y una atención de calidad que no se puede encontrar, porque cada vez son más los profesionales que se van por los salarios de miseria”

Por la mañana, en la radio de la universidad de La Matanza, Laura contaba el conflicto que ya lleva semanas. La semana pasada terminó con los residentes cobrando menos de su salario ya magro, y con un nuevo reclamo que llevaron a la dirección del Hospital. Es que la línea de negociación en el Hospital es nula, y quieren además amedrentarnos”.

En la radio de la UNDAV, le preguntaron a Laura por los sindicatos “en este momento no estamos solos, porque por abajo la unidad se empieza a sentir y hay cientos de trabajadores que empiezan a salir a la lucha, pero las centrales sindicales lejos de apoyar los reclamos legítimos de los trabajadores, plantan su bandera a favor del ajuste yendo a los actos políticos del gobierno, yendo con miles de micros a ver a Cristina , mientras es una de las responsables políticas que nosotras y nosotros estemos en esta situación. Nosotras de todas maneras, vamos a seguir reclamando todos los días a las centrales sindicales que tomen nuestras demandas, inclusive en el hospital Posadas hay dos sindicatos que están completamente borrados, pero sin embargo los compañeros de base están saliendo a pelear, que son ATE y UPCN que se han borrado de la lucha, y son parte de la dirección cuando nos amedrentan, entonces seguimos exigiendo que llamen ya un plan de lucha, porque de conjunto esto no se aguanta más”

Frente a la actual respuesta del gobierno, en todas las radios fue la pregunta de cómo seguía el conflicto “Por la historia de lucha que tenemos en la defensa de la salud, trabajadores y usuarios, lo que está en peligro es una salud pública de calidad, pero con esta pelea que estamos dando que se está reproduciendo en la gran mayoría de los hospitales, inclusive hoy en matanza salieron los hospitales municipales, los residentes de la provincia de buenos aires, estan haciendo asambleas con los trabajadores de los hospitales de provincia en unidad, los trabajadores del garrahan fue el que marchó hoy con nosotros, y es evidente que por abajo hay una necesidad de que se revierta esta situación , a la desidia le respondemos con organización y eso es lo que tenemos que rescatar.

Este jueves se hace la ronda, y vamos a hacer un corte en la puerta del hospital, sobre todo para que nos acompañen los vecinos, en el marco del paro de 72 horas. Para la semana próxima se votó en asamblea un paro de 96 horas, frente a la nulidad de respuestas a nuestras demandas y a las amenazas y amedrentamientos, tenemos que responder con mayor dureza y con unidad, por eso planteamos unificarnos con los y las residentes de provincia, trabajadores y trabajadores del Garrahan, y a todos los hospitales municipales y provinciales y nacionales que quieran sumarse a hacer una gran acción frente al Hospital Posadas para que nuestra lucha sea visible y romper el cerco mediático que nos quieren imponer. “

También planteó en la radio Los locos Buenos Aires “con mucho esfuerzo los trabajadores empiezan a salir a la lucha, empiezan a unificarse los profesionales, los no profesionales, de mantenimiento, de limpieza y a unificarnos también con otros sectores que están en lucha acá en zona oeste como son los docentes, trabajadores ferroviarios, y con muchos otros sectores porque opinamos que no se aguanta más este ajuste, que los salarios de los trabajadores se tienen que recomponer y que no podemos permitir que se siga pagando una deuda ilegítima al fondo monetario internacional mientras nosotros seguimos trabajando con condiciones malísimas en una en un sector tan sensible este como es la salud”